健康與幽默：開懷大笑背後的原理和意想不到的好處

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幽默感從孩子時開始

人們經常說，「笑一笑十年少」。雖然有點誇張，但近年來有越來越多科學證據表明，大笑的確能給身心帶來許多益處。

而且，只有人類和其他靈長類動物，例如黑猩猩才具有幽默感。他們會以笑聲回應令自己感到滑稽的事情。

笑不僅是開心愉快的標誌，背後還有著非常複雜的科學和原理。

這裏我們為你盤點笑背後的複雜機制以及它能給身心健康帶來的好處。

源於大腦

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科學家說，猿類也會笑。

首先，並不是想笑就能笑得出來的。就算花錢買票去看喜劇脫口秀，實際上也是一種賭博。如果表演的笑話戳中了笑點，讓你忍俊不禁，那絶對是情不自禁。它取決於大腦如何處理我們所聽到和看到的內容。

假笑或是強顏歡笑其實是很難的，不信可以自己試一試，效果是不是很假？

至於到底是什麼讓我們發笑，科學界並沒有一定的共識。據信，這與位於大腦最前端的額葉（frontal lobe）有關。這部分大腦以及包括海馬體及杏仁體的邊緣系統（limbic system）一道負責和決定我們的情緒反應。

額葉分成左、右兩半，左側負責比較實際的一面：比如，我們聽到和看到的聲音和形象是否可笑；右側則是創意一面，用來決定這一笑話或情景是否滑稽可笑。

但光靠額葉並無法讓人開懷大笑，它還要取決於位於大腦皮層下方的邊緣系統。邊緣系統負責處理基本的情感，例如恐懼、憤怒以及愉悅等。

一旦從額葉那接到我們想笑的信息，它就會發出讓我們發笑的信號而引發大笑的生理反應。

也就是說，大腦的邊緣系統啟動了笑的生理反應。

有助減肥（一點點）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前俄羅斯領導人葉利欽和美國前總統克林頓在新聞發佈會上分享笑話。

笑也是一種微型運動。一項研究發現，每天10-15分鐘的大笑可以額外燃燒10-40卡路里。當然，要減肥，僅靠笑是不夠的。

雖然無法與時尚的節食減肥效果相媲美，但大笑對全身有益。大笑可以讓面部15處肌肉收縮，並改變我們的表情。

同時，笑還會使用手臂、腿部以及軀乾的肌肉。其中最引人注目的是大笑時顴骨肌肉受到刺激後的反應，也就是讓上唇露出笑容的動作。

但需要提醒的是，捧腹大笑時由於腹部肌肉收縮可能會給膀胱帶來意想不到的影響。

開懷大笑後的那種放鬆感無異於一次痛快的體育鍛煉後的感覺。它可以放鬆僵硬的肌肉，而且還能讓大腦釋放內啡肽（endorphins）化學物質，讓人感覺渾身暖洋洋。

整體健康

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國情景喜劇《老友記》經常引人髮笑。

誰會想到看自己喜愛的情景喜劇還會讓人更健康呢？但令人驚訝的是，的確能。

大笑會加強我們的免疫系統，同時，還能催生更多抵禦疾病的抗體和細胞。

1979年，加拿大一所大學的羅德·馬丁教授所做的一項試驗支持了這一理論。該試驗結果發現，具有強烈幽默感的人不太容易焦慮或是抑鬱。此外，大笑還可以降血壓。

社交意義

好友的笑話逗你開懷大笑，不僅僅只是有趣好玩而已，它還是一種重要的社交活動。

研究表明，朋友或親戚一起分享笑話不僅讓他們更具安全感，還會加強他們之間的共同紐帶。甚至還有科學證據顯示，笑聲具有傳染力。

這也是為什麼在電視情景喜劇中往往會加入背景笑聲的緣故--讓我們跟看不見的觀眾一起笑。

重要的是，笑聲是一種社交符號，它意味著友善、熱情與包容。如果沒有歡聲笑語，這個世界將變得不那麼友好，我們可能也很難有安全感。