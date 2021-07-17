氣候變化和碳交易：了解碳排放權交易的幾個概念

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全國碳排放權交易系統是中國爭取實現碳達峰、碳中和目標的重要步驟之一

中國籌備多年的全國碳排放權交易機制7月16日在上海啟動，市場規模全球最大。同時，歐盟碳交易機制宣佈自成立以來最重大的改革。

這是中國爭取減少溫室氣體排放，在2030年前碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和目標的重要步驟之一。

中國是全球最大的碳排放國；中國碳交易市場的啟動使全球納入交易的碳排放比例增加了一倍。

同時，有16年歷史的歐盟碳市場啟動自建立以來最重大的改革和擴容計劃；這是歐盟為了在2030年之前至少淨削減55%溫室氣體排放的中段目標和2050年實現碳中和目標的行動之一。

什麼是碳排放權？碳交易和碳市場

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界共同目標是將地球升溫幅度控制在1.5攝氏度以下

什麼是碳排放權？

碳排放，是人類生產經營活動過程中向外界排放溫室氣體（二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫等）的過程，被認為是導致全球變暖的主要原因之一。

碳排放權指的是核證減排量（Certified Emission Reduction, CER），是碳交易市場的標的。

這個配額總量由政府根據國際公約上承諾的減排目標制定，且應隨時間推移而逐步降低。配額來自政府免費發放或拍賣，以及在碳市場向其他企業或投資機構購買。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新能源行業將看到更多投資

什麼是碳交易系統？

碳交易簡單說就是把CER作為商品通過碳排放權交易系統買賣，碳排放權以每噸二氧化碳當量為計算單位。

納入碳交易體系的企業每排放一噸溫室氣體（通常是二氧化碳），就需要有一個單位的碳排放配額。

碳排放權交易系統 (ETS) 是一個基於市場的節能減排政策工具，旨在通過市場功能減少碳排放，降低能耗及大氣層碳濃度，促進產業和能源結構優化。

碳交易機制遵循「總量控制和交易原則」：政府設定、控制總量和CER分配規則，企業可按照規定獲取配額，並根據自身減排情況決定在交易市場購買更多配額，或出售多餘配額。

總量確定後，政府給控排機構（如企業）分配可交易的碳排放配額，可以免費發放，也可以拍賣。

比如，電力公司和工廠等碳排放單位從政府手中獲得一年碳排放許可額度，如果這一年裏通過技術升級或其他措施減少了碳排放，配額有多餘，就可以在交易市場出售這些配額。如果這一年裏碳排放超過許可額度，也可以在交易市場購買需要的額度。

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碳交易的來龍去脈

通過市場手段推動碳減排的計劃來自《京都議定書》。

根據議定書規定，協議簽約國承諾在規定時期內實現規定的碳減排目標，各國政府根據各自承諾的目標，將本國的碳排放權總量按照具體規則分配給本國相關企業。

《京都議定書》是《聯合國氣候變化綱要公約》的補充文件，1997年12月在日本京都簽署，明確了將大氣層中溫室氣體含量穩定在一個適當程度的量化目標。

世界上第一個碳交易機制是2005年建立的歐盟碳市場。

目前世界各地運行的碳交易機制至少有17個，覆蓋地區的GDP總量佔全球40%。

中國碳交易市場首日每噸碳排放配額？？元（？？美元），與美國類似機制的交易價格相仿；歐盟碳交易市價約每噸59-70美元，英國每噸55-69美元。

中國碳交易市場 - 規模全球最大

中國2011年提出全國碳排放權交易計劃，在2015年巴黎氣候峰會前《中美首腦氣候變化聯合聲明》中確認，2021年7月16日全國碳交易市場啟動前已經在各地試點多時。

中國碳交易體系的主體包括三部分：上海的全國碳排放權交易中心，武漢的碳配額登記系統，以及北京的全國溫室氣體資源減排管理和交易中心。

首批入市的2225家電力公司，年二氧化碳排放總量超過40億噸。國際能源署（IEA）數據顯示，這些企業佔全球化石燃料碳排放的七分之一。

今後幾年石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內航空等高耗能、高排放行業將被陸續納入碳交易體系。

中國生態環境部負責監管交易平台、核實地方申報的數據、確保系統運行順暢。

碳交易系統通過幾種方式交易：掛牌協議交易、大宗協議交易，或單向競價等。掛牌協議交易的成交價格在上一個交易日收盤價的±10%之間確定。

大宗協議交易單筆買賣最小申報數量至少10萬噸二氧化碳當量，成交價格在上一個交易日收盤價的±30％之間確定。

申請單向競買是根據交易機構發佈的信息向潛在賣家購買碳排放配額。

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歐洲碳交易市場 - 全球第一個碳市場

歐盟碳市場2005年啟動，現在有30個國家的1萬2千多個企業和其他碳排放單位參與交易，覆蓋鋼鐵、水泥等製造業、電力、民航和公用事業，控排量佔歐盟溫室氣體排放總量的45%。

過往數據顯示碳交易市場不僅可以對實現碳減排目標起到推動作用，對歐洲的產業結構和能源結構優化趨勢也有引導作用。

2020年歐盟碳排放比2005年降低20%，碳排放平均每年減少1.4%。過去10年中，歐盟煤炭和石油產量都減少了三成左右，而風力、水力、光能等可再生能源發展迅速，在電力行業超過煤炭和核能，佔比達到60%。

為了在2050年實現歐盟氣候中立，包括實現至2030年至少淨削減55%溫室氣體排放的中段目標，歐委會宣佈對歐盟碳交易市場進行重大改革和擴展。