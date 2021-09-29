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美國九歲雙胞胎參與新冠疫苗試驗的故事
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美國九歲雙胞胎參與新冠疫苗試驗的故事
22 分钟前
在美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾，雙胞胎伊萬和麗茲參加了輝瑞針對 5 至 11 歲兒童的疫苗臨牀試驗。 他們的父親約翰解釋說，雖然他們一家人對疫苗的安全性非常滿意，但得到孩子們的同意才是最重要的。
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