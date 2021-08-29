新冠疫苗加強劑：要不要打第三針？應該什麼時候開打？

12 分钟前

圖像來源，EPA

越來越多跡象顯示，新冠疫苗提供的免疫保護隨時間推移在減弱，全球最早普及接種的國家已經或即將開始加強劑注射。

加強劑也經常被稱為「第三針」，因為現在大部分疫苗接種需注射二劑，但「第三針」不同於疫苗混搭接種，雖然兩者有部分重疊。後者更多是指已接種疫苗之後再注射另一種疫苗以期增強免疫保護，以及其他形式的混搭。

圍繞「第三針」加強劑持久不息的爭議主要在道義和科學兩個層面。

道義層面的爭議涉及「疫苗公平」和貧富不均。世衛組織流行病學家麥克·萊恩（Mike Ryan）比喻有些國家民眾開始第三針疫苗接種，有些國家大部分民眾還沒有打第一針，就像把救生衣拋給已經穿著救生衣的人，而任由那些沒有救生衣的人聽天由命。

科學層面的爭論的焦點是「第三針」該不該打、現在打還是再等一等？這個問題學術界沒有共識，也沒有足夠的數據給出足夠肯定的答案。

理論上講，是否有必要取決於「第三針」能夠在多大程度上增強免疫保護，達到這個效果需要付出什麼成本 — 效力和效率。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 柬埔寨為接種了國藥和科興疫苗的民眾提供加強劑

哪些國家開始加強劑接種？

以色列是第一個啟動大規模加強劑接種的國家，2021年7月30日起，40歲以上第二劑接種至少5個月之後可以打第三針。

美國：完成莫德納、輝瑞兩劑接種超過8個月的人，不分年齡，也不論是否有基礎疾患，都可以打第三針。

迪拜：打完第二針6個月之後可以打第三針加強劑，高危人群3個月後就可以打第三針。

智利、烏拉圭和柬埔寨：接種了國藥或科興疫苗的人可以打加強針，按年齡和基礎健康狀況排序。

泰國和印尼：向已經接種科興疫苗的醫護人員提供加強劑。

法國和德國：9月啟動加強劑大規模接種計劃，英國尚未最後決定。

巴西、韓國和印度：正在考慮，但尚未公布行動計劃。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 已接種疫苗的人容易感染、傳播目前全球最主要變異毒株德爾塔

「確實必要」還是「以防萬一」？

傳染性和毒性更強的變異毒株，如德爾塔、拉姆達等，是「第三針」主張背後的主要動力之一。

美國CDC和其他來源的數據顯示，德爾塔毒株的傳染性是原始毒株的一倍，但接種疫苗的人感染後傳染期會縮短。

這是支持推廣「第三針」的主要論據之一。

以色列兩項研究表明，第三劑輝瑞可顯著提高對 60 歲及以上人群避免感染和重症的免疫效力。輝瑞和莫德納的其他研究也得出相似的結論。

不贊成「第三針」的主要論點是它沒有科學依據，更多出於「以防外一」的心理。

倫敦大學學院資深研究員奧克薩娜·派奇克（Oksana Pyzik）對BBC表示，沒有證據表明加強劑有效或有必要。

她說：「目前沒有數據表明免疫保護在逐漸減弱，但早期數據顯示對輕度感染的保護在降低，不涉及重症。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗的效力大約在接種半年後會逐漸減弱，但保護程度仍舊很高

有明確的證據表明，曾經感染過新冠而沒有接種過任何疫苗的成年人如果接種了疫苗，他們的免疫力會更強。

問題是，接種過疫苗的成年人是否需要加強劑？還是在日常環境裏接觸病毒就足以增強免疫力？未成年人呢？不接種疫苗，單單「自然接觸病毒」是否足以獲得免疫？

沒有多少數據可賴以做出判斷。

英國政府新冠疫苗顧問亞當·芬恩教授（Adam Finn）表示，疫苗效力逐漸減弱是正常的，意料之中的。他認為接種疫苗獲得免疫保護是必須的。但是否所有的人都需要打加強針則是另一個問題。

一種意見認為，現在許多人曾感染過新冠病毒，也接種了疫苗，已經具有更多免疫力，效果跟加強劑相似。

同樣，兒童長期新冠症狀和成年患者焦慮對器官和健康狀況的影響，也需要一定時間的數據積累才能得出結論。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世界衛生組織（WHO）的麥克·萊恩呼籲對疫苗接種加強劑這件事謹言慎行

不單純是道義問題？

反對「第三針」的學者中，不乏贊成將來更合適的時候推廣加強劑。

合適的時機，應該是全球疫苗接種率達到足夠的程度，疫苗供應「貧富差距」縮小到可以接受的程度。

芬恩教授認為，部分國家「過度接種」而部分國家沒有疫苗接種「不只是不公平，更是愚蠢」。

有可能將來大規模接種「第三針」的必要性會逐漸顯著、增強，但肯定不是現在。

除了道義方面的考慮，還有接種效率和疫情防控方面的因素。

從全球範圍來看，疫苗接種的「厚此薄彼」並非明智選擇，因為即使通過普及加強劑實現「一方淨土」，只要病毒還在低接種率地區肆意繁衍、變異，跨地域傳播、「零感染」地區疫情反覆的風險始終存在，而風險控制的成本難以降低。

他說：「全球普及接種拖延越久，出現對疫苗具有更強抵抗力、繁衍傳播能力更強的病毒變異毒株的機率就越大。」

如果所有高收入國家50歲以上人群都接受第三針疫苗加強劑，需要增加10億劑疫苗供應。

與此同時，布隆迪和厄立特里亞還沒有開始接種疫苗，剛果民主共和國只有佔人口0.01%的人完全接種疫苗，坦桑尼亞是0.37%，尼日利亞0.69%。

完成疫苗接種的成年人佔人口比例在埃及和越南是2%左右，非洲不到2.5%。

隨著時間推移，大規模接種疫苗並不足以完全控制病毒傳播這個事實日益明顯。