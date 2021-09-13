氣候變化：新研究揭示動物「改變身形」應對全球變暖

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞鸚鵡的嘴隨著氣溫升高越來越大。

提到氣候變化，人們首先想到的可能是全球變暖、海平面上升、極端天氣頻發等給人類生存和發展帶來的嚴峻挑戰和威脅。

一項新研究發現，一些動物開始「改變身體形狀」（shapeshifting）以適應不斷升高的溫度。

該研究說，全球環境變化所導致的動物生態和生活變化已經不再只是理論，而是成為現實。這些變化包括：

物候學（phenology ）的變化

體型大小變化

某些形況下物種滅絶

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大象用耳朵散熱

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 溫暖氣候中的麻雀往往有更大的喙

這項新研究指出，隨著地球變暖，一些恆溫物種（也稱溫體動物）正在進化為有更大的喙、下肢和耳朵以調節體溫、適應氣候變化。

但科學家還警告說，這並非意味著動物們通過生理改變就可以適應氣候變化。

研究作者、澳大利亞迪肯大學的薩拉·萊丁表示，在討論氣候變化的多數時候人們總是關注「人類是否能克服這些」，或是「什麼技術可以幫助解決這個問題」，

「現在是我們應該認識到動物也需要適應這些變化的時候了」。

動物改變形體求生存

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中鼩鼱的尾巴和下肢越來越長

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紅冠鳳頭鸚鵡的喙隨著溫度升高也越來越大。

從歷史上看，一些溫暖氣候環境中的動物在演變過程中，進化出更大的喙或是耳朵來幫助散熱。而那些本身體積較小、但相對有著更大翅膀、耳朵或喙的小型動物就可以通過較大體表面積散發多餘熱量。

研究稱，自1871年以來已經有幾種澳大利亞鸚鵡喙的大小增加了4-10%，與多年夏季溫度上升相吻合。

科學家們也表示，很難把氣候變化作為動物形體改變的唯一原因。但其他物種變化的例子顯示了熱量對動物的影響。例如，木鼠進化出長尾巴；中鼩鼱的尾巴和下肢越來越長；熱帶的蝙蝠翅膀更大。

薩拉說，雖然物種身形目前的改變較小，但隨著地球變暖有可能會更明顯。

她說，像耳朵等這樣的主要附屬突出部位預計會在不遠的未來變得更大，很可能真的變成真實版的《小飛象》（又譯《呆寶》，Dumbo，美國實景真人奇幻電影，根據1941年同名動畫電影改編）。

2021年，一些國家創下了數十年以來的最高氣溫， 其中7月成為世界上有史以來最熱的月份。

艾倫法則與更多研究

研究作者、澳大利亞迪肯大學的薩拉·萊丁還指出，動物形體改變並不意味著它們就可以適應氣候變化，一切都好。

她說，「這只能說明它們在努力進化以求生存。但我們不確定這些變化所帶來的其他生態結果是什麼；或者說所有物種都有改變和生存的能力。」

「我們所造成的氣候變化給動物帶來一大堆壓力，雖然有些物種將能適應，但另外一些卻不能，」薩拉說。

科學家說，考慮到當前人為氣候變化的影響，預測未來的能力至關重要。

為此，還需要對此進行更廣泛的研究，包括對艾倫法則（Allen's rule，艾倫法則認為在恆溫動物中，同種的個體或近緣的異種之間，生活在寒冷地區的物種比生活在溫暖地區的物種四肢等突出部分具有變短的傾向）以及結合多種信息源的持續研究，例如，長期實地數據、博物館標本分析等。

物種滅絶

科學界也已經開始對有關地球上的物種能否逃過氣候變化一劫以及它們生存機率的討論。2019年一份生物多樣性報告引起各方重視。該報告稱，目前地球上每四個物種中就有一個面臨滅絶之災。

地球生物今天如此之脆弱，很大程度與當今的氣候變化有關。