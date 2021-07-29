健康與保健：現代中年人健康亮「紅燈」的幾大因素及對策

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多中年人健康開始出現問題。

中文古話說四十而不惑。四十多歲人到中年，心智成熟，事業多少有成，也往往是社會與家庭的「頂樑柱」。

然而，有研究顯示，如今四十多歲年齡段的人往往由於多方壓力巨大，平時滿負荷運轉，開始出現健康危機。

BBC健康事物記者蒙達薩德（Smitha Mundasad）說，英國有研究顯示，約三分之一的中年人有多種健康問題: 比如慢性背痛、精神疾病和高血壓等。

中年人上有老，下有小，還要應付職場的競爭，生活壓力確實不小。

另據中國媒體引用中山大學附屬第三醫院胸痛中心行政總監、急診科副主任張永標教授表示，在中國，每年有60萬人猝死，其中絶大多數都是中年男性。這一數字可能還是不完全的保守統計。

中年健康危機

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 肥胖容易導致糖尿症等許多健康問題。

中年人健康開始走下坡路是人到中年後不可避免的正常現象，還是現在40多歲的人的健康比過去更糟糕了呢？

領導此次最新研究的倫敦大學學院研究員岡德克博士表示，從總體趨勢上看，當下這一代中年人似乎真的健康更欠佳。

其中，精神健康問題、二型糖尿病以及一些慢性病都呈上升趨勢。

中年健康危機原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 積極運動是保持健康的關鍵。

岡德克博士認為，這跟當代中年人飲食欠佳、運動減少以及空氣污染都有一定的關係。

此外，還有壓力因素。雖然這方面的研究領域還相對較新。但一些科學家表示，近年來工作職場壓力更大，而且在未來可能還會出現精神健康狀況惡化的情況。

但研究稱，好消息是，近年來隨著教育水平的增加，人們酒精消費量開始減少。

同時，人們的健康意識也更增強了。更多人對自己的健康也更關注了。

但岡德克博士表示，儘管如此，由於複雜因素導致目前40多歲人整體健康狀況惡化。

懷特轉危為安的故事

圖像加註文字， 懷特徹底改變生活方式，身體更健康了。

以今年46歲的IT經理懷特為例，5年前他注意到自己上樓時上氣不接下氣，還經常腰酸背痛。他意識到自己生活不健康：經常喝酒和吃垃圾食品。

他決定做出改變：買了一輛自行車；開始每周踢足球，並開始跑步。

同時，他少吃加工食品，只有在特殊場合才喝酒。

經過努力，他體重減輕，現在跑步的速度比20多歲時還快。

但懷特承認堅持健康飲食、少喝酒非常不易。

為了鞭策自己，他還使用軟件APP跟蹤自己的健康狀況，並與別人一起參加挑戰。

同時，他表示能擁有足球隊隊友的友情也對他的身心健康有益。

童年關鍵期

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現代人經常熬夜對身體非常不利。

岡德克及其團隊認為童年是進行干預的最關鍵時期，而這方面的責任主要落在家長和決策者身上。

例如，減少健康和教育方面的不平等現象，增加人們吃健康飲食的機會至關重要。

岡德克的研究還發現，一個人10歲時的身高體重指數(BMI)與中年時的健康密切相關。

其他重要因素包括社會經濟環境，例如，那些父親從事「非技術性工作」的人比父親從事專業工作的人情況更糟糕。

同時，人在16歲時的心理健康也很重要 - 那些說自己在這一年齡更加焦慮或是行為不良者到中年後更有可能出現精神健康以及身體疾患。

至於為什麼童年時期的健康對成年後有如此重要影響有許多理論，其中遺傳和環境扮演了重要角色。

有些科學家認為，肥胖會導致體內炎症，干擾荷爾蒙和健康成長。

與此同時，肥胖還能增加身體整體的磨損老化，儘管這方面的科學仍處於研究階段。

岡德克還表示，政策制定者在關注未來幾代人健康的同時，更應該思考能做什麼來改善目前40多歲人的健康。

總體來講，健康飲食、經常運動、不吸或少吸煙、飲酒都可以改善人們中年的健康，並讓未來老年的健康生活之路更加順利。

名家建議

中國知名醫學專家鍾南山院士也提醒中年朋友要想擁有中老年健康一定要：