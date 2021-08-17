英國專家：不要忽視癌症早期症狀 及時就診「可能挽救生命」

52 分钟前

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 持續咳嗽應該去看醫生

根據世界衛生組織的數據，2020年全球死於癌症的人數大約為1000萬，癌症成為全世界第二大死亡原因。

新冠疫情期間，許多英國人因為各種原因未去醫院就診。

英格蘭全民醫療系統NHS新任負責人阿曼達·普里查德（Amanda Pritchard）最近提醒，不要忽視癌症早期信號。

普里查德敦促人們，如果腹痛或是咳嗽持續不見好轉應該及時去檢查，不要耽誤。她說，延遲就醫可能會給數以千計的人帶來生命危險。

BBC健康事物記者菲利帕·羅克斯比(Philippa Roxby)說，盡早發現和診斷往往讓癌症治療更加容易和迅速。

但研究顯示，五分之三的英國人不願意麻煩NHS，另外一些人根本就不知道常見的癌症症狀。

跡象和症狀

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 腹痛、腹瀉、便秘和血尿都可能是癌症症狀。

那平時人們應該警覺哪些信號和症狀呢？

專家們認為腹部癌症 - 咽喉癌、胃癌、腸癌、胰腺癌、卵巢癌 - 以及泌尿系統癌症，例如前列腺癌、腎癌和膀胱癌的一些跡象最不容易被察覺。

NHS數據顯示，這些癌症佔英格蘭所有癌症診斷的44%，以及五分之二的癌症死亡病例。

這些癌症的可能跡象包括：

腹部不適3個星期或以上

持續腹瀉

經常感覺噁心和不舒服

血尿

如果有以上症狀長達3周或以上，或者尿中有血，應該去找醫生就診。

此外， 如果發現身體其他一些不尋常的變化：比如腹部腫塊、絶經後出血或者無緣無故消瘦都可能是癌症的跡象，應該及時去就醫。

肺癌是全球高發癌症之一，肺癌的一些症狀經常被人忽略，其中包括：

非新冠引起的咳嗽超過3周以上

反覆胸部感染

咳血

疲倦或乏力沒有好轉

英國腎癌患者的親歷

圖像加註文字， 格拉德正在接受癌症治療。

格拉德（Declan Goddard）被診斷出癌症時只有43歲。他是一名警察，生活方式很健康。

他說，如果身體有「令人不安」的小毛病，絶對值得去看醫生，「如果我當時沒去看醫生，那後果可能要糟糕得多。」

格拉德只是覺得膀胱有點小問題，並無其他症狀。但他還是去看了醫生，結果查出了癌症。

格拉德說，儘管是在新冠疫情期間，但並沒有影響他的癌症治療。他對自己的治療以及醫生和護士非常滿意。

面診機會

英國癌症專家彼得·約翰遜說，雖然疫情期間醫生「非常忙」，許多問診改為電話或是網上，但仍有面診的機會。

彼得表示，如果有這類症狀，可能需要親自去看醫生。所有醫生都可以安排面診的機會。

英國家庭醫生（GP，也稱全科醫生）的負責人組織表示，新冠期間英國家庭醫生的面診率為56%，如果需要體檢，也會得到安排。

但他們警告說，有些癌症難以確診，有時可能會因為其他小毛病而查出來。

英國皇家全科醫生協會負責人豪薩姆說，關鍵是GP能有更好的社區診斷檢測手段，以及接受培訓能夠正確使用它們，這樣能讓家庭醫生在詳盡了解個案的情況下作出轉診決定。

「開放和凖備就緒」

英格蘭NHS負責人普里查德表示，不應怕給醫院添麻煩而耽誤就診。她說，醫院是隨時開放和凖備好救治病人的。

她還表示，目前還有一些診斷新方法，包括「患者可以吞下用於檢查腸癌的微型相機，以及患者可以在家服用的癌症治療藥物」。

她說，重要的是人們能夠識別癌症的常見症狀，及時就醫和接受檢查，「這可能會最終救你一命」。