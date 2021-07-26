新冠病毒：未來疫苗能否直接口服？

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 未來疫苗能否成為藥片形式？

為預防新冠病毒疫情的疫苗接種工作繼續在全球範圍展開。迄今為止的疫苗都是以針劑注射的方式接種。未來是否會有能直接吸入或口服的新冠疫苗呢？

據BBC駐斯德哥爾摩記者薩維奇（Maddy Savage）介紹說，這正是一些科學家目前所從事的研究項目。

在瑞典南部最大科學園之一的美迪康村一個實驗室中，藥劑師安德森手中拿著一個只有半個火柴盒大小的塑料吸入劑（inhaler）。

安德森團隊希望這一產品能在未來全球抗擊新冠病毒中發揮重大作用，可以把未來的疫苗做成幹粉末，讓人們在家就可以使用。

他所屬公司（Iconovo）的首席執行官瓦博格表示，這種產品生產起來更容易，成本也非常低。他們通常為哮喘病人生產吸入劑（inhaler）。

「你只需取下一小塊塑料薄膜就可以激活疫苗吸入劑。然後把它放入口中，深呼吸並吸入就行，」瓦博格說。

耐高溫粉狀疫苗

圖像加註文字， 安德森展示新疫苗吸入劑。

Iconovo目前正與斯德哥爾摩一家免疫學研究初創公司ISR合作。ISR已經研製出一種針對新冠的幹粉疫苗。

與輝瑞、莫德納和牛津疫苗不同，幹粉疫苗利用生產的新冠病毒蛋白質（輝瑞和莫德納疫苗屬於核糖核酸疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。牛津/阿斯利康則是腺病毒疫苗。），可以耐攝氏40度的高溫。

這與世界衛生組織（WHO）批准的當前普遍使用的新冠疫苗儲存條件形成鮮明對比。目前的疫苗都是液體形式，裝在堅固的小玻璃瓶中，在轉移到冰箱前必須用「冷鏈技術」儲藏在零下70度的低溫中，否則會失去藥效。

ISR的創始人、卡羅林斯卡學院免疫學教授溫奎斯特表示，這一點具有改變遊戲規則的意義。它意味著你可以無需冷鏈技術輕鬆投發疫苗，而且也不需要醫護人員而自行使用。

冷凍乾燥食品

圖像加註文字， 彼得森把這種新疫苗的潛在影響與冷凍乾燥食品相提並論。

目前，該公司正在對南非的貝塔（Beta）和英國的阿爾法（Alpha）新冠變體上測試該疫苗。

該公司相信這種疫苗在加速非洲國家的疫苗推廣上可能尤其有幫助。非洲目前還沒有本土生產的疫苗，加上那裏氣候溫暖、電力供應有限為新冠疫苗的儲存和交付使用帶來重大挑戰。

當然，在試驗表明這種粉狀疫苗能否實現其全部潛力之前還有很長一段路，包括它是否跟WHO批准的其他疫苗一樣提供相同水平的保護作用。

到目前為止，還只是在小鼠身上進行了試驗。但ISR和Iconovo表示，他們已經籌集到足夠資金在未來2個月內在人體上開展研究。

但醫學界已經對此表現出樂觀，如果像這樣的粉狀疫苗能夠證明成功的話，它不僅可能徹底改變新冠疫情的全球反應，而且還讓其他疾病的疫苗存儲和分發更加容易。

聯合國兒童基金會2016-2020年全球衛生主管、現任卡羅林斯卡學院教授彼得森表示，它將真正為那些難以到達的邊遠地區開闢良機，也許人們再也不需要騎著自行車或駱駝背著冷藏箱了。

他把這種新疫苗的潛在影響與冷凍乾燥食品相提並論。凍乾食品給人們帶來極大便利，讓人可以進入各種沒電的地方，無論對醫護人員還是對那些冒險的露營者都有好處。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傳統疫苗都是針劑注射

就在全球各公司研究粉狀疫苗之際，彼得森還提到了另一家「大有前途的技術」初創公司Ziccum，這家公司距離 Iconovo步行只有10分鐘。

Ziccum正在測試一種風乾技術，旨在把現有或將來的液體疫苗風乾，但又不失去其效力。

它可能使未來在發展中國家建立所謂的"填充與完成"設施更容易，允許他們在本土完成疫苗生產的最後階段。

疫苗粉末在接種前將與無菌水溶劑混合，然後就可以正常針劑注射了。

Ziccum首席執行官康拉德松表示，這一技術還為「各種其他類型用藥開闢了道路」，例如，從鼻腔噴霧劑到藥片。

當然，他表示，這還需要大量的研究和開發，但從原則上講是可能的。

「更綠色環保」

圖像加註文字， 康拉德松表示，在所有人都安全前沒有一個人是安全的。

6月份獲得藥品管理機構批准在英國使用的強生/楊森（Janssen）單劑接種疫苗已經開展一項試點工作，分析Ziccum公司的風乾能力。

該製藥巨頭不願透露它是否與新冠病毒或其他傳染病有關。

但一位發言人表示，這一研究是"探索未來疫苗具有簡化分發、管理以及守規新技術潛力"的一部分。

疫苗粉末技術還有助於那些害怕打針的人，並通過減少儲存液體疫苗的冰箱和冰櫃的電力消耗提供更環保的替代選擇。

同時，它可能幫助全球疫苗覆蓋率。

康拉德松表示，在所有人都安全前沒有一個人是安全的。只要世界上某個地方還有新冠病毒在傳播，你永遠不知道會發生什麼。

流行病防範創新聯盟（the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation， Cepi）發言人克羅曼對此說法表示贊同。

克羅曼表示，要對付全球流行病和新冠大流行必須為所有人群接種疫苗才行。

她對此持謹慎樂觀態度，克羅曼表示，粉狀疫苗仍處於早期研製階段，「仍有太多工作要做」，例如如何精簡和擴大生產過程。