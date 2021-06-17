病毒溯源：新研究稱美國發現新冠病毒的時間比官方時間線早數周

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新研究發現美國發現新冠病毒的時間比官方時間線早數周。

周二（6月15日）美國國立衛生研究院在《臨牀傳染病》上發表的論文顯示，在美國五個州（伊利諾伊州、馬薩諸塞州、密西西比州、賓夕法尼亞州和威斯康星州）發現更早的新冠病毒感染的證據。

NIH的研究涉及2020年1月2日至3月18日期間，覆蓋美國50個州、2.4萬人的血清樣本。為避免假陽性和確保檢測的凖確性，研究人員用兩種不同的血清學檢測方法發現9名參與者的樣本呈陽性。

這些陽性樣本出現的最早時間是2020年1月7日，分別來自伊利諾伊州、馬薩諸塞州、密西西比州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的參與者。

研究人員在參與者樣本中尋找IgG抗體，其在個體被感染後的大約兩周時間出現，從而表明攜帶這些抗體的參與者至少在採樣前幾周就已接觸過病毒。即：在2019年12月下旬新冠病毒就在這些州出現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科學界的研究不斷將新冠病毒出現的時間線往前推，這讓公眾更進一步走近新冠病毒的溯源問題。但夾雜中美政治博弈的溯源問題已非單純科學議題。

「血液樣本的抗體測試幫我們更好地了解新冠病毒在美國新冠疫情早期的傳播情況，當時新冠檢測能力有限，公共衛生官員無法看到新冠病毒已經在公認的初始入境點之外傳播，」該研究的主要作者、約翰·霍普金斯大學流行病學副教授克里·N·阿爾托夫（Keri N. Althoff）醫生說。

該論文在引言中寫到：「美國已知的首批12例新冠病毒確診者中，最早確認的新冠症狀出現在2020年1月14日，所有12例病例都曾到中國大陸旅行，或者是旅行者的密切接觸者。美國國內對新冠病毒檢測於2020年1月中旬開始。」

彼時美國政府只建議對有旅行史或與旅行者有直接接觸的有症狀人士進行檢測。

研究人員稱，這些發現表明彼時的防疫政策導致病例的遺漏。

研究局限性

這是一項名為「我們所有人（All of Us）」的長期項目，旨在跟蹤研究100萬名志願者的健康狀況。

該研究作者指出幾個局限性。雖然該研究涵蓋來自美國各地的樣本，但許多州的樣本數量很低。此外作者不確定樣本呈陽性的參與者是在旅行中還是在自己社區中被感染。

理想情況下，這項研究可以在其他人群中複製，在美國爆發新冠疫情的最初幾個月中收集的樣本，並使用多個檢測平台來比較結果。

根據約翰斯·霍普金斯大學的數據，截至6月16日，新冠病毒已在美國導致3348萬人感染，60多萬人死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒溯源：BBC《新聞之夜》調查武漢實驗室洩漏理論

新冠病毒溯源

這並不是挑戰美國疾病控制和預防中心（CDC）給出的美國出現新冠病毒官方時間表的唯一研究。

該機構最初將新冠病毒的發病時間定為2020年1月中旬至2月初的三個星期，第一個已知感染者是1月15日從中國武漢旅行回華盛頓州的男子。包括美國疾病控制和預防中心在2020年12月發表的一項研究表明，新冠病毒在2019年底在美國出現。

科學界的研究不斷將新冠病毒出現的時間線往前推，這讓公眾更進一步走近新冠病毒的溯源問題。但夾雜中美政治博弈的溯源問題已非單純科學議題。