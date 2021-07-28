氣候變化：英式早餐的「碳足跡」與環保飲食的秘密

1 小时前

圖像來源，BBC world service 圖像加註文字， 傳統英式早餐

民以食為天。早餐更是一天三餐中的最重要一餐，不同地區與文化的人們也有著自己特色早餐傳統與文化。

但在英國，一提起早餐，人們首先想到的是傳統英式早餐。

英式早餐有肉有菜很熱鬧：通常包括煎蛋、培根（鹹肉片）、香腸、焗豆、番茄、吐司和飲料等。這種早餐雖然營養豐富，但是熱量也奇高，據說可以讓人吃飽了一天都不感覺饑餓。

然而，環保專家指出，英式早餐對氣候變化的影響可是不小。據介紹，吃一頓傳統英式早餐所產生的碳排放相當於一輛普通汽車行駛約11公里的碳足跡。

對於那些實在是喜歡英式早餐的人們來說，有什麼辦法既可以享受美味，同時又減少對環境的影響呢？

英國氣候專家愛麗絲·加維表示，假如你喜歡每周吃一頓英式早餐，而改成這種低碳版的，那一年下來所節省的碳足跡相當於從倫敦到布魯塞爾一次短途飛行的碳排放量。

BBC讓曾進入英國《廚藝大師》（Master Chef) 節目半決賽選手安東尼接受挑戰，製作一款低碳版的英式煎炸早餐。

下面我們來具體看看如何做到？

購買本地雞蛋

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 盡量購買本地雞蛋。

雞蛋是任何烹飪早餐的主食，通常也是我們盤中餐中碳足跡最低的食材之一。

如果想讓你的早餐更具可持續性，愛麗絲建議人們購買當地農場的雞蛋，包括肉和奶製品等。

只吃一片培根

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 培根好吃但少吃對健康和環境都有利。

就排放目標為英國政府提供建議的氣候變化委員會表示，到2030年人們應該把食肉量減少20%，即五分之一。這樣既可以改善健康，又能減排和省錢。

通常英式早餐中有兩片培根，但安東尼說，如果只吃一片培根相對容易做到，又會帶來改變。

愛麗絲表示，肉的種類也很重要。她說牛、羊肉要比豬肉和家禽碳足跡更高。從這點上說，煎培根可能比吃烤牛、羊肉的大餐更環保。

烘烤香腸

圖像來源，BBC world service 圖像加註文字， 把香腸和培根數量從二減到一。

早餐中的一根香腸就能產生1290克的碳排放量。

碳排放是導致氣候變化的主要溫室氣體之一。

安東尼說除了少吃肉外，烹飪方法也很重要。他建議人們在做飯時考慮如何才能節省能源，比如，如果你已經在用烤箱，那就把該做的肉一起放到烤箱內，不要再點火使用爐灶。

飲料選擇

圖像加註文字， 咖啡加奶碳足跡立即上升

飲料也是早餐的重要一部分。愛麗絲說，早餐飲料對環境衝擊也很大。

比如，一杯裏面帶一點果肉的橙汁比沒有果肉的更環保，因為其加工程序少。

同樣，保質期長的果汁對環境的影響只有新鮮果汁的一半，因為它在運輸和冷藏方面消耗的能源更少。

而茶和咖啡，只要一加奶碳足跡就會上升。愛麗絲說，奶佔了整個飲料碳足跡的三分之二。

比如，拿鐵的碳足跡是普通咖啡的6倍。

番茄和焗豆

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 早餐可以少吃肉，像右邊這樣。

一份罐裝焗豆的碳足跡為220克。安東尼建議人們改用剩菜以及當地種植的豆子來代替。他建議，一次多做點，然後冷凍起來。

在選擇豆子上，安東尼說可以用鷹嘴豆、利馬豆、蠶豆等，總之，就近取材。

同樣，用當地產的番茄可以大大減少碳足跡。

麵包

用全麥麵包代替白麵包可以節省22克的碳排放量。如果更進一步，可以用植物性塗抹醬代替黃油，或乾脆什麼都不抹。

安東尼說，這就像茶裏不加糖一樣，慢慢就會習慣的。

碳足跡統計對照

一份傳統英式煎炸早餐的碳排放量為3.7公斤（二氧化碳）

相當於用30度水洗10次衣服以上，並曬乾（每次330克二氧化碳）

或者超過一個有3.2公斤二氧化碳排放量的起司漢堡

或者相當於一雙新跑鞋碳排量的一半（8公斤，中國製造但船運到英國）。

或大約等於一輛普通燃油車行駛7英里的碳足跡（每英里530克二氧化碳）

如果把它換成低碳版英式早餐則可以減少37%的碳足跡，相當於從倫敦到布魯塞爾的一次短程飛行

早餐碳成本是如何計算的？

圖像加註文字， 切爾西花展上的威爾士西紅柿

愛麗絲表示，為了計算食品的碳足跡他們使用了一種叫生命週期評估的技術。這種技術跟蹤食物供應鏈過程中每一階段所產生的溫室氣體排放。

這些生命週期的數據主要來自邁克·伯納斯·李（Mike Berners-Lee）的一本新書《別讓地區碳氣：從一根香蕉學會減碳生活》（How bad are bananas?）。書裏提供了許多食品的碳足跡數據。

愛麗絲表示，雖然少吃肉好處明顯。但一個有趣的發現是西紅柿在整體碳足跡中的作用。她說，如果使用當地和當季的西紅柿可以把整個英式早餐的碳足跡減少五分之一。