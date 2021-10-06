快樂，能夠靠學習得來嗎？

米哈拉（Lorelei Mihala）

BBC商務記者

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 快樂能夠靠學習得來嗎？還是取決於個人的條件和狀況

在新冠疫情期間，尋求心靈快樂成為一項熱門產業，許多專家教練開班授課，但問題是，快樂能夠靠學習得來嗎？

新冠疫情下新出現一個熱門產業，那就是訓練人們學習快樂的教練，但快樂教練究竟在做什麼？能夠讓你得到快樂嗎？

薩迪·米爾斯（Sadie Mills）在社交媒體Instagram上面看到一個「快樂重新開機」的帖子立刻就被深深吸引。

45歲的米爾斯在西班牙海島伊維薩（Ibiza）從事房地產管理工作，和許多人一樣，在新冠疫情肆虐之際，她深陷恐慌和極度焦慮之中。

「我覺得自己被卡住了，動彈不得，有點失去了方向，那段時間非常難熬。」

因此她回應了Instagram上的那則帖子，聘請了一位快樂教練，通過Zoom視頻學習。快樂教練就像一位人生導師，他們提供建議、支持、聆聽和訴說，幫助人們活得快樂一點。

「快樂教練幫你找到如何用一個正面的角度來看待你身邊發生的事情，就像看到一個半滿的杯子，而不是半空的杯子，要你學會感恩每一天。」

快樂教練是一個相對較新的行業，因此還沒有相關法律規範，也沒有法律要求快樂教練必須接受任何職業培訓或取得職業證照，但是想從事快樂教練的人可以找到相關的職業資格或認證。

但這裏必須先指出，如果任何人感到沮喪或抑鬱，他們第一時間應該要向醫生等專業人士尋求幫助。

快樂教練

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國測量各國快樂指數，芬蘭連續四年成為全球最快樂國家

米爾斯聘請的快樂教練是金莫靈（Lydia Kimmerling），她在倫敦創辦了自己的公司「快樂探險家」（Happiness Explorer）。

金莫靈表示，「新冠疫情的確讓人們開始自省，思考自己究竟是誰，到底要追求什麼？很多人們都這樣告訴我。」

37歲的金莫靈過去也掙扎於追求快樂，後來決定當起快樂教練，並在2010年創辦自己的公司。

「我自己以前也不快樂，那個時候我常告訴自己『瘦身後就會快樂』，『賺更多錢就會快樂』，『談戀愛就會變得快樂』。」

「但是我後來了解到，我自己並沒有承擔起應負的責任，我把快樂寄托於未來的希望上面。」

金莫靈從事快樂教練之前，先完成了一個由國際教練聯合會（International Coaching Federation）認證的三年的課程，該組織是一個全球性非營利性組織，致力於專業化教練。

「我和人們合作幫助他們達到目標，創造他們想要的人生價值，先讓他們了解自己是誰，想要改變什麼。」

「快樂教練就像是一個人生導師，但是他們更注重人們在生命中找到快樂，而不僅僅是更大的滿足感。」

金莫靈表示，2020年3月以來，她的快樂教練業績增加了三倍，現在她的團隊有10名教練，在全世界各地一共有3000位客戶。

她公司的客戶中，70%的是私人客戶，30%的是企業客戶。由於新冠疫情讓企業更注重員工需求，因此現在有越來越多的企業聘請快樂教練。

根據職場生涯社交媒體領英（LinkedIn）的資料，過去一年來人生導師、快樂教練或商業教練的需求增加了一倍。

領英的英國經理錢柏林（Janine Chamberlin）也有同感，「新冠疫情促成了一波技術革命，許多人利用在家的時間投資自己學習發展，求職或轉換生涯跑道，或在原有工作求取晉升，或尋求個人髮展和養生。」

領英網站上登記為人生導師的就有將近20萬，其中1.5萬在英國，登記為快樂教練的全球有1600人，116人在英國。

批評聲音

然而，快樂教練也不乏批評者，包括耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）社會學教授伊羅茲（Eva Illouz）和西班牙馬德里卡米洛·何塞·塞拉大學（Camilo Jose Cela University）的研究學者卡巴納斯（Edgar Cabanas）。

他們兩人合著了一本書《製造快樂公民》（Manufacturing Happy Citizens），書中論述快樂與否在很大程度上取決於社會條件，但是快樂教練產業卻對此視而不見。

他們舉例說，如果你失業找不到工作，患有疾病，或者情場失意找不到意中人，那麼你很可能根本快樂不起來。

「如果快樂真的有鑰匙的話，那豈不是所有人都應該找到快樂了嗎？快樂教練產業的一個重點就是他們不販賣快樂，但他們賣的是那個你必須持續消費他們產品才能達到越來越高層次的快樂。」

「我們不否認有些人的確只需要轉變心態就能找到快樂，但是快樂教練這個產業，就好像是用止痛藥來治療流血不止的嚴重外傷。」

「也許它能短時間之內減輕痛苦，但傷口並不會痊癒，並沒有解決真正的問題。」

另外一些人對快樂教練的價格不敢恭維。快樂教練通常要價每小時60至120英鎊，絶對不是每個人都能負擔得起。

與此同時，合格心理學家杜夫（Stuart Duff）擔心，快樂教練這個產業缺乏管理規範。

「在對付抑鬱、不快樂或精神健康等問題上，合格的專業人士非常重要。這些都是有可能會改變人生的問題，如果讓不合格的人來處理可能會造成傷害，發生情況惡化或出現錯誤評估。」