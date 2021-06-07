新冠疫苗：英國為什麼展開第三劑接種臨牀試驗

3 小时前

圖像來源，Reuters

新冠疫苗與病毒之間的搏鬥仍在殊死進行。雖然越來越多的人接種疫苗有助於對這種致命病毒的控制，但在許多國家和地區，新冠疫情有死灰復燃的危險。

作為新冠疫苗研發領軍國家之一的英國，目前已經有超過一半人口--約4千萬人接種了第一劑疫苗，2千多萬人注射了兩劑疫苗。

但隨著病毒變種不斷出現，英國上周開始了一項臨牀試驗，旨在查明為最大程度地提供保護，是否有注射第三劑疫苗的必要。

有關這一臨牀試驗的內情以及時機與考量，BBC中文梳理以下三個看點：

1. 第三劑臨牀試驗如何進行？

有些疫苗，如肝炎疫苗，是終身有效的。其他疫苗，如脊髓灰質炎或破傷風，則需要定期加強，以保持我們的免疫力。

就流感而言，每年秋季都會開發疫苗，以保護我們免受預計在冬季佔主導地位的四種流感病毒中的最新三種的感染。

新冠病毒出現的時間很短，我們仍然在不斷了解在感染病毒後以及在接種疫苗後人體免疫力能持續多久。

現在看來似乎非常有可能的是，與流感疫苗一樣，我們每年都需要加強新冠疫苗的接種，以防止冬季突發事件，並預防新的變種。

但目前尚不知道的是哪種疫苗將提供最好的保護。

圖像來源，John Wright 圖像加註文字， 82歲的喬伊斯·賓克斯（Joyce Binks）作為第三劑臨牀試驗的志願者，收到感謝她參與試驗的卡。

被稱為新冠疫苗加強劑（CoV-Boost）的這一試驗，將測試七種不同的疫苗，包括阿斯利康、輝瑞、諾華和楊森的疫苗，其中一些疫苗將以半劑量進行注射。

英國布拉德福德皇家醫院（Bradford Royal Infirmary）領導這一試驗的迪內什·薩拉拉亞教授（Dinesh Saralaya）說，試驗應該顯示不同的新冠疫苗如何相互配合。

他說，「參與試驗者將獲得與他們已經接種的疫苗不同的疫苗，通過這樣的混合，我們將發現哪些組合是最有效的，可以為我們提供持續的保護。」

參加這一試驗的首批志願者之一是82歲的喬伊斯·賓克斯（Joyce Binks）。儘管她在三周前剛剛失去丈夫，但她毫不猶豫地選擇了參加第三劑臨牀試驗。

她說：「我得過喉癌，現在已經治好了。為了治癒各種疾病，必須有人當志願者。人到了我這個歲數，已經有過自己的生活，我想的是那些受苦的年輕人。要幫助醫生和護士，就必須有人當志願者。」

2. 抗疫將會是長期的

由於英國全面鋪開的疫苗注射政策，英國的新冠病毒感染人數最近一周迅速上升的同時，死亡人數在上周曾一度降至零。不過，最新數據顯示，上周的感染人數同比增加了近50%的同時，死亡人數也在上升。

在中國大陸廣東省以及台灣、越南等地，疫情反撲的局面顯示風險仍時時存在。

周日（6月6日）世界衛生組織新冠疫情特使大衛·納巴羅博士（Dr David Nabarro）向英國天空衛視表示，要看到新冠疫情全面終結，仍然需要相當的時間。

他說：「消除病毒目前不是全球的一個合理可行目標。」

「人類將不得不學會如何與這種病毒共存，防止它擴散、激增、造成蔓延，我們要徹底控制這種病毒還需要一段時間。」

他說：「這種病毒不會很快消失，還會有變種出現。」

3. 病毒變種的「傳染性增強」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界衛生組織新冠疫情特使大衛·納巴羅博士（Dr David Nabarro）：短期內消滅病毒並不是一個可行目標。

新冠疫情從爆發至今一年多，已經有過很多變種，其中引起廣泛擔心的包括在英國肯特、南非、印度等地出現的變種。

世界衛生組織（WHO）在六月初宣佈，為避免污名，將使用希臘字母來指代在英國、南非和印度等國家首次發現的病毒變種。

英國的病毒變種被稱為Alpha，南非的變種被稱為Beta，而印度的變種被稱為Delta。

英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）表示，Delta變種的傳染能力增強了大約40%，但他說目前英國的兩劑疫苗仍然對該變種提供良好的保護作用。

不過，就該變種的傳染能力所收集的數據仍然在英國的科學家中造成很大的分歧。

部分病毒學家認為，目前的數據顯示Delta變種的傳染性與致病率都很強，可能會導致英國無法在6月21日按照原定計劃實施第三階段解封。但另一部分病毒專家認為，從目前的數據做出上述推測過於倉促。

在英國專家們各持己見之際，英國政府對解封的態度也趨謹慎。