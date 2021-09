劉思慕:漫威首位亞裔超級英雄 開創美國影史先例

然而,漫威電影宇宙(MCU)推出的新片:《尚氣與十環傳奇》(又譯《上氣》Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)讓亞裔演員衝破了多年的「玻璃屋頂」,推出首位銀屏上的華裔超級英雄尚氣(劉思慕)。