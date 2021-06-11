BBC事實查核：拜登宣佈美國將捐五億輝瑞疫苗 但能否有效打擊新冠疫情
- 事實查核團隊
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美國公開承諾將捐贈5億劑輝瑞（BioNTech）新冠疫苗，協助許多貧窮國家，尤其後者正掙扎為其國民接種疫苗。
美國總統拜登（Joe Biden）周四（6月10日）在英國參加G7峰會發言時表示，美國此次捐贈計劃將是「全球有史以來最大的一次購買和捐贈新冠疫苗計劃」。
他並誓言美國將成為「打擊新冠病毒的疫苗庫」。
拜登又強調，美國將無條件捐贈，不會施壓及要求回報，沒有任何附加條款。
與拜登併肩發言的輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）接著發言說，他能看到「隧道盡頭的曙光」。
5億疫苗聽起來很多——但它到底能起多大的作用呢？
美國承諾了什麼？
輝瑞已同意以「無利潤」的價格售出疫苗給美國。拜登說，捐贈的疫苗「將於8月開始運送到近100個中低收入國家」。
據了解，到今年年底將送出2億劑，到2022年6月再分發3億劑疫苗。
此計劃將通過Covax國際疫苗共享計劃和由非洲聯盟執行的專案提供給世界各國，該計劃旨在為全球各國中最弱勢的20%的人口接種疫苗。
美國之前已承諾向全球提供8千萬劑疫苗。此外，美國這次最新的捐贈計劃，亦遠大於其他國家至今承諾的捐贈數。
世衛組織（WHO）非洲事務主任毛迪（Matshidiso Moeti）博士說，美國的捐贈「是向前邁出重要一步」。
其他一些G7國家也開始表示將捐贈更多新冠疫苗。除了美國外，G7成員國還有英國、法國、德國、意大利、日本和加拿大。
在6月初由全球疫苗接種和免疫聯盟（Gavi）主辦的一次峰會宣佈，迄今為止，各國已共享了超過1.32億劑新冠疫苗。
其中包括比利時、丹麥和日本捐贈共超過5400萬劑疫苗，以及來自西班牙和瑞典的額外疫苗供給，可用於短期抗疫用途。外界預計本次G7峰會上會有更多國家承諾捐出疫苗。
現有的疫苗捐贈足夠嗎？
疫苗接種的挑戰甚鉅，而全球對於疫苗的需求是急迫的。
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「在9月前，每個國家至少要有10%的人口接種疫苗，因此我們需要額外的2.5億劑疫苗。」
他說，今年6月和7月則需要1億劑。「現在共享疫苗對於結束大流行爆發，至關重要。」
今年2月，Covax確已經確保將在今年向較貧窮的國家交付13億劑疫苗，預計將在未來幾個月內陸續送出。
國際疫苗共享計劃最初目標是到年底在全球送出20億劑疫苗。但現在修正的目標是到2022年初，能向全球92個低收入經濟體送出18億劑疫苗。
美國貝勒醫學院疫苗專家彼得·霍特茲（ Peter Hotez ）教授在推特上解釋了這一挑戰，強調「我們迫切需要美國的外交政策和領導來應對這一挑戰」。
但是，美國此次承諾其實都遠低於世衛組織估計所需的110億劑疫苗，以達到全球疫苗接種率達70%的水平，唯有達到這個初步目標，新冠病毒的傳播才能得到有效控制。
「全球迫切需要新的疫苗生產計劃，能在一年內多生產數10億劑疫苗。現在各國承諾的疫苗購買數量遠遠不夠」，非政府組織全球公民（Public Citizen）藥品分享主任梅巴杜克（Peter Maybarduk）也在推特上說。
美國樂施會（Oxfam）的尼科·盧西亞尼（Niko Lusiani） 則解釋，美國此次捐出的劑量令人歡喜，但「與現有需求相比仍然是杯水車薪」。
是什麼阻礙了疫苗的研發？
主要挑戰之一是疫苗的交付。
截至6月8日，Covax計劃僅向全球129個會員國送出了8100萬劑疫苗。這與光是美國就獨有3億多劑疫苗形成鮮明對比，但亦意味著依賴Covax計劃的世界各國遠遠落後。
事實上，Covax計劃首先主要依賴於在印度生產的牛津/阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗。然而，在印度最近受到第二波疫情爆發的打擊後，印度停止了所有主要疫苗出口。因此今年3月到5月的疫苗供應受到嚴重打擊。
Covax之前印度最大的製造商——印度血清研究所（SII）訂購了約11億劑Covishield（阿斯利康）疫苗。但到目前為止，該公司僅向Covax計劃供應了3000萬劑疫苗，其中近1.9億劑被擱置，還在努力提高產量。
該公司稱，出口將在年底前恢復，而且該公司正專注於滿足印度自身的疫苗接種需求。
一些國家對於已拿到手的疫苗存在施打緩慢和分發方面的問題。譬如，一些非洲國家無法在疫苗有效期限到期前接種完所有疫苗。
「雖然獲得更多的疫苗至關重要，但一些非洲國家必須加大行動力度，迅速展開所擁有疫苗的施打工作，」世衛說。
來自美國的輝瑞疫苗計劃捐贈這次可能在一定程度上解決了長期疫苗的需求，但在短期內，供應和物流問題可能會繼續成為全球防疫阻礙。