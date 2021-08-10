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新冠疫苗：針頭恐懼症患者如何克服恐懼和戰勝病毒？
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新冠疫苗：針頭恐懼症患者如何克服恐懼和戰勝病毒？
20 分钟前
針頭恐懼症會導致對注射的極度恐懼，並且在許多情況下只看到針頭就感到焦慮。
23歲的亞當患有焦慮症和針頭恐懼症，曾兩次嘗試打針。在看到一家診所為有需要的人提供額外支持後，他決心一定要成功注射新冠疫苗。
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