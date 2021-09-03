劉思慕：漫威首位亞裔超級英雄 開創美國影史先例

49 分钟前

圖像來源，JASIN BOLAND 圖像加註文字， 劉思慕扮演的超級英雄。

一提到美國好萊塢漫威（Marvel）大片，人們立刻會聯想到的是《蜘蛛俠》、《鋼鐵俠》、《雷神》、《美隊》這些充滿動作、奇幻和特效的大場面。

這些大片往往有一個共同特點——英雄人物多數都是白人想象，特別是沒有亞洲人面孔。

然而，漫威電影宇宙(MCU)推出的新片：《尚氣與十環傳奇》（又譯《上氣》Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings）讓亞裔演員衝破了多年的「玻璃屋頂」，推出首位銀屏上的華裔超級英雄尚氣（劉思慕）。

影片講述尚氣這位從功夫大師轉為刺客，但最後覺醒，擺脫父親邪惡魔頭控制，走上英雄之路的故事。

BBC文娛事物記者泰勒（Alex Taylor）說，由導演克萊頓（Destin Daniel Cretton）執導的這部漫威新片的超級英雄首次讓一位亞裔演員領銜主演開創了歷史先河。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 漫威首部華裔主演電影《尚氣》倫敦首映 媒體形容「將港產片功夫帶入漫威」

圖像來源，disney 圖像加註文字， 香港著名演員梁朝偉扮演尚氣的父親。

誰是劉思慕？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 劉思慕與劇組演員奧卡菲娜（左）、張夢兒（中）和陳法拉（右）。

出演超級英雄的演員劉思慕是一位加拿大華裔演員。劉思慕表示，能在銀幕上代表自己的社區感到「無比榮耀」。

劉思慕本月初還對媒體記者表示，像他這樣的華裔面孔能得到這種角色非常罕見，同時也令他特別自豪和有使命感。

今年32歲的劉思慕出生於中國東北的哈爾濱，5歲時隨家人移民加拿大。

他曾因主演描寫加拿大韓國移民家庭的電視劇《金家便利店》（Kim's Convenience）而出名，但中國觀眾對他還比較陌生。

劉思慕並非科班出身，他是在德勤會計公司被裁員後才轉行做演員的。他之前也做過一些跑龍套的小角色以及模特等。

能出演尚氣這個角色讓劉思慕感到「夢想成真」，但他同時也覺得自己重任在身，擔負著讓漫威超級英雄多樣化的使命感。

好萊塢向東看？

圖像來源，disney 圖像加註文字， 導演德斯汀·克里頓（左）在說戲。

除劉思慕以外，這部新片還啟用了眾多亞裔面孔的演員和新人，其中包括扮演尚氣父親的香港著名演員梁朝偉、邦德片女郎楊紫瓊、美籍香港演員陳法拉，以及張夢兒和奧卡菲娜 。

業界分析認為，美國大片終於出現亞裔超級英雄，顯示了好萊塢看好東方票房收入，希望能反應和拓展亞洲市場的文化轉移舉措。

好萊塢3年前推出的影片《摘金奇緣》（Crazy Rich Asians，港譯《我的超豪男友》，台譯《瘋狂亞洲富豪》）獲得了不錯的票房收入（2.3億美元）。

另外一部反應韓國社會貧富懸殊的黑色喜劇《寄生蟲》（也稱《寄生上流》，Parasite）不但票房收入緊隨其後，還獲得2020年奧斯卡最佳影片獎，它也是歷史上第一部獲得奧斯卡最佳影片的非英語電影。

從異國情調到人物故事的轉變

圖像來源，disney 圖像加註文字， 凱蒂與尚氣

憑借《夢想之地》入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳導演獎提名的鄭李爍（Lee Isaac Chung）在談到亞裔美國電影變化時表示，最初好萊塢的亞裔影片往往更是一種對亞裔的獵奇描繪和點綴而已。

他還表示，他們的目的也從一開始努力讓更多亞裔人面孔出現在屏幕上，轉移到後來以敘事為主的人的故事，超越所謂人種和膚色以及某一特定類型的電影文化。

劉思慕在自己的社交媒體上也表示，尚氣不是試驗。他寫道：「我們是驚喜。我凖備好了創造歷史」。

BBC記者泰勒表示，尚氣這個超級英雄吹響了慶祝亞洲文化的號角，無論是在銀屏上還是以外，尚氣的鬥爭已經超越了幻想。

語言看點

據信，這部漫威大片一半的語言對白為中文。導演克里頓充分發揮演員們能講多種語言的天賦，只要情景合適，無論是英文還是中文對白都無所謂。

於是，影片中不乏尚氣和他的搭檔凱蒂（由奧卡菲娜扮演）詼諧幽默的中文對白，並借此來調侃他們的文化與身份。