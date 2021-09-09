鋰電池的來源地，成就了這些驚艷眼球的風景
全世界都在尋找能夠為我們的電子產品和電能車供電的鋰元素。BBC Future「人類紀」（Anthropo-Scene）系列報道的最新一輯，帶我們去探尋這些元素開發之地所呈現的獨特地形。
在你讀這篇文章時所使用的屏幕背面，有可能有某塊鹽田蒸餾出來的成分在裏面。
數百萬年前，火山的礦物開始沉積於南美洲的廣闊地域下。之後，從石頭中過濾出來的水成為廣大的湖泊。再之後就是一系列蒸發和沉澱的循環，留下大片的鹽田——當中含有世界上需求最大的礦物之一：鋰。
由於電子產品和電能車當中的電池使用需求迅速上升，對鋰以及其他相關成分的需求也在加速增長。
BBC Future在過去曾報道過，這種需要令採礦企業開始尋找新的地方，比如深海或者過去未開發的礦地，也令科學家開始尋找其他可代替的電池技術。但是我們今天的焦點是，鋰元素如何令那些擁有大量這種資源國家改變，不僅是財富，連風景都改變了。
在玻利維亞和智利，富含鋰元素的鹽田已經催生了大量相關採礦設施。從空中鳥瞰，與這種元素開發有關的蒸發池，在廣大的地域風光當中，就像畫家調色板上的色塊。
我們的圖片系列報道「人類紀」，這一輯將會去一探這些地方，看看那些啟發了許多藝術家、作家和建築師靈感的驚艷景象。