世衛敦促中國更好配合新冠病毒溯源調查 譚德塞稱未排除實驗室洩漏可能

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）敦促中國對世衛的新冠病毒溯源工作第二階段調查給予更多配合，並增加透明度。

世衛關於病毒溯源的第一階段調查於今年2月結束。調查結論稱，新冠病毒極不可能來自武漢病毒研究所，它可能源自自然界宿主。

新冠病毒疫情爆發後，中國科學院武漢病毒研究所成為外界關注的焦點，這家研究所被懷疑可能洩漏新冠病毒並導致疫情的最初爆發。

譚德塞星期四（7月15日）在日內瓦說，世衛組織需要獲得新冠大流行之前和開始時的原始病人數據。他補充說，在第一次調查期間，中國沒有與世衛組織團隊分享這些數據。

他還呼籲提供有關武漢實驗室的明確信息，並指出作為一名醫學專家，他了解意外可能發生。他指出，不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論。

他說：「我們敦促中國做到透明、開放及合作，特別是在重要資訊和原始數據方面，我們在疫情早期就提出過要求。」

譚德塞還承認世衛中國考察組否認實驗室洩漏病毒的結論是「過早推斷」。

譚德塞指出，世衛需要知道相關實驗室在新冠疫情前及發生時的直接資訊，才可排除疫情與實驗室的關聯性。

他還對新冠大流行即將結束的認知提出警告。

世衛緊急委員會說，預計新的和更危險的變種病毒將在世界各地傳播。

該委員會在一份聲明中警告說：「新冠大流行遠未結束」。委員會主席迪迪埃·侯賽因（Didier Houssin）說，「我們仍在與新冠病毒互相追趕」。

據世衛組織稱，由於缺乏重症監護牀和氧氣，在非洲與新冠病毒相關的死亡人數在一周內激增43%。

譚德塞說，疫情導致數百萬人死亡，對逝者欠缺一個交代。

第一階段溯源調查結果

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 今年2月世衛考察團結束武漢之行後舉行發佈會。譚德賽最新的發言卻強調，不應過早下定論，否認實驗室洩漏病毒。

值得注意的是，譚德賽本次強調不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論，發出了可能與第一階段調查結論相悖的信號。

世衛專家結束在中國的調查後，於2月9日的發佈會上稱，病毒來自該研究所的可能性「微乎其微」（extremely unlikely)，今後也不會就此進一步展開調查。

中方專家梁萬年還補充稱，武漢病毒研究所在疫情爆發前完全沒有新冠病毒，因此也就沒有洩漏病毒的可能。

BBC記者伊莫金·福克斯（Imogen Foulkes）從日內瓦報道說，這是迄今為止世衛發出的最強烈信號，表明世衛仍在考慮實驗室洩漏理論。

在第一階段調查中，世衛專家稱相關證據表明病毒可能來自自然宿主，否認直接宿主是蝙蝠。中方專家梁萬年稱2019年12月武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一。根據目前資料無法確定新冠病毒如何傳入華南海鮮市場。

世衛本次發聲的背景

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 譚德塞呼籲就溯源問題再次進行調查，同時呼籲中國做到透明與合作。

48國常駐日內瓦代表周四（7月15日）致函世界衛生組織，支持在全球開展新冠病毒溯源研究，反對將溯源問題政治化。

中國外交部周四深夜發稿，指44個國家就新冠病毒溯源問題，向世界衛生組織總幹事譚德塞提交聯署信；另有4個國家單獨致函，支持在全球範圍內開展新冠病毒溯源研究，反對將溯源問題政治化，強調病毒是人類的共同敵人。

中國在聲明中批評以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化。罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作。

也在同一日，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）與譚德賽進行會談，並敦促中國能夠繼續調查該新冠大流行的起源，並表示需要更多的信息。