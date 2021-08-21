野火小常識：有關起因、防控等你需要知道的五個問題

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界各國野火越來越頻繁

2021年夏季全球多國野火肆虐。從法國、希臘、阿爾及利亞，再到意大利、美國和俄羅斯，當局連續數日甚至數周仍在繼續努力控制和撲滅野火。

野火不但摧毀了許多人的家園和財產，也奪去了一些人的生命。在消防人員努力控制火勢的同時，更多人被迫疏散轉移。

近年來，世界範圍內野火不但越來越頻繁，而且範圍更廣，火勢也更兇猛。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 意大利用直升機滅火

2021年7月成為世界上有史以來最熱的月份，一些國家出現了幾十年不見的最高氣溫。

專家們認為，這是氣候變化的長期影響所致。

野火是怎樣燃起的？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國消防人員正在滅火

BBC記者特雷西·奧勒倫肖（Tracy Ollerenshaw）在報道中解釋說，火災需要三大要素：可燃物（燃料）、助燃物（氧氣）和著火源（溫度達到著火點）。

這也就是消防人員在滅火時經常談論的「火三角」（fire triangle）。

在炎熱的夏天，當天氣乾燥和高溫達到峰值時，就連火車車輪擦出的小小火花都可能引燃野火。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希臘火災

有時，火災是自然發生的，例如，由太陽的熱能或是雷擊引發。

但是，大多數野火是人為疏忽導致，包括縱火、篝火、亂扔未熄滅的煙頭、不正確地焚燒垃圾、以及玩火柴及燃放煙花等。

野火蔓延速度為何如此快？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國加州大火

野火一旦被點燃就會隨風、坡度或是可燃物而蔓延。

英國林業委員會技術顧問扎加德對BBC解釋說，如果地勢有10%的上坡坡度可以將火勢蔓延速度增加一倍；如果坡度是20%，火勢速度則將增加4倍。

扎加德說，這是因為火焰會預熱上坡的可燃物。因此，如果野火順山勢而上，那火速就會非常快。

樹木、灌木叢、乾草地以及住家一切都可以成為可燃物，燃料越多，火勢越猛。

再加上，如果天氣非常乾燥 - 就像大多數遭受火災的國家那樣 - 火勢就越難控制。

天氣和野火有什麼關聯？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其大火過後一片狼藉。

天氣與火災有什麼關係？答案是，關係很大。

降水少引發的乾旱、炎熱的氣溫以及風都是引發野火的完美要素。

還記得火三角中的著火源嗎？地面上的樹枝、樹木以及灌木叢被太陽曬熱後變得非常乾燥。

隨著氣溫升高，這些「燃料」就會被引燃，這就是為什麼野火往往在下午溫度最高的時候肆虐。

如何戰勝野火？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非洲大火

我們無法控制天氣，因此關鍵在於消除可燃物。

消防專家使用野火預測手段，即通過觀察風速、坡度、火勢走向以及可燃物來決定如何滅火。

扎加德解釋說，需要在野火到來前數小時或數天前用推土機、樹木收割機以及手動工具清除可燃物。

然後，要在整個火場周圍建立一個斷燃環境，其實就是一條大壕溝。這樣就可以真正控制火勢，取勝了。

英國會不會有野火？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯遭遇熱浪天氣和大火

野火可以發生在任何國家。

雖然英國天氣沒有澳大利亞、新西蘭、南非、加拿大或者美國那樣極端，但在英格蘭和威爾士以及北愛爾蘭和蘇格蘭城鄉附近部分地區都有野火發生。不過由於氣候關係，通常火勢較小。

但扎加德說，根據政府的氣候變化風險評估，預計到2080年，英國野火會增加30-50%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國威爾士的野火

而根據聯合國最近的一份重要報告，氣候變化影響要比以前想象的更加嚴重。

該報告警告說，如果我們不盡快採取行動，可能引發野火的日益惡劣天氣模式，諸如熱浪和乾旱等，將會越來越常見。