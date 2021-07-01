歐洲鼠疫「零號病人」？拉脫維亞發現5000多年前的感染者屍體

海倫·布里格斯（Helen Briggs）

BBC科學事務記者

27 分钟前

圖像來源，DOMINIK GOLDNER, BGAEU, BERLIN 圖像加註文字， 這位攜帶瘟疫細菌的男狩獵採集者年齡介於20至30歲之間。

科學家們發現了一名鼠疫「零號病人」的最新競爭者。鼠疫導致了人類的「黑死病」（Black Death) 。

新證據表明，5000多年前死於拉脫維亞的一名男子感染了目前已知的最早鼠疫。

黑死病在13世紀席捲歐洲，導致半數以上人口死亡。在後來的幾個世紀中一波又一波的黑死病繼續定期襲擊歐洲，造成數百萬人死亡。

德國基爾大學的本·克勞斯·凱奧拉（Ben Krause-Kyora）博士在談到這具5300年前的遺骸時說：「到目前為止，這是我們擁有的最古老的鼠疫確診者。」

這名男子與其他三人被埋葬在拉脫維亞的薩拉克河邊的一個新石器時代風格的墓穴中。這條河最後匯入波羅的海。

圖像來源，HARALD LUBKE, ZBSA, SCHLOSS GOTTORF 圖像加註文字， 此人的最後安息地在今天的拉脫維亞。

研究人員對這四人的骨頭和牙齒DNA進行測序，並對其進行細菌和病毒測試。

研究人員驚訝地發現，其中一名20多歲的狩獵採集者感染了一種古老的鼠疫，這種鼠疫源自一種名為鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的細菌。

凱奧拉博士說：「他很可能是被嚙齒動物咬傷後感染鼠疫桿菌，並在幾天或一周後死於敗血性休克。」

研究人員認為，這種古老的鼠疫大約出現在7000年前，當時歐洲中部開始出現了農業種植。

圖像來源，DOMINIK GOLDNER, BGAEU, BERLIN 圖像加註文字， 遺骸已被命名為RV2039。

他們認為，這種細菌可能只是零星地從動物身上跳到人類身上，沒有出現過大規模爆發。

隨著時間推移，細菌進化，開始感染人類，最終演變為鼠疫，它通過跳蚤傳播，在中世紀的歐洲肆虐並造成數百萬人死亡。

鼠疫早期菌株傳播緩慢的觀點，挑戰了許多關於歐洲和亞洲人類文明發展的理論。

而且它對新石器時代末期疾病導致西歐人口大量減少的假說提出了質疑。

其他研究人員對這項研究表示歡迎，但說這項研究並未排除鼠疫於這個時期在歐洲廣泛傳播的可能性。

人類通常是在被攜帶鼠疫細菌的嚙齒類跳蚤咬傷或接觸感染鼠疫的動物後感染鼠疫。

今天，這種疾病仍然存在，但如果及早發現，則可用抗生素治療。