西伯利亞冰封2.4萬年蛭形輪蟲重獲生命

13 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 蛭形輪蟲是在世界多地淡水環境中發現的一類輪蟲。

一項最新研究表明，一種微觀的多細胞生物在西伯利亞被凍結了2.4萬年後重獲生命。

科學家們從俄羅斯北極地區的阿拉耶薩河（Alayeza River）挖出了這種被稱為蛭形輪蟲（Bdelloid rotifer）的動物。

它在被稱為「隱生」的冰凍狀態中度過了數千年。一旦解凍，它就可以無性繁殖。

之前的研究一直認為，它們僅能在冰凍狀態下存活至多10年。

但周一（6月7日）發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊上的一項新研究表明，它們可能會存活數千年。

「多細胞生物可以被冷凍和儲存數千年，然後恢復生命，這是許多小說家的夢想，」俄羅斯土壤科學理化與生物問題研究所的斯塔斯·馬拉文（Stas Malavin）對報聯社（Press Association）說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 氣候變化導致西伯利亞土地毀容，長出一個個疙瘩。

他說，目前尚需更多研究來了解它是如何實現這一驚人過程的。參與這項研究的科學家們在實驗室裏對幾十隻該物種進行了冷凍和解凍，以檢驗這一過程。

根據放射性碳定年法測定，這只蛭形輪蟲標本的年齡介於23960至24485歲之間。

蛭形輪蟲是在世界多地淡水環境中發現的一類輪蟲。輪蟲這個名字來自拉丁語，意思是「輪盤」。

這種生物以其抗極端的能力而聞名。據《紐約時報》報道，它們是地球上最抗輻射的動物之一，還能忍耐低氧、饑餓、高酸性和多年的脫水。