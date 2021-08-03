運動與健康：新研究顯示足球後衛老年罹患失智症風險更大

32 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 東京奧運半決賽日本隊旗手憐央與西班牙隊員埃里克·加西亞爭奪頭球

東京奧運正在如火如荼進行中。不論是男子足球賽還是女子足球賽，隊員們高高躍起爭奪頭球的鏡頭比比皆是。

即使在奧運會場之外，在平時任何的職業或業餘足球運動或比賽中，男女足球運動員無論是在防守還是進攻時用頭頂球也都長期是這項運動的基本動作。

然而，最新一項科學研究顯示，特別是經常頭頂球的足球後衛隊員更容易在晚年時罹患失智症（俗稱老年癡呆症，dementia）。科學家質問，如果明知有這麼大健康隱患，必須頭頂撞擊足球的規矩是否可以改一改呢？

失智症研究

其實，近年來媒體有關足球和橄欖球運動員晚年失智症風險增高的研究和報道一直都有。

2019年，由蘇格蘭格拉斯哥大學的失智症專家斯圖爾特教授(Professor Willie Stewart )領導的一項研究發現，前足球運動員死於神經退行性腦病的可能性是普通人的三倍半。

他最新的研究則顯示，特別是長期踢後衛位置的隊員這方面風險更高，比普通人患症風險高出五倍。

相比之下，前鋒隊員罹患癡呆症的風險為普通人的三倍，而守門員則與普通人沒有區別。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021女子足球世界杯期間，日本隊員和阿根廷隊員爭球

格拉斯哥大學的新研究還發現，足球生涯越長的運動員風險越高。上述研究得到英格蘭足總和英格蘭職業足球運動員協會的贊助。

他們研究對象的足球生涯從1930年左右一直跨越到1990年代末。

儘管近年來足球技術以及處理頭部受傷措施發生了變化，但沒有證據顯示足球運動員的神經退行性疾病風險發生任何改變。

銷售足球應有健康警告

圖像來源，the University of Glasgow 圖像加註文字， 斯圖爾特教授說，商家在銷售足球時應該貼上頭部健康警告。

這項研究的作者、神經病理學家斯圖爾特醫生還對BBC體育記者馬戈萬（Alistair Magowan）表示，應該是消除足球頭球風險的時候了，因為用頭頂擊足球不但有長期失智症隱患，還能引起短期內的腦損傷。

他呼籲商家在出售足球時應該貼上健康警告：告訴人們經常用頭球可能導致今後失智症風險增加。

他還說，與其他退行性疾病和癡呆症人們並不知道患病原因不同，而人們完全清楚頭頂球的風險，因此是完全可以預防的。

斯圖爾特表示，我們現在可以停止這種情況。要做到這一點就必須減少（如果不能完全取消）不必要的頭球碰撞衝擊。

「未來足球繼續下去就絶對要用頭頂球嗎？或者換句話說，有必要為了踢球而增加失智症的風險嗎？」

他還說，他還沒有看到任何頭球對人有益的證據。斯圖爾特表示，踢足球很好，因為踢足球的人得癌症和心血管疾病的人更少。但卻有這麼高的癡呆症風險，非常可怕。因此，看不到頭球的好處。

新頭球指南是「不科學」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 失智症是人類健康的主要威脅之一。

就在研究發表前不久，英格蘭足球管理機構發表了一份關於職業及業餘足球隊員頭球訓練限制指南。而之前，英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭已經出台了青少年隊頭球限制指導方針。

從下個賽季起，所有職業足球隊員每周只能進行最多10次「高強度」的頭球訓練，包括長傳、角球和任意球。業餘球手應該把每周頭球限制在10次。

斯圖爾特批評了這一指南。他說，這一建議是 基於「不科學的猜測」。

他補充道，沒有證據顯示把頭球限制到10次能減少風險。他說，英足總的建議是基於對比賽的分析，然後估計頭球強度有多大，再用於訓練指南中。

他表示，這就好比站在高速公路邊猜測過往車輛的速度，然後談論一個城市的交通措施一樣，完全不相關。

他說，要評估10個高強度頭球影響到底有多大、是否會帶來不同，必須要等30到40年左右。

英格蘭足總對新研究表示「歡迎」，並說新頭球指南得到了業界研究人員和專家的支持。

斯圖爾特說，研究查看了大約8千名蘇格蘭前男性職業足球隊員的健康記錄，然後與2萬3千普通男性相比較，它也把體育運動研究中足球失智症的風險推到了前沿。

但斯圖爾特表示，這是「全球問題」，他表示是改變足球遊戲方式的時候了——在社區和青少年層面，我們可以開始討論沒有頭球的比賽。

他表示，難道我們還要等30到40年嗎？或者乾脆說證據已經足夠強大，我們現在就應該考慮取消足球中不必要的頭球碰撞？

敲響健康警鐘

BBC健康事物編輯皮姆（Hugh Pym）分析說，由於擔心頭球對運動員長期健康影響，人們正在擴大對精英足球和橄欖球隊員腦傷的研究。

特別是在阿斯特爾的父親傑夫死於癡呆症以後，這方面的辯論就更加激烈。傑夫生前是英國職業足球隊員，他經常使用頭球。

皮姆說斯圖爾特是這一領域的主要專家，2017年英足總會和英格蘭職業足球運動員協會就委託他對球員腦部健康進行研究。

2019年，他的研究團隊發表了前足球專業人員癡呆症風險增加的初步研究結果。

而最新的研究又進一步確定後衛以及足球職業生涯長的人風險最高，其中頭球是關鍵因素。

皮姆說，斯圖爾特大膽提出現在是應該對頭球採取行動，保護當前球員健康的時候了。