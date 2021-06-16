新冠病毒：印度發現的變異毒株Delta的四個新發展

31 分钟前

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新冠疫情爆發一年多以來，已經有多種變異毒株引起過特別的關注。

最引人關注的毒株包括最先出現在英國肯特的Alpha、南非的Beta、巴西的Gamma，和印度的Delta。

新冠疫情自2020年年初在中國武漢大規模爆發至今，已經造成全世界超過380萬人死亡，近1.8億人感染。

目前雖然有許多國家已經大規模展開新冠疫苗接種，但醫學界和各國政府對這些疫苗是否能針對變異毒株提供有效保護一直存有擔憂。

對近期最為活躍的Delta變異毒株，有必要了解以下四種新情況：

1. 英國解封急剎車的原因

按照英國政府原本制定的解封三部曲，6月21日將是第三步全面解封日。

儘管英國政府的疫苗接種從今年年初鋪開至今，已經有近一半人口（約3000萬人）完成兩劑疫苗注射，超過六成人口注射了第一針疫苗，但是最近不斷攀升的感染人數，迫使英國政府將英格蘭地區的解封日推遲四周。

圖像來源，WHO 圖像加註文字， 世界衛生組織6月15日統計的新冠病毒在全世界的感染和死亡人數。

而造成英國推遲解封的原因，正是Delta變異毒株。英國目前的跟蹤研究發現，它比之前出現的病毒變異傳染率增加了約60%，使感染者必須入院治療的機率也增加了一倍。

英國衛生部門公布的數據顯示，在所有新冠病毒感染者當中，約有九成人感染的是Delta變異毒株；在因新冠病毒死亡者當中，超過一半是因為Delta變異。

英國衛生官員警告說，Delta變異很有可能更容易擴散，造成感染者病情更為嚴重。

2.至今影響多少個國家？

首次在印度確認的Delta變異毒株目前已經在74個國家被發現，並繼續迅速蔓延。全球政府和衛生部門擔心，這一變異將成為最影響疫情的毒株。

至今，在中國、美國、非洲、北歐的斯堪的納維亞國家和太平洋沿岸國家，已經證實Delta變異造成疫情反撲。

在中國廣東省廣州5月下旬出現的疫情中，已確認影響感染者的是在印度發現的Delta變異病毒。

雖然各國已經開始對該變異毒株的信息分享和信息收集，但令人擔心的是在監測系統不太健全的發展中國家，這一變異的傳播情況不能及時得以上報和掌握，從而影響更廣泛的地區。

3. 感染症狀出現哪些變化？

據英國研究人員的總結，疫情發展至今，新冠病毒感染最常見的症狀變成了頭痛、喉嚨痛和流鼻涕。

負責新冠病毒症狀研究的提姆·斯佩克特教授（Tim Spector）說，對於年輕人來說，感染了Delta變異毒株可能感覺「更像是一場重感冒」。

然而，儘管年輕人可能覺得沒有什麼極不舒服的症狀，但他們可能會傳染病毒，給他人帶來危險。

因此，任何認為自己可能感染新冠病毒的人都應該檢測。

在此之前，英國國民醫療服務NHS一直告誡公眾要注意的新冠病毒感染典型症狀是：

咳嗽

發燒

嗅覺或味覺喪失

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但斯佩克特教授說，根據他的研究團隊從數千名在一個應用程序APP上記錄感染症狀的人那裏收集的數據，以上這些典型症狀現在已經不太常見。

症狀的變化似乎與Delta變異感染者人數上升有關係。

斯佩克特教授說，發燒仍然是感染新冠的常見症狀之一，但是喪失嗅覺已經不再是十大症狀之一。

4. 疫苗對Delta變異有什麼預防效果？

英格蘭公共衛生局（PHE）的最新分析首次顯示，注射兩劑新冠疫苗能有效地預防Delta變異導致的感染者重症或住院。

該分析顯示，輝瑞疫苗在兩劑後對住院有96%的預防。

牛津-阿斯利康疫苗在兩劑後對住院有92%的預防。

這些數據與疫苗對出現在肯特的Alpha變異的預防住院效果幾乎相同。

但是根據蘇格蘭公共衛生局收集並發表在權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）上的統計數字，在第二劑疫苗接種至少兩周後，輝瑞疫苗對Alpha變異的保護率是92%，對Delta的保護率則下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗對Alpha的保護率則從73%下降到對Delta保護率的60%。

中國疾控中心研究員邵一鳴5月20日曾表示，初步研究結果顯示，中國疫苗「可以應對印度變異株並產生保護作用」，不過，中國方面沒有提供具體的數字加以說明。