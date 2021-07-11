中國太空文化：英國學者解讀寓意和影響

17 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「祝融」號無人駕駛火星車在紅色星球著陸的時刻

隨著人類對太空的探索越來越深入，月球和火星上出現人跡，宇宙也變得更「多元文化」，不但有阿波羅、阿爾特彌斯、大力神，挑戰者、探索者，有東方、聯盟，又出現了嫦娥、玉兔、鵲橋、天宮、天問、祝融，之前還有東方紅和長征。

火箭、衛星、飛船、航天飛機、月球車、火星車、太空艙和太空探索計劃，它們被賦予的這些名字有什麼寓意？

英國曼切斯特大學博士研究生莫麗·希爾克（Molly Silk）研究的領域包括中國太空政策、亞太和中美關係。

圖像來源，Getty Images

對中國國內民眾而言，以愛國主義教育和意識形態為主題的航天活動和商業產品聲勢逐年壯大，國家航天事業是中華文化和文明的延續這個理念逐漸在人們記憶深處扎根。

對國際社會而言，「中國太空文化」主題的文學、影視作品正在向全世界傳遞中國的太空雄心，而融入歷史傳統元素則有助於強化這樣一種敘事，即中國的太空計劃是其文明的自然延續——中國也屬於太空。

中國的太空計劃，希爾克說，也是一種國家文化力量。

名字

天宮—中國的空間站被成為天宮，完美無瑕地妥帖；神舟—太空飛船系列，與「神州」諧音。

月球計劃—以嫦娥命名在中國無人會覺得費解，無論是嫦娥一號繞月衛星還是嫦娥五號月球探測器組合；先後在月球表面漫遊的月球車叫玉兔，嫦娥登月任務和地面控制中心之間的通訊聯繫類似於神話中讓牛郎、織女相會的鵲橋，所以那顆通訊衛星就叫鵲橋。

她認為，把中國傳統文化跟前瞻性的太空探索行動以這種方式聯繫在一起，目的是強化這些太空項目的中國屬性；除了表明這些科技成就是中國自主、自力、自創，另一層意思是要表明，中國在象徵未來的太空科技領域取得的成就始終根植於中華文化和傳統。

圖像來源，CLEP 圖像加註文字， 嫦娥四號

科幻

除了中國特色的命名，科幻作品也被外界許多人視為中國讓世界接受自己的太空計劃和實力的文化工具。

劉慈欣科幻小說《三體》和據此改編的影片《流浪地球》2019年2月在中國大陸公映，美國流媒體巨頭網飛（Netflix）獲該片在中國大陸以外的全球流媒體播放權，影片譯成28種語言，同年4月全球上線。

在外界看來，這類太空題材的科幻片是中國宣傳太空願景的最令人矚目的例子。

導演郭帆曾經對媒體表示，這部影片的寓意重大，展示了中國與美國截然不同的宇宙觀 — 美國的終極太空目標是讓人類逐漸移民其他星球，而中國的太空夢是設法借助太空資源來改善地球上的生活，為此人類必須保護地球，而不是逃離。

被翻譯成其他語言在中國以外市場獲得相當認可的類似作品還有寶樹的《時間之墟》，郝景芳的《折疊北京》，以及美籍華裔科幻作家和翻譯劉宇昆（Ken Liu）的作品。

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希爾克認為，中國政府把科幻作品視為有效的宣傳工具，主要原因之一是相對於中國不斷提高的太空實力和融入了中國太空文化元素的其他商業產品而言，國際社會更容易接受不至於構成現實威脅的科幻作品。

她寫道：「（科幻作品）能夠以中國技術強大為背景展開引人入勝的敘事，這樣富有娛樂性的故事讓外國受眾在不知不覺中接受中國是個太空強國的信息，又不需要就現實世界的太空活動展開政治討論。」

「逐漸地，外國受眾或許會開始接受中國引領世界科技發展的概念，進而產生並提升對中國國家太空計劃的興趣。」

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挑戰

自20世紀中期以來，美俄太空競賽是太空探索領域最大的主題，而美國NASA一直壟斷著全球太空文化，航天局幾乎是太空探索的代名詞，其品牌遠超國界。

NASA一直壟斷著國際太空文化，而美國又是世界上最受歡迎的科幻作品的創造者和主角，兩者結合形成一種文化霸權，塑造一種普天下對太空探索的思維定勢，進而強化了對美國太空計劃的吸引力，激發了積極反應。