新冠症狀：「新冠腳趾」的來龍去脈

羅伯茨（Michelle Roberts）

BBC健康事物編輯

12 分钟前

圖像來源，Chris Curry/Getty

科學家們相信他們可以解釋一些新冠病毒感染者的腳趾甚至手指會出現類似凍瘡病變。

「新冠腳趾」似乎是人體為抵禦新冠病毒進入攻擊模式而產生的副作用。

研究人員稱已確定其中涉及的免疫系統。發表在《英國皮膚病學》雜誌上的這一發現，可能對緩解相關症狀的治療有益。

什麼是「新冠腳趾」？

它可以發生在任何年齡段，但更常見於兒童和青少年。

對部分患者來講沒有痛感，但皮疹可能會非常疼痛和瘙癢，並伴有輕微水泡和腫脹的情況出現。

13歲的索菲亞來自蘇格蘭的克拉克曼南郡，今年年初，當她出現「新冠腳趾」時幾乎無法穿鞋或走路。

今年夏天，她告訴BBC蘇格蘭的The Nine節目，她如果需要進行長時間行走，就得靠輪椅。

通常是腳趾部分的皮膚受影響，但有時是手指，看起來呈紅色或紫色。有些人會出現疼痛的隆起腫塊或皮膚粗糙區域，甚至可能有膿。有人的症狀持續數月，有些則持續數周。

通常情況下，他們不會有如持續咳嗽、發燒和嗅覺或味覺的喪失或改變這些典型的新冠症狀。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「新冠腳趾」似乎是人體為抵禦新冠病毒進入攻擊模式而產生的副作用。

為什麼會發生這種情況？

基於對血液和皮膚測試的最新研究結果表明，免疫系統的兩個部分可能在發揮作用。

兩者都涉及身體對抗新冠病毒的機制。一個是被稱為第一型干擾素（type 1 interferon）的抗病毒蛋白，另一個是一種不僅攻擊病毒，也錯誤攻擊人體自己細胞和組織的抗體。

法國巴黎大學的調查人員稱，供應受影響區域的小血管內襯細胞也參與其中。

研究人員在去年春季，對50名疑似出現新冠腳趾的患者，以及另外13名出現與新冠感染無關的類似凍瘡病變患者展開研究，因為它們在新冠肺炎爆發之前出現已久。研究人員希望這些發現能夠幫助患者和醫生更好了解病情。

英國足科醫生伊萬·布里斯托（Ivan Bristow）醫生說，對大多數人來說，它就像通常在寒流中看到的普通凍瘡和有血液循環問題的人一樣，這種病變通常會自行消失。

但有些人可能需要用藥膏和其他藥物治療。

他說：「病因的確認將有助於開發新的治療方法，以更有效地進行治理。」

英國皮膚基金會發言人、皮膚科顧問巴塔伊（Veronique Bataille）醫生說，在新冠大流行的早期階段「新冠腳趾」非常常見，但在目前由Delta變異毒株引發的疫情浪潮中已不太常見。

這可能是由於更多人接種疫苗或從過去的感染中獲得一些保護。

她說：「接種疫苗後出現的情況要少得多。」她說，「與新冠有關的皮膚問題可能在急性感染後相當長的時間內出現，而且是在沒有其他症狀的人身上出現，因此它與新冠病毒的聯繫很難被發現。」