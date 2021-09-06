氣候變化：極地變暖與冬天越來越冷之間的關聯

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北極地區變暖和美國冬天發生極端寒流有關

新的研究發現，美國部分地區越來越多的極端酷寒嚴冬天氣，和極地地區加速暖化有關。

科學家發現，極地地區變暖最終會擾亂一種被稱為「極地渦旋」（Polar Vortex，或稱極地漩渦）的氣流環繞形態。

這麼一來，冬天時低溫的冷空氣就得以流動下到美國，例如2021年2月美國德州遭遇的寒流侵襲。

研究人員表示，極地變暖將造成部分地區的冬天越來越冷，而不是越來越熱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德州爆發罕見極端寒流，人們排隊購買必需品

過去40多年來，衛星圖片顯示全球變暖對極地地區帶來了深遠的影響。

極地地區的變暖現象要比地球其他地方更為明顯，也造成了海冰加速融化，冰蓋面積縮小。

長久以來，科學家一直希望能了解在極地地區更為嚴重的暖化現象對地球其他地方會產生什麼後果。

現在，新的研究顯示極地地區暖化對北美洲和東亞地區的冬天氣候有非常顯著的影響。

研究人員表示，上述那些較溫暖的地區和「極地渦旋」冷空氣的環繞模式互相連接，形成一個非常複雜的氣象連鎖反應。

巴倫支海（Barents Sea）和喀拉海（Kara Sea）的海冰融化，導致西伯利亞降雪增加，影響北極上空平流層的氣流環繞形態。暖空氣最終造成極地渦旋延伸，連帶將酷寒天氣往下送到美國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國德州遭遇罕見寒流襲擊，油電暖氣等多項設施停擺

1979年開始用衛星觀察之後，極地渦旋延伸的次數越來越多。科學家相信2021年2月美國德州遭遇的寒流侵襲就是這樣造成的。

研究負責人、麻省理工學院（MIT）大氣環境研究教授柯恩（Judah Cohen）博士表示，「我們認為歐亞大陸西北的海冰融化，使得西伯利亞降雪增加，導致歐亞大陸東西溫度差距加大。」

「我們知道溫度差距一旦加大，會擾亂極地渦旋的氣流環繞形態，這麼一來就有越來越多的嚴冬酷寒天氣會發生，就像德州二月遭遇的罕見奪命寒流一樣。」

研究人員表示，他們是根據觀察和模型分析而得出結果的，他們能夠展示北極氣候變化和極地渦旋以及地面天氣變化之間的實際聯繫。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北極地區海冰融化速度越來越快

研究人員相信，他們的研究能夠改進極端嚴寒天氣的氣象預報。

「這個研究的其中一個好處就是，如果了解這些預兆，並且知道哪些狀況會造成哪些天氣形態發生，那麼就能夠加強天氣預報的預測凖確度和提前預知時間。」

「如果再發生類似德州的寒流我們就不會措手不及，人們就會有更早的預警，做更好的凖備，避免在家裏被凍死的情況。」