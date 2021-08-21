清潔與衛生：洗澡洗頭、換牀單、搞衛生多頻繁才合適？

40 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 個人衛生很重要，但過猶不及。

良好的衛生習慣對自己和他人都有好處，並且同等重要。沒有人願意聞起來臭氣熏天，或者房間好久沒有打掃，到處是可疑的細菌。

但什麼才算良好的衛生習慣？或者具體說，多長時間洗一次澡、打掃一次衛生、換一次牀單等等才算衛生呢？我們會不會能清潔過度？

本文提供一些日常生活中個人和家居衛生和的一些指導性建議。

淋浴

圖像來源，BBC chinese 圖像加註文字， 專家說沒有必要每天洗淋浴

淋浴是最基本的全身清潔過程，但應該多久洗一次呢？

其實，這方面沒有硬性規定，但是皮膚專家認為，當今社會人們還是洗得太勤了。

許多人每天淋浴，實際上，如果沒有幹力氣活，隔一天洗一次淋浴身上也不會有異味。這樣做也會確保你皮膚上重要的油脂不會因為洗浴太勤而流失。

當然，每個人皮膚都有差異。如果每天鍛煉流汗，當然要在運動後衝澡，否則可能會有異味。

這裏要特別提醒，腳部除外。專家建議最好每天都能用溫和肥皂洗腳，尤其是腳趾縫之間要好好洗，然後徹底擦乾。

洗頭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國著名歌手蓋瑞·巴洛稱自己14年沒好好洗過頭了。

和皮膚一樣，頭髮含有精油，所以不應該過度清洗而導致其流失。

護髮專家一致認為，除非頭髮屬於油膩型，否則無需天天洗頭，每隔3天洗一次頭即可，這樣還可以節省香波和護髮素。

刷牙

我們從小就知道每天要刷兩次牙，每次2分鐘。英國全民保健系統NHS也是這樣建議的。

NHS建議人們使用含氟牙膏，以幫助預防牙菌斑和牙齦病。

可以用鬧表定時2分鐘，沒有鬧表也沒關係。如果能找到一個2分多一點的音樂或歌曲，戴上耳機邊刷牙邊聽歌可能更好玩。英國模糊樂隊（Blur）的Song 2就正好2分零2秒，幾乎是為刷牙量身定做的音樂。

換牀單

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家建議，至少兩周換一次牀單。如果你睡覺出汗多，那就一周換一次。

人的一生中大約三分之一的時間是在牀上度過的，因此，保持牀上健康環境對睡眠至關重要。

健康專家建議每天起牀後把被子掀開，因為牀單上可能沾附體液以及死皮細胞等。它會吸引塵蟎，對患過敏的人尤其不利。

牀單也需要「呼吸」，如果可能，最好能開窗換氣。

專家建議，至少兩周換一次牀單。睡覺出汗多的人要一周換一次。

浴巾

洗浴後擦乾身體時，許多死皮細胞會轉移和殘留在浴巾上。如果每次用完浴巾後都要清洗既不實際也不環保，但在重新使用前應該徹底晾乾。

專家推薦浴巾在使用三次之後就可以清洗了，清洗浴巾時確保使用高溫，這樣可以有效殺死聚集在毛巾縫中的細菌。

抹布

人們通常會用濕抹布擦拭物體表面，在這一清潔過程中會有大量細菌聚集在抹布上，因為細菌喜歡潮濕環境。

有關多長時間更換一次抹布的建議不太一致。

英國媽媽網站（the MumsNet）的一部分討論建議，每日更換抹布，一周集中清洗。討論中也有人建議把晚上把抹布泡在消毒液中。

馬桶

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬桶座圈最好每天用肥皂水擦拭一遍。

令人吃驚的是，廚房案板上的細菌要比馬桶中的細菌還要多。但這不意味著你就不用清洗馬桶了。

通常情況下每周清潔一下馬桶、每天用肥皂布擦拭一遍座便圈表面就可以了。

牛仔褲

對於多長時間洗一次牛仔褲人們意見不一。有人認為洗得越少越好。

但通常在穿過四到五次以後就應該清洗一次。為了保證不變色，最好用冷水洗。

寵物碗

誰也不會用髒碗給你奶奶盛飯吧？應該同樣對待寵物碗。不管把貓、狗碗中的剩飯倒入垃圾桶時有多噁心，也都要堅持做，並在每頓飯後用肥皂水把它清洗乾淨。

寵物飲水碗可以時間稍長一些，但也應該每隔一天清洗一下。在給寵物餵食前、後都應該好好洗手。

孩子的睡衣

一些網上家長群對此一直爭論不休，因為每個家庭情況都不一樣。有些人可能覺得一天一洗很容易；另外一些人則喜歡一周洗一次，甚至直到髒到不能穿了再洗。

《好管家》雜誌建議，和孩子的其他衣服一樣，睡衣可以在穿過多次以後再洗，除非它有味或髒了，那就要提前洗。