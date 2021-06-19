南大洋儕身世界五大洋 你對它的身世了解多少

1 小时前

美國國家地理學會宣佈，南極洲周圍海域被定名為南大洋（Southern Ocean，又譯南冰洋、南極海），正式承認南大洋為地球第五大洋。

經相關國際機構認可後，南大洋即可與太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋並稱為世界五大洋，逐漸被納入各國的教科書、地圖、文件、科普作品，等等。

這是世界製圖史上一次罕見的變化。

國家地理學會希望通過承認南大洋，將它納入地球海洋官方名錄來提高公眾對這片水域獨特、脆弱的生態系統的認知和關注，是該組織保護世界海洋生態努力的一部分。

對南大洋「名分」的正式認可，也有助於立法、海洋保護和科普教育，為環保組織提供理論支持。

圖像來源，EPA

500年歷史

大洋沒有特別精確的定義，一般就是指大片廣袤的海洋水體。

美國國家地理學會（NGS）1915年出版的世界地圖被認為是第一套現代世界地圖，當時地圖上顯示覆蓋地球表面的水體被不同的大陸洲分隔，分別標注為太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。

南極洲冰封雪蓋，周邊海域與三大洋南端水體相連，但地圖上沒有單獨標注也沒有名稱。

但它其實是有名字的，就叫南大洋（Southern Ocean），命名的人是16世紀早期第一個進入這片水域的西班牙探險家巴斯克·努涅斯·德·巴爾波亞（Vasco Núñez de Balboa）。

不過製圖師和標凖制定機構一直沒有接受這個名稱，主要原因是人們對這片海域了解很少，沒有發現有別於其他大洋的特性、特徵。

它不同其他大洋的最大特點是水體不以陸地為界，沒有大洋脊，而是以自西向東貫穿太平洋、大西洋和印度洋的南極洋流為界，可這在許多人看來正是不符合大洋資質的證據。

到了1937年，世界海圖標凖化的權威機構國際海道測量組織（IHO）承認了南大洋這個名稱、定義和概念，將它納入正式文件和標凖。

此舉引起極大反彈，爭議激烈，IHO在1953年宣佈撤銷這項認可決定。

但是，因為各種原因，這個沒有正式名分的概念一直被科學界沿用，而且使用者越來越多。

1999年，美國地名委員會開始使用南大洋這個未經權威認證的名稱。

2000 年，國際海道測量組織將大西洋、印度洋和太平洋的南部劃為一體，將南極洲海岸以北一直到南緯60度之間的水域定義為南大洋，成為世界五大洋之一。

2021年2月美國國家海洋和大氣管理局宣佈正式承認南大洋，6月8日世界海洋日，國家地理學會宣佈正式承認南大洋。

自此，全球海域按面積大小排列，依次為太平洋、大西洋、印度洋、南大洋和北冰洋。

獨特的生態系統

近年來，大量研究顯示南極環極流（Antarctic Circumpolar Current，ACC，又譯南極繞極流）在全球海洋環流中起著至關重要的作用。

南極環流形成於大約3400萬年前，在南緯35°～65°區間自西向東環繞南極大陸流轉，橫貫太平洋、大西洋和印度洋南端，是地球上最長的洋流、也是唯一一支與其他所有洋流都有關聯的洋流。

洋流中海水溫度和含鹽量比北側的海水低，冷暖水交匯處形成南極輻合帶，環抱的水域則是地球上唯一不以大陸為界的大洋。

洋流水體從海面垂直延伸到海底，攜帶的水量比任何其他洋流都多，超過地球上所有河流水量總合的150倍。

南極環流繞南極大陸流動，一路行來，就像傳送帶一樣在全球範圍內散發熱量，而洋流中較冷、密度較大的水則會攜帶溶解的二氧化碳沉入海洋深處。

南極輻合帶會隨季節而變動，但包含了一個自成體系的水體和獨特的生態區域，區域內海水富含養分，為海洋植物提供了適宜的生存條件，反過來又促進了生物多樣化和海洋動物物種更豐富。

按照國際水文組織2000年的定義，南大洋面積約2千多萬平方公里，資源豐富，主要有三大類：

海鳥、海豹、魚蝦蟹藻等海洋生物資源；

石油天然氣、金銀銅鐵、鉛鋅錳等200多種礦產資源；

淡水資源

地球上90%的淡水以冰的形式集中在南極，其中西部佔20%，其餘在東部。

但是，由於地球升溫，南大洋和南極環流的水也在升溫，很可能加速南極冰層的融化，破壞極地生態環境，威脅極地動植物的生存。

圖像加註文字， BBC資料圖片

「末日冰川」的秘密

南極最大、移動速度最快的兩個冰川是思韋茨冰川和松島冰川。

思韋茨冰川（Thwaites Glacier）位於南極大陸西部，厚約4千米，面積超過18萬平方公里，略小於英國，有極有「末日冰川」之稱。

2020年，專業期刊《冰凍圈》（The Cryosphere）發表英美科學家的研究報告，揭秘冰川加速融化的元兇 —— 潛入冰川底部和基岩之間的暖流，水溫攝氏2度。這股海底暖流被喻為有數百萬年歷史的思韋茨冰川的阿基利斯之踵。

報告附冰下暖流的逡巡路徑。

各種探測數據顯示，思韋茨冰川前端底部懸空，海洋暖流由一個巨大的通道進入大陸架和冰川底部之間；暴露在水中的冰面越大，融化就越多，而湧入的暖流水量更大，如此形成惡性循環。

冰川底部的這個空隙比以前認為的更深，大約600米，相當於六個足球場首尾相連。

如果思韋茨以現在的速度持續融化，則冰架最終崩塌不可避免，地球的海洋和大氣循環系統將被嚴重扭曲，後果極其堪憂。