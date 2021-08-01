高溫天氣：熱浪如何影響我們的身體？誰風險更大？

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事物記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 出汗會導致體液和鹽分流失。

目前正值北半球夏季高溫季節，應該特別注意防暑和防曬。

英國氣象局也發出警告，提醒人們高溫天氣的注意事項。

高溫天氣是如何影響我們身體的？你需要了解哪些知識和信息呢？

高溫如何影響我們的身體？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 炎炎夏季，注意防暑降溫。

隨著身體變熱，血管會擴張。這會導致低血壓，心臟會更加努力的把血液輸送到全身。

它可以導致腳腫或起痱子等輕微症狀，這是由於血管擴張產生的滲漏造成的。

與此同時，出汗還會導致體液和鹽分流失，從而打破它們之間的平衡，這一點很重要。

再加上血壓降低，就會引起熱衰竭（heat exhaustion），其症狀包括：

頭暈

噁心

昏厥

意識模糊

肌肉痙攣

大量出汗

疲倦

如果血壓過低，還會增加心臟病發作風險。

身體為何做出這樣的反應？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 熱天一定要多喝水。

這是因為我們身體無論在暴風雪還是熱浪中都試圖將體溫維持在攝氏37.5度左右。

它是我們身體在進化過程中賴於正常運轉的溫度。

但是，隨著氣溫升高，我們身體就要更努力的工作力圖把核心體溫降下來。

身體通過擴張體表的更多血管向周圍散發熱量，而且開始出汗。

如果看見熱衰竭者你該做什麼？

如果熱衰竭者能在30分鐘內冷卻下來，那一般來說問題不會很嚴重。

英國全民衛生保健NHS建議人們：

把他們轉移到涼快地方去

讓他們躺下，並稍微抬高雙腳

讓他們多喝水 -運動或補水飲料也可以

為皮膚降溫 - 往身上噴水或用海綿擦拭，並搧扇子。在他們腋窩或脖子處放冷敷袋也好。

但如果他們在30分鐘內沒有好轉，接下來可能就是中暑（heat stroke）了。

這時就要撥打緊急醫療熱線求助了， 在英國你應該打999 。

中暑的人雖然身體過熱但可能停止出汗，他們的體溫可能超過40攝氏度。他們還可能會出現癲癇或是失去知覺。

哪些人風險更大？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 保持涼爽

老年人，或是有長期病症的人，例如心臟病患者。他們可能無法應對高溫給身體造成的壓力。

糖尿病讓身體更快地失去水分，一些併發症能改變血管狀況和出汗能力。

兒童和行動不便者也更脆弱。患有像失智症這樣的大腦疾病的人可能會對熱浪一無所知，或是無能為力。

無家可歸者更有可能被暴曬。居住在頂層公寓的人更有可能面臨高溫。

某些藥物會增加風險嗎？

是的。人們應該正常服藥，但需要盡量保持涼爽和保證體內水分充足。

利尿劑 - 有時也稱為「水丸」 - 增加人體排尿量。它的用途很廣，包括治療心衰。在高溫情況下，利尿劑會增加身體脫水危險，以及導致體內關鍵礦物質失衡。

降壓藥，再加上高溫下血管擴張給身體降溫可以導致血壓過低而出現危險。一些治療癲癇和帕金森症的藥物能夠阻止身體出汗，並使身體更難降溫冷卻。

如果身體水分流失過多，一些諸如鋰或他汀類藥物則會造成血液中的濃度更高，導致健康問題。

熱浪會死人嗎？

當然，每年在英格蘭由於高溫而死亡的人大約為2千。

其中大部分是由於身體試圖為保持體溫穩定而引起的心臟病和中風導致死亡。

一旦溫度超過25-26攝氏度，就會出現更高的死亡率。但是，有證據顯示死亡往往是由於春季和初夏的高溫而不是「盛夏」造成的。

這可能是因為隨著夏季到來，我們開始改變日常行為，並且我們更習慣了對付炎熱的原因。

先前的熱浪證據表明，熱浪造成的死亡增加速度極快 - 通常是在熱浪發生的最初24小時內。

怎樣保持涼爽？

確保你喝足夠的水或是牛奶。茶和咖啡也可以。

但要注意的是少喝酒，因為過量酒精會增加身體脫水的風險。