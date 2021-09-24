世衛警告空氣污染危害比想象更嚴重 每年700萬人因此喪命

42 分钟前

圖像來源，Reuters

世界衛生組織（WHO）警告，空氣污染比之前認為的更危險，因為它降低了二氧化氮等主要污染物的最高安全水平。

世衛稱，估計每年有700萬人死於與空氣污染有關的疾病。

低收入和中等收入國家受到的影響最大，因為它們的經濟發展依賴化石燃料。

世衛將空氣污染與吸煙和不健康飲食相提並論。它敦促其194個成員國在11月COP26峰會前減少排放並採取行動應對氣候變化。

COP26是2021年將在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球年度氣候峰會。

周三（9月22日），新的《世衛組織全球空氣質量指南》發佈，將pm2.5的建議最大接觸量減半。

PM2.5源於燃料燃燒發電、家庭取暖和汽車發動機。

世衛稱：「如果目前的空氣污染水平降低到最新指南中提出的水平，全球近80%與PM2.5相關的死亡都可以避免。」

它還將另一類微粒PM10的推薦限值降低了25%。

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指南中單獨列出的其他污染物包括臭氧、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳。

空氣污染與心臟病和中風等疾病有關。對兒童來說，它可以抑制肺的生長並導致哮喘加重。

「改善空氣質量可以加強減緩氣候變化的努力，而減少排放可改善空氣質量。」世界衛生組織稱。

分析

環境分析師：羅傑·海拉賓（Roger Harrabin）

十年又十年，被認為是安全污染的限值正在逐漸降低。

對於那些患有心肺疾病的人來說，有毒顆粒和氣體可以更低的濃度水平對人體造成危害，這已經不是新鮮事。

指南的變化意味著，英國對最有害污染物的法定上限，現在比世衛組織建議的最高水平高出4倍。

問題是，最嚴重的污染——可被吸入肺部的微小顆粒是如此難以避免。

污染來自汽車尾氣和煤氣集中供暖。但是有害顆粒也會以其他方式釋放到空氣中，或者在空氣中通過與其它化學物質反應形成。

顆粒來源包括油漆、清洗液和溶劑。再加上汽車輪胎在路上的磨損、剎車，這意味著即使電動汽車也不能提供完美的解決方案。

有多少人知道，農場的泥漿也會釋放氣體引發城市中的死亡?