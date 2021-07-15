健康和減肥新趨勢：個性化飲食方案是否適合你？

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 飲食一定要豐富

提到健康飲食和減肥，人們馬上就會想到少吃碳水化合物和某些特定食品。

但科學家表示，不能一刀切；針對個人的個性化營養計劃可能更合適，因為它考慮到個人的遺傳、腸道細菌、飲食習慣、身高、體重、膽固醇水平以及生活方式等綜合因素。

一些營養專家已經提供個性化飲食方案，並提供針對多種因素考慮的家庭式測試劑盒。

個性化飲食方案到底是什麼？是否適用於你我他？

什麼是個性化飲食？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 每個人對食物的新陳代謝和反應都存在差異。

實際上，幾十年來營養師一直在為人們提供個性化的飲食建議。但隨著人們對影響每個人消化和新陳代謝不同因素了解的加深，以及測試技術的發展，這已經讓位給個性化飲食的新方法。

例如，研究表明，作為個體，我們代謝某些食物的速度可能比另外一些要快。這就意味著如果我們能更多了解不同食物是如何影響個人身體的，我們就能識別、避免或者減少那些能讓血糖飆升和能量過剩的個人誘因。

人們尋求個性化飲食的原因各有不同。根據《英國醫學期刊》介紹，原因可能包括「某些具體疾病和食物不耐症的飲食管理；還有那些需要特殊營養支持的人群，例如孕婦和老年人」。

當然，也有人希望能通過調整飲食改善身心健康以及控制體重。如果你懷疑自己有食物過敏或是食物不耐症（food intolerance），重要的是要鑒定哪些食物誘發反應。

個性化營養對腸道有益？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 腸道中有數萬億微生物，對人體健康起著重要作用。

英國倫敦國王學院遺傳流行病學家蒂姆·斯派克特教授（Prof Tim Spector）表示，吃東西不僅是為身體提供營養，同時也在餵飽腸道內數萬億的微生物。

斯派克特教授參與了一項旨在鑒別「好」、「壞」微生物的研究，這些微生物與罹患包括二型糖尿病、心臟病以及肥胖症這些常見疾病的風險有關。

國王學院營養科學講師以及英國營養科學團體ZOE負責人貝里博士表示，「或許可以根據每個人獨一無二的生物特性選擇最佳食物，改變腸道微生物，讓健康最大獲益。」

ZOE團體提供家庭測試劑，檢測腸道、血脂、血糖反應。

當然，關於健康腸道飲食也有更廣義的指導性建議：例如，多吃蔬菜和水果。但每個人的腸道微生物群系都不一樣，因此，從理論上講，個性化建議可能更有用。

澳大利亞迪肯大學營養師及博士後研究員斯達達徹博士表示，這一研究目前仍在起步階段。那些銷售微生物群系測試公司的測試劑提供不同程度的細節以及結果解讀。

個性化飲食更容易堅持嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 酸奶和發酵食品通常對腸道有益。

有研究顯示，與一般性的飲食建議相比，我們更願意遵循個性化的方案。

在一項研究中，參與者或者是接受一般性建議，例如每天至少吃5份果蔬；或者是根據個人飲食、身高體重指標、遺傳基因或者以上綜合因素制定的個體化方案。

迪肯大學體育活動與營養研究所高級研究員、該研究的領導者利文斯通博士說，結果發現，那些接受個性化飲食建議的人比接受常規飲食建議的人減少了可自由選擇食品的攝入量。

她說，無論個性化飲食方案是基於哪種因素制定，都可以看到這一改善，但基於遺傳基因制定的個性化飲食方案則帶來最大不同。

遺傳扮演了什麼角色？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 關於健康腸道飲食也有更廣義的指導性建議:例如，多吃蔬菜和水果

不過，國王學院參與的預測學研究顯示，僅憑DNA檢測可能無法提供一個完整畫面。

該研究測量了一千多對雙胞胎在吃同樣食物前後、以及在控制環境中和真實生活環境下血液中糖類、胰島素以及脂肪標誌物，結果發現，即使是有著相同DNA的同卵雙胞胎對同樣食物的血液反應也不同。

這項研究發現，「撇開重要的遺傳因素......凸顯了可改變的環境因素對個人食物反應的可能影響」，例如運動、睡眠以及進餐時間等。

對志願者「腸道微生物群構成」的分析研究還發現，正是這些腸道微生物群在一定程度了「解釋」了他們對食物的一些新陳代謝反應。

計劃你的飲食

英國營養基金會營養科學經理斯皮洛表示，目前仍然缺乏關於性體化飲食的功效、成本效益以及是否有額外好處的證據，但這並不意味人們不能從中獲益，當然這要取決於他們的狀況以及所做的測試有多恰當。

與此同時，我們對性體化營養的知識也在不斷進步，它很可能在未來的飲食方案建議中扮演重要的角色。

利文斯通博士表示，在尋求飲食方案建議時應該首選健康保健專業人士，例如營養師。