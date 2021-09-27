谷歌23歲 關於它你或許不知道的10件趣事

57 分钟前

圖像來源，Google

已經有很多年了，每年9月27日，搜索引擎谷歌都會在首頁上提醒大家：今天是我生日。2021年，谷歌23歲。

現在，每一秒鐘谷歌在全球範圍處理的搜索總量都要高達數萬。就這樣，它與你、我、他在每天的問答中已經共同度過了整整23年。

你還記得谷歌出現之前世界什麼樣？在「谷歌」被用作查詢、搜索的同義詞之前，人們的生活是什麼節奏？

1998年9月28日，美國加州兩個小伙子在自家車庫裏搗鼓出一個「叫搓背」（Backrub）的軟件，後來成了全球互聯網搜索引擎巨頭，然後在網絡世界劈荒拓疆，引領潮流，什麼新鮮事都有份，最近的比如人工智能。

從「搓背」到地球上最具影響力的高科技公司，谷歌的功過單上創新成績和重大爭議各佔一半。

谷歌非常了解你，但關於谷歌，下面10件事你可能不知道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌原來叫「搓背」（Backrub），不過跟按摩沒關係

1. 谷歌的搜索引擎最初名叫「搓背」（Backrub）

創辦人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林當年在斯坦福大學讀書時給他們的這個酷發明取了這個名字。

它跟按摩沒關係，跟軟件的一個功能有關，即系統根據回鏈接搜索網頁並排序的功能。

「搓背」顯然跟谷歌一日千里的生長速度不符。後來就改名叫谷歌（Google）。

英語裏本來沒這個詞。之所以起這個名，有很多版本的說法，多數人願意相信的版本是這樣的：有一個數字名稱是googol，就是1後面跟100個零。google可能是拼寫錯誤，也可能是故意的。

不過，今天如果輸入gogle.com，可以進入谷歌主頁google.com

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌這個名字在英語裏原來並不存在，據猜測是另一個詞的錯誤拼法

2. 谷歌曾經只要「白菜價」但沒人買

1999年，佩奇和布林想把谷歌賣了，開價100萬美元，沒人感興趣。現在谷歌市值3000億美元。估計有人還在捶胸頓足，悔不該當初目光短淺。

谷歌的目錄20年來擴大了100倍，但更新的速度卻快10000倍。

3. 谷歌很少公布谷歌搜索數據

最近一次是2016年，它公布的數據顯示平均每天地球人用谷歌搜索54億次。你問它答，一問一答之間，谷歌對我們的了解便增多一分。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 考考你: 這些常用的熟悉的社交媒體有多少是谷歌的？

4. 谷歌一直在買買買

2010-2019年期間，谷歌平均每周收購一個公司，充實陣容。 安卓手機系統、Youtube、Waze和AdSense之類共70家公司都是谷歌買來的。

當初買安卓系統花了5000萬美元。2006年買YouTube 花了16億美元，現在價值超過1000億美元。這筆買賣多精明不言而喻。

5.谷歌發的第一條推特

谷歌2009年2月發第一條推特：「I'm 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010.」 翻譯：我感覺運氣不錯。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 谷歌公開自己的生日

6. 谷歌CEO皮查伊2004年4月1日的求職面試

桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）現任谷歌和它母公司Alphabet首席行政官。他當年到谷歌找工作，第一次面試那天正趕上谷歌宣佈推出Gmail電郵服務。

他後來接受《時代》雜誌採訪時回憶說，當時面試官問他：「你怎麼看（gmail）?」他說自己當時完全不敢確定那究竟是愚人節玩笑還是真事。Gmail 每個賬戶的儲存空間有1GB，是當時hotmail的500倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌總部隨時都不缺零食和美味佳餚。食物崇拜？

7. 谷歌是吃貨的天堂

據《福布斯》介紹，公司創辦人之一布林很早就立下規矩，每間辦公室周圍60米之內必須有吃的。

傳說公司創辦初期，內部最受追捧的零食是「瑞典魚」，就是那種很有嚼頭的糖果，很便宜。

現在，谷歌總部隨時為員工提供花式繁多的各類美食和優質咖啡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌的山羊園丁團隊負責啃草

8. 山羊和狗狗是谷歌的朋友

谷歌支持環保，參與和發明了多種「綠色」行動，其中一項是僱山羊當園丁。

加州谷歌總部的大片綠草地上經常可以看到山羊園丁在勤奮啃草。谷歌山羊軍團總共有大約200名成員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌員工可以帶寵物狗上班

另外，谷歌人（谷歌員工），甚至新谷歌人（nooglers，新招進去的人），都可以帶自己的寵物狗去上班。

當然，前提條件是狗狗必須受過長時間窩在辦公室的訓練，不會在室內隨地方便。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 谷歌祝自己生日快樂！

9. 塗鴉（Doodle）最開始是個公告信息

史上第一幀谷歌塗鴉是個樹枝狀的火人站在Google的第二個o後面。那是個「我們不在辦公室」的留言。

1998年8月30日，佩奇和布林要去內華達過火人節，行前覺得應該跟用戶打個招呼，萬一有人遇到技術問題需要找他們解決，看到這個圖像留言就知道公司沒人。

從那時開始，每逢特殊日子或重要人物的紀念日什麼的，谷歌都會用塗鴉形式來致意。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌塗鴉競賽，全美國的學生都可以參加，為谷歌主頁設計新圖標。圖為2014年科羅拉多州得獎作品

10.谷歌很喜歡樂高

對，就是那款風靡全球的塑料積木玩具。

喜歡到什麼程度？有一個例子可以說明：公司第一個電腦倉儲單元就是全部用樂高積木塊拼搭起來的。