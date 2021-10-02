新冠肺炎：美國默克藥廠推口服藥 臨牀測試證能有效降低重症及死亡風險

57 分钟前

圖像來源，Merck 圖像加註文字， 美國默克藥廠稱，其實驗效果十分好，並將在未來兩周內為在美國申請緊急使用授權。

美國默克藥廠（Merck，又稱默沙東、MSD）宣佈臨牀實驗證實，其研發的口服新藥「Molnupiravir」能夠大幅降低新冠患者的重症住院或死亡風險。

臨時試驗結果表明，這種治療新冠患者的藥物將住院或死亡的風險減少了大約一半。

這種針對新肺症狀的口服膠囊，在臨牀實驗是一天兩次，給新確診的新冠患者服用。默克稱，其實驗效果十分好，以至於外部監督者要求提前停止試驗，並將在未來兩周內為在美國申請緊急使用授權（EUA）。

美國總統拜登的首席醫療顧問安東尼‧福西（Anthony Fauci）博士說，這些臨牀結果是 「非常好的消息」，但他敦促在美國食品和藥物管理局（FDA）審查這些數據之前謹慎行事。

第一個新肺口服藥

如果得到監管機構的授權，Molnupiravir將成為第一個治療新冠的口服抗病毒藥物。這種膠囊最初是為治療流感而開發的，在病毒的遺傳密碼（RNA）內複製出現缺陷，防止其在體內傳播。

臨牀試驗計有775名新冠患者參加，實驗結果發現服用Molnupiravir的人中有7.3%需要住院治療，與之相比，服用安慰劑的患者有14.1%需要住院治療。

服用Molnupiravir組沒有人死亡，但服用安慰劑組則有8名確診患者病逝。該數據發表在默克10月1日的提供新聞稿中，發表時尚未經過同行審核。

與大多數新冠疫苗針對的是新冠病毒外部的棘突蛋白（spike protein）不同，這款藥物是針對病毒自行複製時所需要的轉化酵素（enzyme）。

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 如果得到監管機構的授權，Molnupiravir將成為第一個治療新冠的口服抗病毒藥物。

對變種病毒同樣有效

在英國叫做默沙東（MSD）的默克藥廠說，Molnupiravir對變種病毒同樣有效。

該公司負責傳染病部門的副總裁達裏亞·哈祖達（Daria Hazuda）向BBC說：「為沒有接種疫苗的人或對疫苗免疫反應較差的人提供抗病毒治療，是幫助結束這個大流行非常重要的工具。」

不過，實驗結果表明，Molnupiravir需要在症狀出現後盡早服用才能生效。之前針對新冠重症的住院病人進行的研究，數據並不樂觀，因此實驗停止。

默克是第一家報告治療新冠口服藥實驗結果的藥廠。但其他藥廠正在研究類似的治療方法。其美國競爭對手輝瑞，最近開始了兩種不同的抗病毒藥的後期試驗，而瑞士公司羅氏也在研究類似的藥物。

默克表示，它預計到2021年底將生產1000萬劑的Molnupiravir。美國政府已先同意購買價值12億美元（8.85億英鎊）的Molnupiravir，如果最後獲得FDA批准。該公司又說，它正在與包括英國在內的其他國家進行討論，並且已經與一些非專利品製造商達成許可協議，向中低收入國家供應這種治療藥物。

倫敦大學國王學院的瓦爾德（Penny Ward）教授沒有參與這項試驗，她說：「我們非常希望這款抗病毒任務組像疫苗任務組一樣，能預先訂購這款藥物。」

「如此一來，英國終於可以妥善管理這些會突破疫苗性的疾病，並在即將到來的冬季減輕國家保健醫療服務（NHS）的壓力。」

牛津大學傳染病學家霍爾比（Peter Horby）教授則說，「一種安全、負擔得起、有效的口服藥將是對抗新冠的巨大進步。」