女性健康：你需要了解的更年期「腦霧」現象

勞拉·普利特（Laura Plitt）

BBC西班牙語記者

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 更年期是人生一個重要轉折期。

德維醫生是紐約林諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital in New York）的一名神經科醫生，在她職業生涯的早期她曾與同事一起犯過一個錯誤：他們把一位更年期婦女誤診為患有阿爾茨海默病（Alzheimer's disease）。

在嘗試了一系列治療後（包括最後使用雌激素），女患者的健康有所改善。德維醫生意識到她最初的症狀 - 記憶力減退以及定向障礙實際上另有原因。

該患者的認知能力下降與其雌激素水平驟降直接相關，而雌激素荷爾蒙在女性停經前數年就開始出現波動。在臨牀上，更年期從女性最後一次月經後一年正式開始。

什麼是「腦霧」？

這一突破對德維醫生來說是一個轉折點，並讓她研究更年期一個較鮮為人知的症狀：「腦霧」（brain fog）。

「腦霧」英文有時也叫mental fog，其表現包括記憶力減退、思維不清、注意力不集中等。

關於「腦霧」最令人不安的一點是許多女性都有，但卻不知道是什麼原因。

德維醫生對BBC表示，許多經歷圍絶經期（指更年期前後的幾年，有可能持續大約7年左右，英文：perimenopause）的女性開始經歷忘詞和找不到合適詞匯表達的困難，或者無法同時專注幾件事情。

她說，這些女性可能出現語言表達問題，這本應是女性的強項。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些女性說她們說話總忘詞，甚至回憶對話都說了什麼也有困難。

美國更年期協會前主席、伊利諾伊大學芝加哥分校精神病學、心理學及婦產科教授馬基對BBC表示，它會影響我們的部分記憶力，舉個例子，比如我們去商店、然後努力記起我們要買什麼那部分記憶力。

她補充說，它也影響我們講故事的能力，或是參與會話、但事後回憶起我們所說過話的能力。這一問題要比之前所想的更普遍。

馬基教授表示，他們的研究發現臨牀意義上的顯著損傷，比如，有10%女性得分明顯低於她們年齡組的預期值。

但她表示，也有許多其他女性遇到的一些更微小的困難，也就是說不會影響她們整體工作能力，但她們還是會注意到一些不同。

據德維醫生說，大約60%圍絶經期或更年期女性能主觀上感覺到認知功能變化，這些變化幾乎總能通過醫學檢查得到證實。

雌激素敏感性

其中一個關鍵問題是大腦中具有雌激素受體，許多雌激素受體位於大腦海馬體中，該大腦區域對修復和檢索記憶非常重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當雌激素水平驟降，大腦的雌激素受體會受到影響。

德維醫生解釋說，當雌激素水平突然下降，海馬體的一些活動會受到影響。

對卵巢（產生最多雌激素的腺體）切除女性的研究表明，一旦這些女性服用雌激素補充劑，她們的認知能力就會改善。

但並不是所有圍絶經期女性會出現「腦霧」症狀，這是什麼原因呢？

這是因為每一位女性對雌激素變化的敏感性存在差異。

順便提一下，「腦霧」這個說法是由英國醫生愛德華·蒂爾（Edward Tilt）在19世紀中葉提出來的。他用它來形容他維多利亞時代的一些更年期女性患者抱怨的「一頭霧水」的症狀，比如，她們記不起把錢包放在哪裏，或是該怎麼回家。

潮熱和記憶力

美國匹茲堡大學精神病學教授瑟斯頓表示，不光是雌激素水平重要，還必須考慮諸如睡眠干擾等其他因素。

她說，在向更年期過度的過程中，多達60%女性報告有睡眠問題，睡眠也與記憶力有關。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些女性的潮熱現象一直會持續到六、七十歲。

因為睡眠不足會干擾記憶力線路，潮熱也能。潮熱是指突然全身發熱，皮膚發紅，並且大量出汗現象。

潮熱不僅會嚴重影響睡眠（有些女性報告說，她們不僅因為潮熱而半夜醒來，而且由於出汗而不得不更換牀單和睡衣），本身也是一個問題。

瑟斯頓教授表示，過去人們認為潮熱是女性可以忍受的輕微症狀，但目前已知它與心血管風險有關。瑟斯頓教授說，它們是腦小血管病的標誌。它們影響海馬體兩側的連接，並引起記憶力的改變。

此外，在圍絶經期期間增多的情緒波動、焦慮和抑鬱都會影響記憶力。

禁忌與無知

如果這些症狀如此普遍，那為什麼卻鮮為人知呢？

首先，似乎是缺乏意識，因為更年期在許多文化中仍然是一個禁忌話題。

威斯康星大學密爾沃基分校心理學教授弗裏克表示，問題是這一過程可能會持續許多年，許多女性甚至不知道她們正在經歷圍絶經期。因此，很容易把這些症狀歸因於其他因素。

更年期都有哪些症狀？

月經頻率和經期天數出現變化

月經量變化（過多或過少）

陰道乾燥

入睡困難

心悸

關節疼痛並僵硬

情緒波動

肌肉減少

反覆尿道感染

來源：英國國家健康服務（NHS）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 40多歲的女性上有老，下有小，負擔重。

弗裏克教授表示，40多歲的女性非常繁忙，她們既要工作，還要照顧家庭和不同年齡的孩子。同時，還可能照顧年邁的父母，因此，她們可能把認知能力問題歸因於壓力。

另一方面，許多職業女性害怕談論更年期問題。弗裏克教授補充說，她們工作非常努力才取得職業生涯中的某些成績，不想被人當作老弱病殘對待。

BBC所請教的一些專家一致同意，有必要對與更年期相關的認知能力下降進行認真研究。最重要的是要提高認識，以避免全世界數百萬女性遭受不必要的痛苦。

治療

馬基教授說，第一步，重要的是女性們不要驚慌，以為自己得了失智症。這不太可能，她們所經歷的一切很正常。

儘管研究結果喜憂參半，但有跡象表明，「腦霧」是暫時現象，隨著大腦適應了雌激素很少或完全沒有，這種現象就會好轉或消失。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些女性接受HRT貼劑治療

馬基教授表示，但如果潮熱讓你整夜無法入睡，還是建議去看醫生。醫生可能在某些情況下會建議使用激素替代療法（也稱荷爾蒙替代療法，HRT，hormone replacement therapy），尤其是對較為年輕的女性，因為其好處還是大於風險。

德維醫生同意許多女性對這種療法反應良好的觀點。但在近20年前所發表的一項有爭議的研究後，HRT療法使用率大幅下降。該研究稱，激素替代療法與乳腺癌有聯繫 - 這一結論後來受到挑戰。

弗裏克教授表示，現代HRT的使用比過去更具體，而且雌激素的形式也有多種多樣，在許多情況下都是有益的。

而對那些症狀較輕、或選擇不接受HRT治療的女性，也有許多其他辦法幫助改善認知功能。