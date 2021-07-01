新冠肺炎：Delta變種帶來的挑戰與難題

52 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 悉尼、達爾文、柏斯和布里斯班等多個澳洲城市先後宣佈封城，防止新冠肺炎病毒變種傳播。

隨著新冠肺炎的Delta變種在全球傳播，這個變種在一些國家已經成為主流傳播的新冠肺炎病毒，令某些原本成功控制疫情的國家也變得措手不及。

其中，澳大利亞不同城市過去透過主動封城、封鎖邊境、社交追蹤應用程式等成功控制住了疫情，但自東南部城市悉尼在6月末發現新的病毒傳播群組後，疫情迅速擴散到全國，不到兩個星期，澳洲四個州首府，包括悉尼、達爾文、帕斯柏斯和布里斯班先後宣佈封城。

澳洲是已發展國家新冠疫苗接種率最低的其中一個國家，只有5%的成年人完成接種兩劑疫苗，另外有29%接種了第一劑，外界認為這是Delta變種迅速擴散的其中一個主要原因。但在英國，雖然當地有接近三分之二的成年人完成了疫苗接種，當地仍然面對Delta變種病毒擴散的危機。

分析認為澳洲和英國的案例顯示，接種疫苗雖然仍然是防治新冠肺炎的最好方法，但Delta變種的感染能力比一般新冠肺炎病毒強，令當局需要考慮改變過去的防疫方式，包括加強為年青群體的接種計劃，也要更嚴格地審視現行防疫措施有沒有漏洞。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 研究員發現，新冠肺炎的Delta變種傳染力增強。

Delta變種的傳播率驚人

澳洲衛生官員在研究新南威爾士州的疫情時，發現過去的新冠肺炎種類傳播率只有25%，但新的Delta變種傳播率幾乎達到100%。墨爾本大學衛生學者南希·巴克斯特（Nancy Baxter）形容，Delta變種的傳播率十分驚人，「連已經完成接種疫苗的人也有機會傳播」。

澳洲對從外地抵達人員的檢疫要求十分嚴格，所有人都必須接受14天酒店醫學監察，而與這些人接觸的警察和醫護人員等，都會穿上全套的保護衣物。

澳洲最新一輪爆發的本地源頭，是一名負責接載外地抵埗旅客的轎車司機，按規定他不需要接種疫苗、戴口罩或定期接受檢測，這被認為是造成爆發的漏洞。

巴克斯特認為，即使有一個完美的防疫措施，控制疫情也是一個挑戰，但現實上連這個完美的措施也沒有，就令當地「幾乎變成坐以待斃」。

高風險群體與年輕群體

除了封城，澳洲衛生學者呼籲當地政府要加快疫苗接種計劃，但從英國的案例來看，單是接種疫苗不能完全解決問題。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）一個研究顯示，輝瑞（BioNTech）和阿斯利康（AstraZeneca，又稱AZ疫苗）疫苗都可以有效保護接種者，包括Delta變種病毒，使接種者即使感染，病情都不會嚴重得需要住院。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳洲政府以可能引致血栓為由，不容許60歲以下的人接種阿斯利康疫苗。

新冠肺炎疫情初期，專家留意到年齡較大的人都較容易感染病毒，因此多數國家推行疫苗接種計劃時，會視他們為風險較高的群體，讓他們先行接種。

這個做法在英國也不例外，當地在去年12月開始疫苗接種計劃，首先讓年過80歲的老人接種疫苗，之後讓前線醫護人員接種，再慢慢開放讓較年青的群體接種。

但這令年青群體遲遲得不到疫苗保護，加上傳染力高的Delta變種變得流行，英國倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）學者古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）形容，這令新冠肺炎變成一個「年青人的病毒」。

英國教育部的數字也顯示，當地公立學校學生在夏季學期中，一直只有約1%因為新冠肺炎相關原因缺課，但周二（6月29日）公布的最新數字顯示，缺課率上升到4.5%，當中大部份都是因為在校園內與懷疑染病的人有接觸而需要進行自我醫學監察。

疫苗接種速度緩慢

英國的疫苗接種計劃目前在全國大部份地區，包括英格蘭、威爾士和北愛爾蘭都已經開放，讓年滿18歲或以上的人預約接種疫苗。

除特定情況外，蘇格蘭現時只開放30歲或以上的人預約接種第一劑疫苗，並計劃在7月末擴展接種計劃到18歲或以上的人。

但在澳大利亞，年青群體、以至整體的疫苗接種速度都十分緩慢，其中一個原因是因為當地政府以可能引致血栓為由，不容許60歲以下的人接種阿斯利康疫苗，而只讓他們接種輝瑞（BioNTech）疫苗。但由於澳洲無法自行生產輝瑞疫苗，這種疫苗在當地供應並不足夠，而且目前只開放給40到59歲的人接種。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫里森宣佈將開放讓60歲或以下的人預約接種阿斯利康疫苗，但決定受當地醫學組織質疑。

為了加快為年青人的接種速度，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）宣佈將開放讓60歲或以下的人預約接種阿斯利康疫苗，前提是他們要明白接種這種疫苗「有引發致命血栓的極微小風險」。

莫里森同時強調，澳洲政府會給予醫生法律上保護，讓他們為60歲以下的人接種阿斯利康疫苗後，如果出現病徵，也不用負上刑事責任，政府也會為接種疫苗的人提供賠償。

但當地醫療業界質疑政府的做法。澳洲醫學協會主席奧馬爾·霍爾希德（Omar Khorshid ） 說，他對莫里森的說法感到驚訝，又指做法將違背當地疫苗技術專家小組的建議，質疑這樣做是否真的可以提升疫苗接種率。