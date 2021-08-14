健康新知：最新研究剖析新陳代謝之謎 解開中年發福密碼

1 小时前

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最新一項針對人體能量消耗的研究發現，新陳代謝減弱並不是中年發福的罪魁禍首。

這項研究在29個國家進行，有6400人參與，研究對象年齡跨度從出生8天的嬰兒到95歲的長者，結果顯示新陳代謝實際上在整個中年時期仍然保持強盛。

人體新陳代謝在1歲時達到峰值，從20歲到60歲期間保持穩定，然後才開始不可逆轉地下降。

研究人員說，這些發現讓人們對身體有了前所未有、但又出人意料的新認識。

肌肉與肥肉

新陳代謝是生物體內一系列維持生命的化學過程。

無論身材健碩還是大腹便便，身體越大運行所需的能量就越多。

因此，研究人員調整了他們的測量方法，根據身體大小加以調整，以比較人們的新陳代謝率。

發表在《科學》雜誌上的研究結果發現了新陳代謝的四個階段。

出生到一歲，這時的新陳代謝從與母親的相同轉變為比成年人高出50%，達到一生中的峰值；

20歲之前，新陳代謝稍有放緩，即便在青春期的所有身體變化中也沒有峰值出現；

20至60歲之間新陳代謝沒有變化保持平穩；

之後持續下降逐年遞減，到90歲時新陳代謝比中年時低26%。

參與該研究的英國阿伯丁大學的約翰·斯帕克曼（John Speakman）教授說：「這是我們以前從未見過的情況，其中有很多令人驚訝的地方。」

「對我來說，最驚訝的是在整個成年時期沒有變化。如果你正在經歷中年發福，你不能再把它歸咎於代謝率的下降。」

兒童營養不良影響終身

這一研究令人意外之點還包括，它沒有發現什麼。

新陳代謝並不在青春期或懷孕期間出現激增，在更年期前後也沒有放緩。

生命初期出現的新陳代謝高峰也凸顯了它在人體發育過程中的重要性，以及兒童時期營養不良為什麼會產生終身的後果。

杜克大學的赫爾曼·龐澤教授（Herman Pontzer）告訴英國廣播公司BBC：「人們以為新陳代謝關係到飲食和運動，實際上它比這些有更深層的作用，它關係到人的身體和細胞如何運轉。」

「新陳代謝在一歲的時候就非常活躍，而隨著年齡的增長下降時，人體的細胞也在慢慢停止工作。」

人們的新陳代謝率是用雙標水法來測量的。

所謂雙標水法（doubly labelled water，DLW），是20世紀80年代出現的一種人體能量消耗測量技術，簡單通俗而言就是追蹤人體吸收和排出的水份中的能量，了解機體的能量代謝。

但是雙標水法測量技術非常昂貴，所以研究人員在29個國家合作，收集了6400人的數據。

對症下藥

研究人員說，充分了解新陳代謝的變化可能對醫學產生影響。

龐澤教授說，它可以幫助揭示癌症是否會隨著新陳代謝的變化而發生不同的擴散，以及是否可以在不同階段調整藥物劑量。

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甚至還有人在討論是否能服用影響新陳代謝的藥物減緩老年疾病。

威斯康星大學的羅扎林·安德森（Rozalyn Anderson）和蒂莫西·羅茲博士（Timothy Rhoads）說，這項「前所未有」的研究揭示了「對人類新陳代謝的重要新發現」。

而且隨著新陳代謝的下降，老年疾病也開始出現，這並「不僅僅是一個巧合」。

肥胖症流行的根本原因

倫敦國王學院的湯姆·桑德斯教授（Tom Sanders）說：「有意思的是，他們發現青年時期和中年時期人體的總能量消耗差別很小，而中年是發達國家大多數成年人髮胖的時候。」

「這些發現將給有關肥胖症的起因提供更多根據，即肥胖症蔓延的原因是攝取了過多的食物能量，而不是因為能量消耗下降。」

劍橋大學的索仁·布拉基博士（Soren Brage）說，測算能量消耗總量一直是「人盡皆知的難題」。