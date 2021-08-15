氣候變化：每日衣食住行中能做到的環保小貼士

1 小时前

圖像來源，Getty Images

氣候變化已經成當今人類無法避免的一個話題，地球變暖所導致的全球氣候異常已經是不爭的事實。

從北美熱浪，德國暴洪，河南大水，到美國和希臘的森林大火。氣候變化正以不同方式影響著世界各地人們的日常生活。

聯合國剛剛公布的氣候變化報告更是為人類生存拉響了紅色警報。

但作為普通人，我們如何在日常生活的衣食住行中更環保呢？

BBC新聞節拍記者伊姆蘭·拉曼-瓊斯（Imran Rahman-Jones）採訪了幾位致力於可持續性環保博主們，聽聽他們的建議和對策，或許能給你一些啟發。

從小事開始

圖像來源，WASTELANDREBEL.COM 圖像加註文字， 主張零浪費博主蘇。

蘇（音譯）是「零浪費」Wasteland Rebel的博主，她介紹了自己是如何轉變的。

蘇介紹說，像許多人一樣她也想更環保些，但又覺得零浪費不切實際。但有一天，她去家附近咖啡店買咖啡時自己帶了一個杯子，而不是用外賣的咖啡杯。

這從此開啟了蘇零浪費的環保之旅。蘇表示，她現在可以把自己一整年的垃圾放到一個只有一升大的瓶子中，基本做到了零浪費。

養成習慣

圖像來源，WASTELANDREBEL.COM 圖像加註文字， 養成習慣就好了

蘇給我們的第二個建議是不要光想，要把自己良好的意願付之於行動，養成好習慣。

她說，可以先儘自己所能，慢慢的就會養成習慣。比如，人們一般在離開家門前會帶上手機、錢包、鑰匙等。但如果你再帶上自己的環保瓶子、食品袋或器皿你就可以出門了。

極簡生活方式

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 極簡生活方式更環保

另外一個技巧是生活從簡，不要購買那些你不需要的東西，越少、越簡單越好。

這也是所有遵循可持續性生活的環保博主們的一致建議。它也是能給你生活乃至環境所能帶來的最大改變。

比如，蘇建議說，當你想擤鼻子時掏出手絹，而不是用一次性紙巾。

以下是有關環保日常生活的一些具體建議和小竅門：

衣

圖像來源，TOLMEIA GREGORY 圖像加註文字， 格雷戈裏主張環保道德時尚

格雷戈裏是TollyDollyPosh的博主，她主張環保道德時尚，她的一些建議包括：

二手服裝：到當地慈善商店或網上購買二手服裝

少買為好：如果能不買更好，充分利用你衣櫥中現有的服裝

選擇環保面料：盡量選擇天然纖維面料，例如，純棉而不是聚酯纖維。天然面料穿在身上不但感覺好，也不含化纖面料中的微纖維。這些微纖維隨著洗衣服的水流入江河與海洋，不環保並對海洋生物構成威脅。

學會動手縫補：衣服破了補一補，不要馬上扔掉買新的。牛仔褲破了也可以剪成短褲來穿。

食

圖像來源，IMOGEN LUCAS 圖像加註文字， 盧卡斯倡導可持續性素食

盧卡斯主張可持續性素食，她既是博主也是一名YouTuber。她建議人們：

考慮多吃以植物為主的飲食：盧卡斯說不能指望人人都成為素食者，但更現實一點說，如果大多數人平時少吃肉，比如，一周吃兩次肉就會帶來很大不同。

盡量吃本地食品：如果你生活在英國，那麼，吃中國進口的大豆和哥倫比亞進口的香蕉肯定沒有吃肯特郡產的蘋果更環保。 同時，你也可以多支持當地的農貿市場，他們生產的食品相對更環保。

盡可能吃季節性食品：如果你吃的西紅柿不是時令果蔬，那可想而知，生產西紅柿的蔬菜大棚所耗費的巨大自然資源。

食品包裝：有些商店出售零包裝食品。即使去超市購物，也可以選擇那些包裝少的，或是可以回收的包裝材料食品，比如，罐頭食品或是紙盒包裝食品。

美容化妝

圖像來源，NICOLE WHITTLE 圖像加註文字， 惠特爾建議人們不要使用一次性衛生產品

主張純素美容產品的博主惠特爾給出以下環保美容建議：

不要再用一次性面巾：清潔皮膚還是回歸傳統，用毛巾洗臉；或選用較好的油性清潔劑來清潔臉上的污垢。如果你有嬰幼兒，又不得不外出的話，也可以選擇可生物降解的一次性清潔巾。

無包裝清潔品：洗髮香波、護髮素和沐浴露都可以買那些無包裝的。它們雖然貴一些，但經久、耐用，其實更划算。

女性衛生巾用品：惠特爾說，衛生栓、衛生巾都是一次性物品，而且並非人人都能妥善處理這些用過的垃圾。如果能使用月經杯則更加環保，因為它可以重覆使用。此外，目前也可以買到月經內褲，這些都比一次性女性用品更可持續。

大型美容品牌也可以更環保：許多大型美容品牌從素食環保運動中獲取靈感，已經開始做出改變。同時，這些大品牌美容公司也認識到環保美容產品是有未來和市場的。

行

圖像來源，FLORINE HOFMANN 圖像加註文字， 出行環保大有學問

霍夫曼是環保旅行The Wasted Blog的博主。她為人們提出的環保旅行建議有：