氣候變化：九張圖看懂全球變暖和你我的關係

15 分钟前

氣候變化是今日國際頭等大事之一，全球變暖帶來的各種變化日漸顯著。聯合國提出一個地球變暖的上限 — 氣溫比前工業化時代最多高1.5℃，科學家指出，要達到這個目標，前提是社會生活各個層面發生迅疾的、影響長遠的、前所未見的改變。

聯合國氣候峰會和COP峰會是國際社會對氣候變化的回答。

但是，氣候變化到底指什麼？跟你我的世界有什麼關係？

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氣候變化什麼意思？

氣候變化是什麼意思？簡單說，就是溫室氣體效應導致地球氣溫升高，全球變暖。這個趨勢從19世紀中葉伴隨工業化開始，持續不斷。

關鍵問題是氣溫升高速度在加快，超過了以往任何時期；同時，氣候變暖對地球生態的方方面面造成的衝擊日益顯著。

世界氣象組織（WMO）的數據顯示，地球上現在的氣溫比工業化開始普及之前高了將近1℃。按照這個趨勢，到2100年全球氣溫將比工業化前水平高3-5℃。

過去22年裏，有20年出現有記錄以來的最高氣溫，2015-2018是氣溫最高的4年。

聽上去微乎其微，但聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，如果不採取干預措施，將出現災難性的後果：

海平面上升，一些島嶼和沿海低地將被淹沒；海水溫度和酸度升高；農牧業將面臨挑戰。

溫室效應和全球變暖

氣候變暖跟溫室效應有關 — 太陽光照到地球表面，再反射回天空，被大氣層裏的二氧化碳（溫室氣體）吸收，然後向各處釋放。這個自然發生的過程中，靠近地面的大氣層和地球表面溫度會升高。如果沒有溫室效應，地球上會天寒地凍，不適宜生命體生存。

但是，數據顯示人類活動使得排放到大氣層的溫室氣體大增，加劇了溫室效應和地球升溫幅度。

所以氣候變化又被稱為全球變暖。

從1959年到2019年，全球碳排放量逐年增多。

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什麼是溫室氣體？

二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等都屬於溫室氣體，但在氣候變化中起作用最大的是二氧化碳CO2。

水蒸氣形態的溫室氣體升溫作用最明顯，但這種氣體在大氣層裏只會停留幾天，而滯留時間較長的是二氧化碳。

1750年工業革命開始以來，大氣層裏的二氧化碳增加了30%，CO2濃度有史以來最高。

如果要把大氣層裏的二氧化碳含量降到工業化之前的水平，大致需要數百年。海洋可以吸收二氧化碳，但能力有限。

人類活動產生的二氧化碳主要來自化石燃料的燃燒。此外，開荒伐木也會增加碳排放、加劇全球變暖。

問題有多嚴重

幾十年來，學術界認為在本世界末之前應該把地球升溫幅度控制在比工業化前平均值高2℃的程度才算「安全」，才能避免「最壞情況」發生。

在現實中，如果把《巴黎氣候協議》簽約國各自承諾的碳減排總和計算在內，到本世紀末地球氣溫將升高至少3℃，世界氣象組織的預測是升高3-5℃。

現在世界公認的「安全」程度是比工業化前平均值高1.5℃。

目前公認海平面上升的主要原因是冰川、冰層融化加速。地球南北兩級的冰蓋面積在不斷縮小。

衛星圖片顯示目前北極海冰面積跟1979年相比差距令人震驚，尤其是格林蘭冰架不堪氣溫升高而坍塌，東、西南極冰蓋面積在縮小。

英國議會環境事務審計委員會一份報告說，按照目前的氣溫升高速度，到2050年北冰洋夏季將再無海冰。

氣候變化的影響也體現在植被和陸地動物的變化中，包括開花、結果時間提前，野生動物的活動區域改變。

非洲和亞洲95%的城市面臨氣候風險，擴張最快的城市風險最大。

這些風險包括氣溫顯著升高，極端氣候和自然災害增多、加劇。

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跟你、我有什麼關係？

有效應對氣候變化已經成為國際社會和各國政府的一項重要議題，非政府組織和社會團體、環境組織也在各自的領域努力。

不過，氣候變化跟生活在地球上的每一個人都切身相關。

每個人的生活都會受氣候變化影響，同樣每個人都可以為減輕氣候變化的衝擊做出力所能及的貢獻。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）給出不少有助於抗衡氣候變化的生活方式選擇：

少吃肉類、乳製品、奶酪、黃油，多吃本地水產和蔬果，減少浪費；

多乘火車、巴士，少乘飛機，能走路、騎自行車抵達的就不開車，開電動車；

多開視頻會議，減少商務旅行；

少用烘乾機，多用晾衣繩；

提高自家住房的絶緣保護，減少熱量流失；

購物時有意識選擇低碳商品

改變飲食結構是最直接的參與方式：

比如牛肉，如果因為建養牛場而伐林開荒，那麼這個養牛場的牛肉的碳排放就是自然牧場上的牛的12倍。

研究還發現，動物蛋白整體而言比植物蛋白的碳排放低。