英國最新降膽固醇針劑究竟是什麼回事？

6 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 針劑治療將徹底改變膽固醇治療方法。

英國國民醫療服務系統（NHS）即將向英格蘭和威爾士數十萬患者提供一種價格昂貴卻據稱可能「改變遊戲規則」的全新降膽固醇藥物。NHS表示，患者只需每年注射兩次這種名為因利司然 （inclisiran）的降膽固醇針劑，便可以在未來十年內挽救大約三萬人的生命。

建議草案說，當其他更便宜的藥物（如他汀類藥物——英文名statins）做得不夠時，這種新型藥物可以降低血液中的壞脂肪。英國健康監督機構 NICE 建議將其作為已經中風或心臟病發作並且對其他降膽固醇治療沒有反應的人的一種選擇。

專家們希望這將有助於降低他們發生進一步危及生命的心血管事件的風險。儘管研究中還沒有長期證據證明這一點，但他們認為根據現有證據值得推薦。

「改變遊戲規則」的針劑

BBC健康事物編輯羅伯茨（Michelle Roberts）說，上述新型針劑治療藥能讓許多人受益，特別是那些服用他汀類藥物效果不理想的患者。

這種由諾華（Novartis）公司生產的叫因利司然（inclisiran）的針劑只需一年皮下注射兩次。既可以單獨使用，也可以與他汀類藥物結合使用。

在英格蘭，超過五分之二的人被認為膽固醇過高，約 650萬成年人服用稱為他汀類藥物的藥物來幫助降低膽固醇。

這種全新藥物通常每劑造價近 2000 英鎊（約3000美元），不過製造商諾華公司同意給NHS一個未對外公開的折扣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大量使用高糖高脂食品不利健康

膽固醇小知識

長期以來，一提到膽固醇，人們往往就覺得是個「壞東西」，認為會堵塞血管。其實，膽固醇是人體內正常存在的，是一種存在於血液中的蠟狀物質。

膽固醇不僅參與細胞膜和神經纖維的組成，而且是合成膽汁酸、維生素D以及甾體激素的原料，並且能促進脂肪消化，幫助血管壁修復。然而，如果膽固醇超過正常值則容易引發高血壓、心臟病、中風以及糖尿病等一系列健康風險及隱患。

如何保持健康膽固醇水平一直是健康衛生界研究的一大課題。究竟哪種方式最有效——是通過藥物治療，還是飲食調理或改變生活方式呢？

膽固醇的好壞甄別

在考慮這一選項之前，先來看一下膽固醇的區別：人體中的膽固醇分為高密度膽固醇（英文縮寫為HDL）和低密度膽固醇（LDL）之分。通俗一點來說，人們一般把高密度膽固醇叫做好膽固醇；而低密度膽固醇則是壞膽固醇。

壞膽固醇過高容易在人體動脈壁上形成硬斑塊，繼而堵塞血管，引起心絞痛、中風或心臟病等。與此同時，好膽固醇具有保護心臟的作用。它可以把身體中多餘的膽固醇運回到肝臟，並排出體外。

因此，人們通常所說的降膽固醇就是指減少過高的低密度膽固醇。

理想來說，應該把血液裏膽固醇總量限制在5.0毫摩爾/升（mmol/L）以下，其中，壞膽固醇應該在3.0 毫摩爾/升（mmol/L）或以下。

藥物治療

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 他汀類藥物是西方最常見的降膽固醇處方藥。

目前，市面上治療膽固醇的常見藥為他汀類藥物。是歐美市場上最常見的降膽固醇處方藥。

然而最近幾年有研究顯示，在服用這種降膽固醇藥物的人群中，只有大約一半人效果明顯（達到把壞膽固醇降到40%以上），另外一半服藥者則看不到效果。

膽固醇來源及影響因素

人體中膽固醇主要有兩大來源：人體肝臟負責製造體內所需的膽固醇；同時，人體從所吃的食物中也獲取一些膽固醇，特別是動物產品、蛋類和全脂肪乳製品中。

飲食習慣差、運動不足、遺傳因素、肥胖、吸煙和飲酒都可能影響你的總膽固醇水平。

因此，通過改變不良生活方式，例如，戒煙、少喝酒，以及適當運動和減肥都可以在不同程度上降低膽固醇。

降膽固醇食品

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 杏仁和堅果可以幫助降低膽固醇。

此外，健康飲食也證明可以改善膽固醇水平。

根據加拿大多倫多大學詹金斯博士（Dr. David Jenkins）的研究認為，通過吃一些特定食物組合是可以做到這一點的。這些食物包括：燕麥、綠葉蔬菜、堅果、籽實類食品、豆子以及豆奶等。因為這些食物的特點是高纖維、低飽和脂肪以及低卡路里等。

此外，詹金斯博士的飲食還要求人們每天卡路里攝取量控制在2000或以下。而且，必須要低鹽、低脂和高纖維，包括多吃水果和蔬菜。

同時，要吃以下四種食品組合，如果只吃其中一種雖然也可以起到降低膽固醇效果，但如果四種同時吃效果則非常顯著。這四種食品包括：燕麥、杏仁、植物甾烷醇（plant stanols）和大豆蛋白。其中，富含植物甾烷醇的食品有綠葉蔬菜、植物油、堅果和籽實類食品。