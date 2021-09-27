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新冠疫苗：英文「vaccine」一詞與母牛的關係
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新冠疫苗：英文「vaccine」一詞與母牛的關係
35 分钟前
為什麼疫苗的英文字「vaccine」是來自拉丁文的「母牛」？我們來回顧一下第一株疫苗發明的過程，以及這如何影響了這個世界。
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