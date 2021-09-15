「地區」在這裏什麽意思？

「地區」是指地球上任何一片面積約25平方公里的地方。

氣候數據通常以大面積覆蓋的網格來表達。

此處采用的數據集的方格長、寬均為0.25度。

上面地圖上顯示的是方格區域内一年中特定日期最高氣溫超過50C°的地區。

圓圈如何代表天數？

地圖上圓圈的大小與所在地區一年内氣溫超過50C°的天數相關

圓圈代表的天數在1 - 25天之間

在包括所有年份的情況下，地圖上圓圈代表所指地區所有年份氣溫超過50C°的天數。爲了方便閲圖，比例尺上限仍為25天。

數據來源？

本文分析采用的數據來自 全球ERA5數據集，由哥白尼氣候變化服務中心數據庫（C3S）提供。

氣候變化數據通常以覆蓋大面積地面區域的網格來表達。每一個方格内包含不同地形，但數據對各個方格覆蓋區域不加區別。

ERA5 將諸多不同來源的氣候觀察數據，比如氣象站和衛星數據，跟氣候預測模式相結合。

這個過程填補了世界上許多地區因觀測網站局限造成的空白。