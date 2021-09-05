氣候變化：金槍魚數量反彈，鯊魚急劇下降

海倫•布里格斯（Helen Briggs）

BBC環境與科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金槍魚遷徙時要遊很長距離。

科學家們透露，此前因過渡捕撈瀕臨滅絶的金槍魚數量開始反彈。

根據官方統計，經過十年保育努力，金槍魚數量正在反彈。但一些金槍魚種群數量仍在嚴重下降，負責編製滅絶物種紅色名錄的國際自然保護聯盟（IUCN）說，海洋生物的壓力正在繼續增加。

現在幾乎40%的鯊魚和鰩魚都面臨滅絶威脅。

與此同時，在陸地上，科莫多巨蜥（Komodo dragon）正向被遺忘的方向發展。地球上體重最重的蜥蜴面臨氣候變化的威脅，人們擔心它的棲息地會受海平面上升的影響。

在9月3日至11日召開的世界保護大會在開篇發佈了修訂後的世界瀕危的動植物名單。

國際自然保護聯盟總幹事布魯諾·奧伯勒博士（Dr Bruno Oberle）說，這一消息是「強有力的信號」，它表明儘管我們的海洋面臨著越來越大的壓力，但如果各國致力於可持續發展的做法，物種可以恢復。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科摩多巨蜥在野外的活動範圍正在縮小。

他說，參加國際自然保護聯盟世界保護大會的代表「必須抓住這個機會，提高保護生物多樣性的雄心」。

國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄是衡量動物和植物物種瀕臨滅絶程度的「黃金標凖」。在過去的半個世紀裏，約有13.9萬個物種被評估，其中近3.9萬個物種現在面臨滅絶的威脅，而902個物種已經滅絶。

今年的第二次目錄更新顯示七個金槍魚物種中的四個出現令人鼓舞的跡象。

大西洋藍鰭金槍魚（Thunnus thynnus）從瀕危狀態轉為最不關注。

南方藍鰭金槍魚（Thunnus maccoyii）從極度瀕危升至瀕危。

長鰭金槍魚（Thunnus alalunga）和黃鰭金槍魚（Thunnus albacares）都從接近瀕危轉為最不關注。

一些地區的金槍魚種群仍然令人擔憂，如大西洋西部的藍鰭金槍魚和印度洋的黃鰭金槍魚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金槍魚是頂級捕食者，保持其他種群的健康。

國際自然保護聯盟紅色名錄負責人克雷格·希爾頓·泰勒（Craig Hilton-Taylor）告訴BBC新聞：「對普通公眾來說，像超市貨架上廣泛存在的長鰭金槍魚現在是最不值得關注的物種。這意味著他們吃的東西是可持續捕撈的，是管理良好的。」

但他說，雖然一些海洋物種正在恢復，但其他許多物種正面臨巨大壓力。「我們不能坐視不管。這是給世界敲響的警鐘，我們需要為我們的海洋和海洋中的生物多樣性做更多事。」

金槍魚的捕撈一直站在可持續捕撈的最前沿。像鰹魚、黃鰭金槍魚、大眼金槍魚和長鰭金槍魚被全世界數百萬人食用，是最有商業價值的魚類之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鯊魚受到過度捕撈的威脅。

大多數類型的金槍魚在2011年被認為面臨滅絶威脅。經過保護主義者和業界十年的努力，其中包括嚴格的捕魚配額和對非法捕魚的打擊等做法，一些地區的種群似乎正在恢復。

然而，鯊魚和鰩魚的數量正在繼續急劇下降。在2014年對該群體進行評估時，約有三分之一被認為受到威脅，但由於捕撈肉類和魚鰭的壓力、氣候變化和污染等因素的影響，這一比例已經上升到37%。

世界自然基金會（WWF）鯊魚項目負責人安迪·科尼什（Andy Cornish）博士說：「鯊魚和鰩魚的警鐘已經敲得很響。我們正在失去這個古老的生物群體。就在這裏，就在現在，一個一個地失去它們。我們迫切需要採取緊急行動。」

世界保護大會在去年因新冠大流行而被推遲後，是近五年來首次舉行。

在9天時間裏，政府各部委、非政府組織和原住民在16000名科學家的支持下，將提出保護建議，為即將舉行的聯合國生物多樣性和氣候變化峰會制定議程。

焦點問題包括野生動物販運、塑料污染和亞馬遜河的保護。大會將選出新理事會，以確定國際自然保護聯盟的未來方向。

野生動物保護協會副主席蘇珊·利伯曼（Susan Lieberman）多次參會。她說，最新更新資料的發佈將推動政府和多邊行動，拯救受威脅和瀕危物種。