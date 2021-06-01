新冠病毒 ：為避免污名化 世衛組織用希臘字母命名變異病毒

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這些希臘字母將不會取代現有的科學名稱

世界衛生組織（WHO）已宣佈最新為新冠病毒變體命名的系統。從現在起，世衛組織將使用希臘字母來指代在英國、南非和印度等國家首次發現的變異病毒。

例如英國的病毒變體被稱為Alpha，南非的變體被稱為Beta，而印度的變體被稱為Delta。

世衛組織說，這樣做是為了簡化討論，也是為了避免對相關國家造成污名化。

本月初，印度政府批評將去年10月首次在該國檢測到的病毒變異體B.1.617.2命名為「印度變異病毒」。世衛組織官方從未正式將其命名為「印度變異病毒」。

世衛新冠疫情技術負責人瑪麗亞·克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）在推特上說：「任何國家都不應該因為檢測和通報新冠病毒變異體而被污名化。」她還呼籲各國對變種病毒進行 「強有力的監測」，並分享科學數據以幫助阻止其傳播。

世衛組織表示，目前被其列為「應關注變種」和「待觀察變種」的變種冠狀病毒都會採用新命名法。完整的名單已在世衛官網公布。

這些希臘字母將不會取代現有的科學名稱。克爾霍夫在接受採訪時說，如果正式確定的病毒變異株超過24個，系統中的希臘字母就會用完，新的命名方案將被宣佈。

「不是取代B.1.1.7，而是為嘗試幫助使其更口語化，」她告訴美國的一個網站：「在公共討論中，我們可以用更容易使用的語言來討論其中一些變種。」

周一（5月31日）一位為英國政府提供建議的科學家稱，英國正處於第三波疫情爆發的邊緣，部分原因由印度變體病毒Delta引發。

它被認為比去年冬天造成英國病例激增的Alpha（英國/肯特）病毒傳播得更快。