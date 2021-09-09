鋰電池的來源地，成就了這些驚艷眼球的風景

59 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 智利鹽水池群的全景，通過這種蒸餾方法來最大限度提取鋰元素，可能需要超過一年。

全世界都在尋找能夠為我們的電子產品和電能車供電的鋰元素。BBC Future「人類紀」（Anthropo-Scene）系列報道的最新一輯，帶我們去探尋這些元素開發之地所呈現的獨特地形。

在你讀這篇文章時所使用的屏幕背面，有可能有某塊鹽田蒸餾出來的成分在裏面。

數百萬年前，火山的礦物開始沉積於南美洲的廣闊地域下。之後，從石頭中過濾出來的水成為廣大的湖泊。再之後就是一系列蒸發和沉澱的循環，留下大片的鹽田——當中含有世界上需求最大的礦物之一：鋰。

由於電子產品和電能車當中的電池使用需求迅速上升，對鋰以及其他相關成分的需求也在加速增長。

BBC Future在過去曾報道過，這種需要令採礦企業開始尋找新的地方，比如深海或者過去未開發的礦地，也令科學家開始尋找其他可代替的電池技術。但是我們今天的焦點是，鋰元素如何令那些擁有大量這種資源國家改變，不僅是財富，連風景都改變了。

在玻利維亞和智利，富含鋰元素的鹽田已經催生了大量相關採礦設施。從空中鳥瞰，與這種元素開發有關的蒸發池，在廣大的地域風光當中，就像畫家調色板上的色塊。

我們的圖片系列報道「人類紀」，這一輯將會去一探這些地方，看看那些啟發了許多藝術家、作家和建築師靈感的驚艷景象。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們的視覺盛宴是從南美洲的鹽田開始，這裏蘊藏著數以億噸計的鋰元素。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在阿根廷的大鹽灘（Salinas Grandes），當地原住民將這些天然池看作是擁有崇高精神意味的"眼睛"。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不過，政客和企業也從這些鹽田中看到巨大的經濟價值，而且它尚未被完全開採。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 玻利維亞的烏尤尼鹽沼（The Salar de Uyuni）可能是世界上最大的單塊鹽田。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鹽水被抽地面，通過蒸發提取礦物。之後它會被過濾，再經過化學處理提煉出鋰元素。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿塔卡馬鹽沼（Salar de Atacama）是世界上鋰鹽水藏量最豐富的地方之一，令智利化工礦業公司（Sociedad Quimica Mineral）以及智利國家本身成為世界最大的鋰產地之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一輛貨車行駛在智利阿塔卡馬沙漠的鹽水池之間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在德國，鋰元素則是從硅酸鹽礦物鋅釩土當中提取。以全球標凖計，這裏的產量算小，但是在歐洲來說卻屬於相當大。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在土耳其的埃蒂礦業集團（The Eti Mine Works），鋰元素是從生產錋元素的廢料中提取。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其的產量不太可能令它成為鋰元素的重大生產地，但是它卻代表了少數幾種替代方案之一。