新冠疫苗：研究顯示混合接種輝瑞與阿斯利康疫苗保護效果良好

米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）

BBC新聞網衛生事務編輯

30 分钟前

圖像來源，PA Media

英國一項研究發現，以「混搭」方式接種新型冠狀病毒疫苗——即第一劑與第二劑分別接種不同品牌的疫苗，能對新冠疫情產生良好的抵抗保護。

所有配搭均效果良好，能激發免疫系統。

專家表示，這一發現可能為疫苗推廣帶來靈活性。

試驗計劃的結果還顯示，已經接種兩種阿斯利康疫苗的人假如在秋季獲得推薦時再接種一劑不同品牌的疫苗作為加強針，其免疫反應可能更強。

不過，英國副首席醫療官喬納森·範塔姆教授（Prof Jonathan Van-Tam）表示，目前英國沒有理由去改變連續接種兩劑同款疫苗的計劃，因為疫苗供應充足，並且正在有效保護生命。

但是他說，這可能是將來可以考慮的事情：「混合接種可能會給我們的加強計劃提供更大的靈活性，同時也能支持那些在疫苗推廣上仍未達目標以及那些可能面臨供應短缺的國家。」

一些國家已經在進行混合接種。西班牙和德國正在向已經接種完第一劑阿斯利康疫苗的年輕人士提供輝瑞或者莫德納（Moderna）作為第二劑信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗。這是在前者可能造成罕有但是嚴重的血栓而引發擔憂之後實施的計劃，而非出於有效性的考慮。

圖像來源，SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 接種兩劑疫苗很重要，能給予全面保護，並教會身體製造抗體和T細胞來攔截和殺死新冠病毒（圖為T細胞在攻擊新冠病毒）。

接種兩劑疫苗很重要，能給予全面保護，並教會身體製造抗體和T細胞來攔截和殺死新冠病毒。

先接種阿斯利康之後接種輝瑞，激發的抗體和T細胞反應比先接種輝瑞之後再接種阿斯利康更強

上述兩種搭配激發的抗體均比接種兩劑阿斯利康更高

激發最高抗體反應的是接種兩劑輝瑞疫苗，激發最高T細胞反應的是先接種阿斯利康然後接種輝瑞

領頭的研究人員馬修·斯內普教授（Prof Matthew Snape）表示，這些發現並不是英國決定給人們接種兩劑同款疫苗的政策原因：「我們已經知道兩種標凖的接種計劃對於重症和需入院治療的情況都非常有效，包括在相隔8至12周之間接種兩劑能抵抗Delta變種。」

他表示，新的研究結果顯示，混合接種疫苗計劃也是有效的，儘管研究計劃當中的四周間隔時間比英國最廣泛使用的8至12周間隔時間要短。

「據悉，較長的間隔時間能帶來較好的免疫反應，」他補充說。

間隔12周的混合疫苗接種試驗計劃將在下個月開始進行。

圖像來源，Getty Images

秋季將進行加強劑接種？

與此同時，另一項研究的預印本也在周一（6月28日）發佈，當中顯示在接種第二劑疫苗超過6個月後加種第三劑阿斯利康疫苗，能加強免疫系統。

但是專家稱，要知道人們是否將需要在今年冬天之前補充接種第三劑疫苗，目前言之過早。免疫效果在多大程度上會隨著時間而減弱，亦未明確。

東安格利亞大學（University of East Anglia）的保羅·亨特教授（Prof Paul Hunter）表示：「目前的大問題是，我們是否會在秋天得到加強劑疫苗的供應。從各種源頭的證據看來，我懷疑它很可能會是給那些最高感染風險的人凖備的，要麼是與年齡有關，要麼與臨牀易感性有關。」

分析

BBC醫療事務編輯弗格斯·沃爾什（Fergus Walsh）

這項混搭式疫苗接種實驗的初步結果非常令人鼓舞，也為加強劑帶來了一些有趣的選擇。

第一劑和第二劑混合接種牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）和輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）疫苗產生了強免疫反應。確實，每種混合接種的方式——輝瑞/輝瑞、阿斯利康/輝瑞或者輝瑞/阿斯利康——產生的抗體和細胞反應都比阿斯利康/阿斯利康強。

這代表接種兩劑阿斯利康疫苗就比較差嗎？不一定。

值得記住的是，接種兩劑阿斯利康疫苗已經證實了可以讓新冠病毒入院的機會降低超過90%。

所以我們從現實世界的證據得知，阿斯利康疫苗是高度有效的。阿斯利康疫苗是一種「慢燃劑」，免疫強度是隨著時間建立起來的，特別是在接種間隔時間拉開的時候。目前第一劑和第二劑之間的間隔是8至12周，這應該能讓免疫反應更強。

這項試驗顯示的是，第三劑加強針可能更適合接種品牌與前兩劑不一樣的疫苗。