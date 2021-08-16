新冠疫苗接種出現的疏漏和醫療事故：一次性被打兩針疫苗、鹽水當疫苗打

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港最先開始接種中國制科興疫苗，其後加入上海復星—BioNTech的復必泰疫苗供市民選擇。

截至2021年8月15日晚上8時的數據，有約750人的香港完整接種兩針疫苗的人口比例達到42.7%，如果進展順利，香港將在今年10月或者年底前達到群體免疫。

但近期香港和德國出現給市民打錯針或者亂打針的情況，引發接種者擔憂。

一次性被接種兩針疫苗

8月11日下午，香港一名65歲男子，在當地一間疫苗接種中心被連續注射兩針復必泰（BioNTech）疫苗。事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往醫院留院觀察。

他對香港媒體《香港01》回憶稱：「護士用酒精棉花搓手臂後，就打了第一針，叫我（用棉花）按住（針口），隨後（護士）再用酒精棉搓手臂，就打了第二針。我就問他『是打兩針嗎？』他就沒有理會我，他就說可以了，去休息區吧。我去休息區坐下，他過一陣就回來問我，『叔叔我是不是幫你打了兩針？』。我說『是啊，你打了兩針』。」

該男子有基礎疾病，有高血壓、膽固醇，事後非常擔心，並報警處理和通知香港衛生署，被送往醫院留院觀察。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒在全球傳播不斷發生病毒變異

目前該護士已被停止所有職務，其所屬的營運機構稱護士程序出錯，會加強管理及監察所有在場的醫護人員的工作程序以確保安全。

香港疫苗顧問專家委員會成員、香港中文大學教授許樹昌直言，難以理解為何有此醫療失誤。他解釋，如果無出現即時嚴重過敏反應，問題不大。相隔21天後，仍需打第二針。

外界正在關注該男子的後續情況。香港社區組織協會幹事彭鴻昌指希望營運機構和香港衛生署深入調查此事件，檢視如何防止再發生，讓市民恢復信心。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。

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本想打避孕針被接種科興疫苗

8月初一位香港32歲女性到一家本地私家醫生診所本欲打避孕針，卻被醫生錯誤地為她注射科興疫苗，事後醫生還打算立即補打避孕針，當事人當場拒絶。

該名女子已打齊兩針復必泰疫苗，被誤打科興疫苗後血壓高、心跳加速及頭痛。她怒斥醫生行為屬於嚴重醫療事故，並向香港政府衛生署投訴。

目前尚未知該名女性是否出現其它副作用。雖然世界醫學團隊有在研究疫苗混打和加強劑以應對不斷變異的新冠病毒，但該名女性是在未知情情況下被打第三針疫苗，屬於醫療事故。她的後續反應還有待觀察。

「打錯針」

今年4月，原本預約接種德國復必泰疫苗的一位英國籍男子遭接種中國科興疫苗。

該名55歲的蘇格蘭人大衛·阿拉迪斯（David Allardice）有基礎性疾病，患白血病（血癌）。他本預約接種復必泰疫苗，因自己跑錯接種中心被接種科興疫苗。

香港政府稱事發接待處職員沒能識別事主的電話預約短訊上標示的不同接種中心名字。但政府發言人強調，接種者會獲發科興疫苗資料，注射前醫護人員也會再次徵求接種者同意。

香港媒體引述發言人稱：「雖然疫苗是經接種者同意才注射，但對事件感到抱歉。」

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把鹽水當疫苗打

香港並未唯一一處在疫苗接種過程中出現紕漏或者醫療事故的地方。在德國，一名護士的行為已經影響8000多名疫苗接種者。

德國北部當局已要求8000多人重覆接種新冠疫苗，因為一名護士被懷疑為他們注射的是鹽水而非疫苗。

警方正在調查這名護士的行為。

據了解最初只有6個人在3月和4月在那裏被注入無害的鹽水。許多受影響的人都是70歲以上的老人，但他們是新冠大流行中的高危群體。

《南德意志報》援引督察彼得·比爾（Peter Beer）稱，這名40歲的女性一直在社交媒體上分享 "新冠疫情關鍵信息"，批評政府為了遏制病毒傳播而採取的社交限制。

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德國地區廣播公司NDR表示，有8557人被要求重新接種疫苗。到目前為止，已經確認約3600份新預約。

今年4月這名護士承認給六人注射生理鹽水，以掩蓋她將疫苗瓶掉在地上的事實。

但隨著警方調查的展開，很明顯有更多人被注射生理鹽水，而不是輝瑞疫苗。

警方不排除有政治動機促使這名護士這樣做，儘管她的律師拒絶這一說法，而且對警方提交的鹽水規模提出異議。

更多證人正接受詢問，到目前為止還沒有關於此案的指控。

德國已出現許多反疫苗的抗議活動。極右翼團體拒絶官方數據和關於新冠病毒傳播的結論。