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Extreme E: 致力於環保的電動賽車賽事
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Extreme E: 致力於環保的電動賽車賽事
8 分钟前
賽車也能環保？電動車也能在沙地賽車？有一群人找到了這個問題的答案。
更為特別的是，在這個新型賽事中，女性選手還佔據了「半邊天」。
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