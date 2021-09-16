自然科學：滅絶恐龍的災星竟是蛇類繁盛的福星
- 海倫·布瑞格斯
- BBC科學與環境事務記者
一項最新英國自然科學研究發現，現代蛇類之所以能成功生存繁衍於世界各地，必須要感謝6600萬年前撞擊地球並滅絶包括恐龍在內大多數物種的那顆天外來物——隕星。
科學家表示，當時有少數幾類蛇種在絶大多數地球物種面臨滅頂之災時，由於可以穴居地下，並可以長時間休眠和經受饑渴煎熬，最終得以有機會演化成今日的3000多種遍布世界的蛇類。
地質考古證據顯示，大約6600-6500萬年前白堊紀和古近紀之交的時候，一顆隕星撞擊在今日北美墨西哥灣附近，引發大地震、巨型海嘯和幾乎遍及全球的野火，接踵而來的是塵埃遮天蔽日、長達數十年之久的暗無天日。
研究顯示，當時地球動植物物種的76%都遭遇滅頂之災。但是，在地球物種大滅絶中，小部分哺乳動物、鳥類、小型兩棲動物、爬行動物和魚類則排除萬難倖存下來，並在災難過後開始繁衍和擴張。
災星變福星
英國巴斯大學（University of Bath）主導上述研究的克萊恩博士（Dr Catherine Klein）介紹說：「在那個食物鏈崩潰的環境中，一些蛇類不但能夠倖存而且得以繁盛，並開始擴張到其他的大陸和大洲，適應那裏的新環境。」
「如果沒有隕星撞擊幫忙，蛇類生存空間不大可能擴張到今日現狀。」
據介紹，當隕星撞擊墨西哥時，遠古蛇類與現代蛇類的區別不大，也是依靠爬行和吞食獵物生存。不過，當時得以倖存的蛇類擁有多數其他物種沒有的特長，比如可以在長達一年之久的時間裏不吃不喝，並且可以在黑暗中捕食。另外，當時倖存的蛇類主要生活在地下或濃密雨林中，以至於一方面避開了大火和惡劣的外部環境，另外也可以獲得稀缺的水分。
由於絶大多數天敵或其他可能的食物競爭者都被消滅，使得倖存蛇類可以逐漸遷徙到世界多數大洲並繁衍演化成更多種類。在蛇的遷徙和演化過程中，一些生存環境適合的地方開始出現巨型蛇，比如東南亞雨林中的巨蟒，以及某些海域長達十米的巨型海蛇。
大滅絶和新紀元
英國科學家的最新發現發表在《自然通訊》上。研究顯示所有現代蛇類都可以溯源到6600萬年前那次隕星撞地的大毀滅事件。世界上現有蛇類—從草蛇、樹蛇、海蛇、響尾蛇、眼鏡蛇到雨林巨蟒，所有分化和演化均發生在那次大災難之後。
科學家介紹說，自然演化史上任何導致半數以上物種滅絶的事件都可定義為大滅絶。研究顯示，地球迄今為止至少出現過五次大滅絶事件：
- 奧陶紀晚期或奧陶紀與志留紀過渡時期（4.45億年前至4.43億年前）；
- 接近泥盆紀-石炭紀過渡時期（3.75億年前至3.60億年前）；
- 二疊紀-三疊紀過渡時期（2.5億年前）；
- 三疊紀-侏羅紀過渡時期（2.0億年前）；
- 以及更多人熟悉的6600萬年前白堊紀-古近紀的「恐龍大滅絶」。
巴斯大學米爾納自然演化中心的朗瑞奇博士（Dr Nick Longrich）指出，每次大滅絶之後，地球上的物種就會迎來一次翻天覆地的「全面創新」時代。
蛇類屬於當今地球上演化最成功的物種之一，「足跡」遍及除南極洲之外的所有大洲，存在於從沙漠到海洋的幾乎所有生態環境，最小蛇種只有厘米，最大蛇種則長達數米。
蛇類在生態鏈中也扮演重要角色，特別是有助人類控制注入老鼠等「害蟲」的數量。儘管如此，一些蛇類由於生存環境與人類重疊，也正面臨滅絶的危險。
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