氣候變化：IPCC——給地球氣候寫「體檢報告」的國際權威機構

1 小时前

氣候變化是今日國際頭等大事之一，全球變暖帶來的各種變化日漸顯著。聯合國提出一個地球變暖的上限 — 氣溫比前工業化時代最多高1.5℃，科學家指出，要達到這個目標，前提是社會生活各個層面發生迅疾的、影響長遠的、前所未見的改變。

國際社會對氣候變化的回答，包括聯合國氣候峰會和這個框架下不同主題的高層會議，如COP峰會；為全球氣候變化議題定基調的地球氣候「體檢報告單」 ，是聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的氣候變化現狀綜合評估報告。

過去30多年來，隨著氣候逐漸變暖，IPCC也逐漸成為一個信息綜合平台，對氣候變化的科學認知、衝擊和對策進行匯總的最重要平台。

對這個國際組織，我們了解多少？

你的器材不支持播放多媒體材料

政府間的交流

IPCC1988年成立，現有195名成員，宗旨是對地球氣候變化展開全面綜合評估，包括氣候變化的原因、潛在影響和應對策略，迄今已完成五份評估報告，類似於地球氣候的五份體檢報告。

目前IPCC正處於第六個評估週期，評估報告將於2022年完成，草案將提交2021年11月格拉斯哥COP26氣候大會。

IPCC的評估報告對一定時期內氣候變化狀況做出基本判斷，是國際社會應對氣候變化行動的權威依據，每隔六、七年更新一次，主要三部分內容：氣候變化的科學解讀、氣候變化的衝擊和可能的對策、政策建議。

正在審議的最新版氣候變化科學解讀報告將於8月9日發佈。

氣候議題敘事中被最多引用的"低於1.5攝氏度"，就出自IPCC2018年發表的一份特別報告。這份報告就地球升溫發出嚴厲警告：必須全球協力確保氣溫不超過工業化前水平的1.5攝氏度。

IPCC報告的主要讀者不光是國家政府和政界決策層，還包括學術、科技、工商和非政府組織。

圖像來源，Reuters

定期評估

IPCC每隔六、七年為世界各國政府和決策者提供氣候評估報告，主要三部分內容：氣候變化的科學解讀、氣候變化的衝擊和可能的對策、政策建議。

正在審議的最新版氣候變化科學解讀報告將於8月9日發佈。

氣候議題敘事中被最多引用的「低於1.5攝氏度」，就出自IPCC2018年發表的一份特別報告。這份報告就地球升溫發出嚴厲警告：必須全球協力確保氣溫不超過工業化前水平的1.5攝氏度。

2013年，IPCC做出判斷：人類活動「極有可能」是1950年以來地球升溫的「主導因素」。

圖像來源，Getty Images

除了科學，還有政治

IPCC不是科學資訊平台，雖然它的主要工作由科學家承擔，平台使用的是科學語言。

它是一個政府間交流的渠道，195個國家/地區政府的代表在這個平台上議事，它提供的科學解讀為決策和行動提供理論依據。

BBC環境事務記者邁特·麥克格拉斯引述倫敦帝國理工大學榮譽研究員理查德·布萊克（Richard Black）說，IPCC之所以獨一無二，關鍵就在於此——不單純是一群科學家在一起撰寫評估報告；這個報告是受成員國政府委託、授權而寫，所有權屬於這些政府。

請激活Javascript

具體怎麼運作？

IPCC自己不承擔具體研究任務。它把綜合評估分為三大塊：科學、衝擊、對策。

三部分的研究各自成篇，三份報告匯總而成綜合評估。

研究團隊來自世界各地。2021年8月發表的科學報告基於200多名科研人員過去4年的研究。

報告草案擬定後交付同行和政府機構討論、審評，最後定稿，發表。

政策導向

IPCC的報告具有鮮明的導向作用。

人類活動的氣候影響始終是IPCC評估的主要關注之一，語氣語調隨著更多數據和證據的出現而趨強硬、嚴厲。

但是，觀察人士認為IPCC的策略可能會有調整。

麥克格拉斯引述消息人士說，追究責任仍將是重點之一，但更多注意力將會轉移到現在和將來。

氣候變化和極端自然災害將自成一章，單獨論述，洪澇、乾旱、暴雨等天災將被放在氣候變化框架內審視、解析、關聯。

請刷新瀏覽器

跟你、我有什麼關係？

有效應對氣候變化已經成為國際社會和各國政府的一項重要議題，非政府組織和社會團體、環境組織也在各自的領域努力。

不過，氣候變化跟生活在地球上的每一個人都切身相關。

每個人的生活都會受氣候變化影響，同樣每個人都可以為減輕氣候變化的衝擊做出力所能及的貢獻。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）給出不少有助於抗衡氣候變化的生活方式選擇：

少吃肉類、乳製品、奶酪、黃油，多吃本地水產和蔬果，減少浪費；

多乘火車、巴士，少乘飛機，能走路、騎自行車抵達的就不開車，開電動車；

多開視頻會議，減少商務旅行；

少用烘乾機，多用晾衣繩；

提高自家住房的絶緣保護，減少熱量流失；

購物時有意識選擇低碳商品