BBC事實查核：拜登宣佈美國將捐五億輝瑞疫苗 但能否有效打擊新冠疫情

事實查核團隊

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48 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 輝瑞已同意以「無利潤」的價格售出疫苗給美國。拜登說捐贈的疫苗將於8月開始運送到近100個中低收入國家。

美國公開承諾將捐贈5億劑輝瑞（BioNTech）新冠疫苗，協助許多貧窮國家，尤其後者正掙扎為其國民接種疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）周四（6月10日）在英國參加G7峰會發言時表示，美國此次捐贈計劃將是「全球有史以來最大的一次購買和捐贈新冠疫苗計劃」。

他並誓言美國將成為「打擊新冠病毒的疫苗庫」。

拜登又強調，美國將無條件捐贈，不會施壓及要求回報，沒有任何附加條款。

與拜登併肩發言的輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）接著發言說，他能看到「隧道盡頭的曙光」。

5億疫苗聽起來很多——但它到底能起多大的作用呢？

美國承諾了什麼？

輝瑞已同意以「無利潤」的價格售出疫苗給美國。拜登說，捐贈的疫苗「將於8月開始運送到近100個中低收入國家」。

據了解，到今年年底將送出2億劑，到2022年6月再分發3億劑疫苗。

此計劃將通過Covax國際疫苗共享計劃和由非洲聯盟執行的專案提供給世界各國，該計劃旨在為全球各國中最弱勢的20%的人口接種疫苗。

美國之前已承諾向全球提供8千萬劑疫苗。此外，美國這次最新的捐贈計劃，亦遠大於其他國家至今承諾的捐贈數。

世衛組織（WHO）非洲事務主任毛迪（Matshidiso Moeti）博士說，美國的捐贈「是向前邁出重要一步」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登總統正在英國參加G7領導人會議。

其他一些G7國家也開始表示將捐贈更多新冠疫苗。除了美國外，G7成員國還有英國、法國、德國、意大利、日本和加拿大。

在6月初由全球疫苗接種和免疫聯盟（Gavi）主辦的一次峰會宣佈，迄今為止，各國已共享了超過1.32億劑新冠疫苗。

其中包括比利時、丹麥和日本捐贈共超過5400萬劑疫苗，以及來自西班牙和瑞典的額外疫苗供給，可用於短期抗疫用途。外界預計本次G7峰會上會有更多國家承諾捐出疫苗。

現有的疫苗捐贈足夠嗎？

疫苗接種的挑戰甚鉅，而全球對於疫苗的需求是急迫的。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「在9月前，每個國家至少要有10%的人口接種疫苗，因此我們需要額外的2.5億劑疫苗。」

他說，今年6月和7月則需要1億劑。「現在共享疫苗對於結束大流行爆發，至關重要。」

今年2月，Covax確已經確保將在今年向較貧窮的國家交付13億劑疫苗，預計將在未來幾個月內陸續送出。

國際疫苗共享計劃最初目標是到年底在全球送出20億劑疫苗。但現在修正的目標是到2022年初，能向全球92個低收入經濟體送出18億劑疫苗。

美國貝勒醫學院疫苗專家彼得·霍特茲（ Peter Hotez ）教授在推特上解釋了這一挑戰，強調「我們迫切需要美國的外交政策和領導來應對這一挑戰」。

但是，美國此次承諾其實都遠低於世衛組織估計所需的110億劑疫苗，以達到全球疫苗接種率達70%的水平，唯有達到這個初步目標，新冠病毒的傳播才能得到有效控制。

「全球迫切需要新的疫苗生產計劃，能在一年內多生產數10億劑疫苗。現在各國承諾的疫苗購買數量遠遠不夠」，非政府組織全球公民（Public Citizen）藥品分享主任梅巴杜克（Peter Maybarduk）也在推特上說。

美國樂施會（Oxfam）的尼科·盧西亞尼（Niko Lusiani） 則解釋，美國此次捐出的劑量令人歡喜，但「與現有需求相比仍然是杯水車薪」。

是什麼阻礙了疫苗的研發？

主要挑戰之一是疫苗的交付。

截至6月8日，Covax計劃僅向全球129個會員國送出了8100萬劑疫苗。這與光是美國就獨有3億多劑疫苗形成鮮明對比，但亦意味著依賴Covax計劃的世界各國遠遠落後。

事實上，Covax計劃首先主要依賴於在印度生產的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。然而，在印度最近受到第二波疫情爆發的打擊後，印度停止了所有主要疫苗出口。因此今年3月到5月的疫苗供應受到嚴重打擊。

Covax之前印度最大的製造商——印度血清研究所（SII）訂購了約11億劑Covishield（阿斯利康）疫苗。但到目前為止，該公司僅向Covax計劃供應了3000萬劑疫苗，其中近1.9億劑被擱置，還在努力提高產量。

該公司稱，出口將在年底前恢復，而且該公司正專注於滿足印度自身的疫苗接種需求。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 事實上，Covax 計劃首先主要依賴於在印度生產的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。

一些國家對於已拿到手的疫苗存在施打緩慢和分發方面的問題。譬如，一些非洲國家無法在疫苗有效期限到期前接種完所有疫苗。

「雖然獲得更多的疫苗至關重要，但一些非洲國家必須加大行動力度，迅速展開所擁有疫苗的施打工作，」世衛說。