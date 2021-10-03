加密幣玩家高克斯先生和它的「股神」前輩：橘貓和飛鏢猴

50 分钟前

圖像來源，Goxx Capital 圖像加註文字， 加密幣投資奇才，倉鼠高克斯先生（Mr Goxx），工作時間隨意，它凖備交易時推特直播號會發通知：高克斯先生進辦公室了。

加密幣交易奇才 - 倉鼠高克斯

BBC科技記者戴維·莫洛伊（David Molloy）說，高克斯先生（Mr. Goxx）之所以出名，主要原因有二：其一，極具投資天賦，出道以來平均投資回報率達到20%，輕鬆擊敗許多專業交易員和基金經理；其二，它不是人，是一隻肥腴而靈活的倉鼠。

它不玩股票，只玩加密數字幣。

它有自己辦公室，就挨著平時起居的籠子，裏面有交易台，用來發交易指令的各種輔助工具，還有兩台監控攝像頭，每天從它進入辦公室開始在推特賬號上直播交易過程。

它用「意向輪」選擇要交易的加密幣，地上有兩根管道：買、賣。高克斯每次從其中一根管道裏穿過，買或賣「意向輪」選定的加密幣的指令便通過辦公室裏的電子儀器替它完成交易。

高克斯是寵物倉鼠的名字，但高克斯資本（Goxx Capital)純屬虛構，一切相關信息不可視為交易建議。

圖像來源，Goxx Capital 圖像加註文字， 高克斯什麼時候進出交易工作室全看它高興，極隨意

替它料理一切工作和生活瑣碎的是兩位不願透露姓名的德國男子，都是30來歲。

他們告訴莫洛伊，倉鼠高克斯本來是個玩笑；因為感嘆現在謀生不易，許多人迷上加密幣夢想一夜暴富，還有人兜售理財投資訣竅牟利，就起念讓寵物倉鼠來試試運氣，看看它是不是比人類更善於投資。

曾經有過一家真實的加密幣交易公司，Mt Gox，一度是全球同行中最大的，最後因遭暗算數十萬比特幣失竊，公司破產。高克斯先生的名字取其諧音。

2021年6月，高克斯先生開始工作，用326歐元（278英鎊）買入Stellar(XLM)，過了一個月，交易了95次之後，賬上虧損7.3%。再接再厲，到了9月27日，倉鼠高克斯先生的加密幣投資業績提高了將近20%，嚴格說是19.41%。

高克斯和它的兩位幕後主人多次強調，這一切都不能作為投資建議，純屬新冠疫情期間居家隔離鬱悶之下想出來解悶的遊戲。兩人中，寵物倉鼠的主人是大學講師，建模專家，另一位是他大學好友，電腦編程員。

圖像來源，Goxx Capital 圖像加註文字， 高克斯的辦公室屬於高科技，全自動，一應軟硬件齊備，甚至有3D打印、激光切割，微控制器和電腦輔助設計軟件，是兩位主人自己設計、手工製作。

貓族「股神」 - 橘貓奧蘭多

2012年，全球金融危機引發的劇烈震蕩餘波未平，英國《觀察家》（Observer）專門舉辦大賽，看看動物是否真的可以戰勝股市或專業人士。

這次選股大賽的三支參賽隊伍如下：一隻名叫奧蘭多的橘貓，一隊來自基金公司和券商的職業選股經理，一隊中學生代表。

是年元旦比賽開始，三隊選手用名義上的5000英鎊投資於富時全股指數中任選的5隻股票，每三個月可以調整一次。奧蘭多借助一隻塑料小老鼠下達交易指令 — 攤開報紙股票行情那頁，讓它把小鼠隨意扔在報紙上，停在哪只股票上工作人員就幫它買入。

到年底，12月31日，奧蘭多的股票組合回報最高，戰勝了職業經理人團隊和中學生團隊。

這個真實案例似乎從一個側面支持了麥基爾關於猴子不輸基金經理的理論假設，但並不構成投資建議，大部分投資者也不大可能讓猴子、橘貓來替自己做投資理財決定。

飛鏢選股「奇才」 - 黑猩猩

倉鼠高克斯和橘貓奧蘭多可以說是站在前輩的肩膀上，因為最早涉足人類投資市場的是一隻猴子。

1973年，美國普林斯頓大學教授伯頓·莫基爾（Burton Malkiel）寫了一本暢銷書，《漫步華爾街》（A random walk on Wallstreet）。他在書中列舉了大量證據證明了兩點：

股票價格波動完全隨機，無法預測；

猴子眼睛蒙起來扔飛鏢也可以取得不亞於專業基金經理的回報。

他說：「一隻蒙著眼睛的猴子向報紙的金融版面投擲飛鏢，可以選擇一個與專家精心挑選的投資組合一樣好的投資組合。」

此言引發激烈爭議，認為市場有規律可循股價可以預測的業者認為用猴子扔飛鏢做比喻極為不敬。雖然引起眾怒，這個典故卻經久不衰，經常被各方引用。

猩猩「大師」

1988 年，《華爾街日報》開始舉辦飛鏢選股比賽，起初由報社員工扮演猴子的角色，向股票桌上投擲飛鏢，而投資專家則挑選自己的股票，六個月後比較結果，同時參考部分讀者的股票選擇。最初專家隊佔上風，後來逐年被「飛鏢隊」甩在後面。

1999年開始，真正的猴子上場。

華爾街黑猩猩 —— 黑猩猩女演員瑞雯（Raven）用飛鏢在133家互聯網公司中隨機選擇了10家，其中一隻股票在六個交易日內上漲95%，到年底這10隻股票組合回報率達213%，完勝6千多只科技基金。但之後瑞雯的表現一落千丈，跟所有可以扔飛鏢的猩猩、猴子沒有差別。

退休投資大師 —— 巴西肉桂環尾猴亞當·蒙克（Adam Monk）退休前為《芝加哥太陽時報》服務，主要工作是用紅筆在報紙上圈股票來建立投資組合。自2003 年到2006 年連續四年跑贏指數，2008 年金融危機下股市大崩潰，它的投資組合僅損失14%，而大多數基金經理的損失高達35%。

馬戲團黑猩猩——俄羅斯一隻馬戲團黑猩猩，露莎（Lusha），在經濟衰退的陰雨中燦然而立，據英國《每日郵報》報道，2010年她的投資組合超過了俄羅斯共同基金 94%，初始投資資本100萬盧布（35,884 美元），一年內增值一倍。她不投飛鏢也不用紅筆畫圈，而是在30個方塊中隨機選8個；每個方塊代表一個公司，私營和國營企業都有。她的選擇中兩者都有。

圖像來源，EPA

該聽誰的？

股價不可預測性作為一個金融學理論假設可以追溯到19世紀。法國股票經紀人於勒·萊格諾（Jules Regnault）1863 年出版專著論述這個設想。1964年，美國麻省理工學院斯隆管理學院教授保羅·庫特納（Paul Cootner）出版《股票市場價格的隨機特徵》，論證了同樣的概念。

法國投資顧問菲利佩·莫帕在這則推特中回應彭博通訊專欄作家文章說，關於猴子蒙眼扔飛鏢選股，如果猴子把飛鏢向你扔過去怎麼辦？到了今天（2018年），隨機選股也就是寫幾行編碼的事......