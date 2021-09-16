SpaceX發射「靈感4」 走向太空的平民都有誰

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

15 分钟前

圖像來源，Inspiration4

Space X已經從佛羅里達肯尼迪航天中心發射升空，將四名乘坐「靈感4」太空艙的宇航員送入軌道。

四人中有1名億萬富翁和3名「普通公民」組成，接下來的三天，他們將和這個「龍」太空艙一起圍繞地球飛行。

現年38歲的埃塞克曼從SpaceX買下了「靈感4」。埃塞克曼靠開發信用卡支付系統發家。但是，在他看來，這次飛行的真正意義並不只是「和釣魚伙伴出去郊遊」。

於是，他把相鄰的三個座位贈送給了擁有勵志故事的人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿爾塞諾的粉絲觀看了飛船升空

29歲的阿爾塞諾（ Hayley Arceneaux）或許是最能說明這一點的人。她從小戰勝了骨癌，長大後回到治癒她的醫療機構田納西州孟菲斯市的聖祖德兒童研究醫院工作。埃塞克曼希望為聖祖德醫院籌集2億美元。

圖像來源，Inspiration4 圖像加註文字， 阿爾塞諾10歲時在聖祖德接受癌症治療

51歲的普羅克托（Sian Proctor）是一名地球學家和科學傳播者。2009年，她差點成為美國宇航局宇航員，但在最後一輪選拔中被淘汰。普羅科托博士因自己的藝術家角色以及企業家技能贏得了座位。她打算一邊畫畫一邊看著「龍」的圓頂窗戶。

42歲的先布羅斯基（Chris Sembroski）是一名美國空軍退伍軍人，在洛克希德·馬丁航空公司(Lockheed Martin)擔任工程師。他向聖祖德捐了一筆錢，這也讓他有機會參與第四個艙位的抽獎。

先布羅斯基先生沒有中獎，但他的一個朋友中了，並請他代替他的位置。

圖像來源，Inspiration4 圖像加註文字， 先布羅斯基、普羅克托、埃塞克曼、阿爾塞諾（從左至右）

四人已經在SpaceX進行了6個月的高強度訓練。不過，機上計算機系統將控制他們的"龍"太空艙，SpaceX的地麵糰隊進行監視。

「龍」不會靠近國際空間站。它正在「自由飛行」，目標高度為575公里。這在軌道實驗室上方大約150公里，大致相當於哈勃空間望遠鏡觀測宇宙的高度。

即使他們沒有一個目的地，四人有足夠的任務讓他們忙個不停。他們在「龍」太空艙裏進行科學實驗，SpaceX公司還對他們的臨時住所進行了改造，增加了一個大窗戶，宇航員們在休息期間肯定會用這個大窗戶看看下面的地球。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 發射前片刻的埃塞克曼

這次發射是太空旅遊市場的又一里程碑，這個市場在停滯十年後開始復蘇。

今年夏天早些時候，億萬富翁理查德·布蘭森（Sir Richard Branson）和傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)乘坐自己的太空飛行器進入太空。

這次最新的任務後，將有兩艘私人太空飛船訪問國際空間站：其中一艘將在10月，搭載一名俄羅斯電影導演和一名女演員，另一個將在明年早些時候。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在大西洋上空的"龍"太空艙和"獵鷹"火箭

SpaceX和「靈感4」稱， 周三（9月15日）的發射是首次「全平民軌道飛行任務」。這很大程度上取決於你對「平民」的定義。第一個在月球上行走的人阿姆斯特朗嚴格來說是個平民，他在1960年辭去了海軍職務，這是在阿波羅11號登月9年前。

圖像來源，SPACEX 圖像加註文字， 開發時期的大窗戶

圖像來源，SPACEX 圖像加註文字， 玻璃圓頂應能提供令人驚嘆的景色

但毫無疑問，埃塞克曼指揮的「龍之旅」意義重大。

太空活動，甚至載人太空飛行正變得越來越商業化，人們可以進入主要國家太空機構管轄範圍外的軌道的想法將變得越來越正常。

2000年代，有幾個超級富豪在國際空間站上呆了兩周。2009年，俄羅斯火箭上的空餘座位被買下供美國宇航局宇航員專用，這一特殊的太空旅遊時代從此終結。第二個時代似乎更有發展機會，因為有更多的私營太空公司在競爭這項業務，這應該會為更廣泛的客戶群降低價格。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬斯克的願景是讓人類在火星生活

SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）致力於讓人類成為「一個多星球物種」。

埃塞克曼將「靈感4」視為事件發展的指示牌。他非常希望他的「龍」能飛得比宇航員高。自從2009年哈勃最後一次維修任務後，還沒有人到達過海拔570千米以上的地方。

「我們去空間站（420公里）已經有一段時間了，那里正在有令人難以置信的科學、研究和成果誕生。但如果我們要再次登上月球，要去火星或更遠的地方，我們必須稍微走出我們的舒適區，朝著那個方向邁出下一步。」「這就是（我們選擇海拔高度的）理由。」

一些評論人士對太空飛行對地球氣候的影響表示擔憂。