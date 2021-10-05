醫學前沿：大腦植入裝置或可幫助治療嚴重抑鬱症

米歇爾·羅伯茲（Michelle Roberts）

BBC健康事物編輯

10 分钟前

圖像來源， Maurice Ramirez, UCSF 2021 圖像加註文字， 凱瑟琳·斯坎戈斯教授檢查莎拉的裝置和進步 。

美國科學家在第一位患者身上所作試驗取得令人滿意的結果後相信，一種植入大腦的電子裝置可以偵測和治療嚴重抑鬱症。

這名患者名叫莎拉，36歲，之前患有嚴重抑鬱症。接受大腦電子植入裝置治療一年多後，她說，生活得到徹底改變。

莎拉大腦的電子植入物像一個火柴盒般大小，永遠處於開機狀態，但只有當它感覺有需要時才發送脈衝信號。

這項研究結果發表在《自然醫學》雜誌上。

美國加利福尼亞大學舊金山分校的研究人員強調，現在就說它能否可以幫助治療像莎拉這樣有抑鬱頑疾的其他患者還為時過早，但他們充滿信心，並計劃進行更多的試驗。

抑鬱症電路圖？

莎拉是接受這一試驗療法的第一人。之前她曾吃過抗抑鬱藥物，最近幾年接受電痙攣療法（electroconvulsive therapy），但都以失敗告終。

通過外科手術在大腦植入電子裝置聽起來有些嚇人，但莎拉說，有望獲得「任何一點解脫」都要好過她所經歷的黑暗痛苦。

「我嘗試了所有治療方法。我每一天都飽受磨難，幾乎很少活動，或是做任何事，」莎拉說。

圖像來源，John Lok, UCSF 2021 圖像加註文字， 莎拉說這一裝置幫助治療了她的抑鬱症。

醫生需要在莎拉頭骨上鑽兩個小孔，安裝可以監視和刺激她大腦的線路。裝有電池和脈衝發射器的小盒子則被嵌在她頭皮和頭髮下的顱骨中。

手術需要一整天，而且需要全身麻醉，莎拉在整個過程中毫無知覺。莎拉說，手術醒來後有一種欣快的感覺。

她說，「電子裝置第一次開啟時，我的生活立即出現好轉。生活又變好了。」「幾周之內，自殺念頭就消失了。」

一年後，莎拉仍然感覺良好，沒有副作用。

莎拉表示，大腦電子裝置讓她擺脫抑鬱症，並讓她處於最佳狀態，重建生活。

她說，植入的裝置發射信號時自己感覺不到。但是，「在信號停止後的15分鐘內能有所察覺，因為這時會感覺非常清醒，或者感到一種正能量。」

工作原理

研究人員斯坎戈斯博士也是加州大學的精神病學家。她說，這一創新療法之所以成為現實可能是因為他們找到了莎拉大腦中的「抑鬱迴路」。

斯坎戈斯博士表示，他們找到了一個叫腹側紋狀體（ventral striatum）的位置， 通過不斷刺激該部位可以消除莎拉的抑鬱感。

「我們還在大腦杏仁核內發現一個大腦活動區，這一區域可以預測她的症狀何時最嚴重，」 斯坎戈斯博士說。

科學家們說，他們需要對這一療法進行更多研究，以確定它是否能幫助更多的嚴重抑鬱症、或許還有其他一些病症的患者。

個性化治療

斯坎戈斯博士在試驗中已經招募了2名患者，並希望再招募9人。她表示，需要觀察不同患者大腦迴路有何差異，然後多次重覆試驗。

她說，「我們需要觀察個體生化標誌物或大腦迴路是否會隨著治療繼續而發生變化。由於她的抑鬱如此嚴重，我們一開始根本不知道能否治療她。」

因此，斯坎戈斯博士表示，從這一意義上來說，他們感到非常興奮。因為這是目前這一領域非常需要的。

為莎拉裝置電子設備的神經外科醫生張複倫（Edward Chang）強調，需要說明的是，這並非是要證明這種方法的療效。

他說，「這只是第一次展示在某人身上有效而已。在這一領域我們還有許多工作要做，才能證實它是否可以成為一個比較持久的治療選項。」

英國倫敦大學學院的神經科學專家羅伊瑟教授表示，雖然這種高度創傷性外科手術只應該用於那些患有頑疾的重症患者 ，但刺激大腦的個性化特點代表著「向前邁出了令人興奮的一步」。

羅伊瑟教授表示，如果在其他病人身上進行試驗，很可能需要記錄、刺激不同部位，因為不同症狀的精確腦部迴路可能會因人而異。